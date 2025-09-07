search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Tânără din Baia Mare, răpită de pe stradă și sechestrată într-un apartament din Craiova. Cum a reușit să scape

Publicat:

O tânără de 25 de ani din Baia Mare a fost răpită de pe stradă de doi bărbați din Dolj, cunoscuți pe Internet, și dusă într-un apartament din Craiova, unde a fost sechestrată cu intenția de a fi exploatată sexual.

Bărbații au ajuns în custodia polițiștilor și au fost reținuți / Sursa foto: Arhivă
Bărbații au ajuns în custodia polițiștilor și au fost reținuți / Sursa foto: Arhivă

Polițiștii au fost alertați de mama tinerei care a sunat la 112

O tânără din municipiul Baia Mare a fost răpită de pe stradă, de către doi bărbaţi din judeţul Dolj, pe care îi cunoscuse online. Cei doi, despre care există indicii că voiau să o exploateze sexual, au dus-o într-un apartament din Craiova. Fata a reuşit să îşi sune mama, care a alertat autorităţile, în urma intervenţiei poliţiei cei doi fiind reţinuţi, potrivit News.ro.

Poliţiştii din Craiova au intervenit după ce, sâmbătă, o femeie din municipiul Baia Mare a sunat la 112 şi a anunţat că fiica sa se află în municipiul Craiova, fiind ţinută cu forţa într-un apartament.  

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, ocazie cu care, în interiorul imobilului au fost identificaţi o tânără, de 25 de ani, din municipiul Baia Mare şi doi bărbaţi de 25 şi 35 de ani, ambii din comuna Cerăt. Tânăra de 25 de ani a declarat faptul că, în seara zilei de 4 septembrie a.c. ar fi fost luată împotriva voinţei sale din municipiul Baia Mare de cei doi bărbaţi, transportând-o într-un apartament din municipiul Craiova, unde a fost ţinută fără a putea părăsi imobilul”, transmit, duminică, oficialii Poliţiei judeţene Dolj.

Cei doi au răpit-o pentru a o pune să se prostitueze

Surse judiciare au precizat pentru sursa citată că primele date din anchetă arată că tânăra și cei doi bărbați comunicau online, existând indicii conform cărora cei doi au răpit-o pentru a o pune să se prostitueze.

În urma audierilor efectuate şi a probatoriului administrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, poliţiştii i-au reţinut pe cei doi, pentru 24 de ore, fiind acuzaţi de comiterea infracţiunii de lipsire de libertate. 

Craiova

