Portret de candidat. Cine e Makaveli, vedeta de pe TikTok ajunsă „de la stradă la Parlament”

Virgil Alexandru Zidaru (38 ani), cunoscut sub numele de Makaveli, candidatul ajuns „de la stradă, la Parlament”, intră în cursa pentru Capitală mizând pe alegătorii din bazinul suveranist. Conform ultimelor sondaje, adună 4% din opțiunile alegătorilor, în scădere față de octombrie.

Makaveli a devenit cunoscut publicului larg după anularea alegerilor prezidențiale 2024 și devoalarea rețelei de susținători de pe TikTok ai lui Călin Georgescu, fiind unul dintre cei care l-au propulsat pe acest candidat, prin acțiunile din mediul online, în turul II. Astăzi, contul său de TikTok are aproape 420.000 de urmăritori.

Și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei în 12 noiembrie și susține că reprezintă cel mai bine suveraniștii, pentru că nimeni altcineva dintre cei intrați în cursă nu a mai avut de suferit de pe urma sprijinului acordat candidatului-surpriză de anul trecut.

„Am devenit cunoscut sub numele de Makaveli pentru stilul direct și vocea nefiltrată. N-am vorbit niciodată cu mănuși și n-am făcut pași înapoi când a fost vorba de dreptate. Am fost alături de oameni în stradă – la proteste, în acțiuni civice, oriunde era nevoie de o voce fermă”, se prezintă Makaveli pe site-ul oficial de campanie. Pe același site menționează că ar fi „parlamentar și membru al Comisiei pentru drepturile omului”, deși pentru legătura pe care a avut-o cu parlamentul trebuie să-i mulțumească șefei SOS, Diana Șoșoacă, cea care, în decembrie 2024, l-a angajat pe un post de consilier parlamentar. La acest post a renunțat în aprilie 2025.

Povești în loc de biografie

Virgil Alexandru Zidaru și-a prezentat intenția de a candida la Primăria Capitalei încă de la alegerile prezidențiale din acest an. A fost de atunci prezent în toate împrejurările „fierbinți”, exploatând, de exemplu, drama oamenilor rămași fără casă în urma exploziei din cartierul Rahova. A dat la lopată la inundații, sub lumina camerelor de filmat, a avut câte ceva de spus pe orice temă cu potențial de dezbatere, construindu-și imaginea de „activist civic”.

Informații despre pregătirea sa, parcursul profesional sau alte detalii pe care ceilalți candidați nu le țin la secret nu sunt disponibile pe site-ul oficial, unde la secțiunea „Biografie” sunt înșiruite vorbe care atrag.

„Am crescut fără părinți, în București. Am învățat repede ce e să lupți singur. Dar copilăria mea a fost ca a multora dintre voi – cu jocuri în spatele blocului, cu școală în schimburi și cu dorința de a reuși într-o lume care părea de multe ori nedreaptă. Am învățat de mic că, dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să fii curajos și să îți asumi. În liceu, am început să văd mai clar cum corupția și nepăsarea sapă în temelii orașul ăsta. Nu mi-a plăcut niciodată să tac. Am fost genul care ridică mâna, care pune întrebări, care deranjează când toți tac” este o parte din narațiune.

La căutări ceva mai ample pe Internet afli însă că în 2015 a fost reținut într-un dosar instrumentat de DIICOT. În martie 2025, de Makaveli s-a mai scris în contextul unor percheziții într-un dosar privind presupusa corupere a alegătorilor, unde a fost citat ca martor. A trecut pe la anchetatori și cu ocazia investigării unei fapte de şantaj ce îl viza pe Victoraş Micula. Zidaru a declarat că certurile s-au produs pe internet și că „nicio reclamație, nimic” nu fusese depusă până la momentul audierii sale.

Vrea să anuleze amenzile aplicate bucureștenilor de Poliția Locală

Makaveli nu spune ce-l recomandă să conducă cel mai mare oraș din țară, dar pentru publicul său țintă are alt mesaj. „În primul rând, nu sunt olimpic, n-am nici concubină. Sunt un băiat simplu din popor. București nu înseamnă numai Magheru. E și Ferentari, Rahova, Prelungirea Ghencea”, arată influencerul ce-l diferențiază de alți politicieni.

Printre principalele sale promisiuni, dincolo de a „pune capăt unui sistem bolnav”, se regăsește anularea tuturor amenzilor date de Poliția Locală pentru locuitorii Bucureștiului. Mai promite energie electrică și agent termic ieftine, construirea în sistem public-privat a 10.000 de locuințe pentru tineri, transport public modern, reducerea poluării, urbanism responsabil, sprijin pentru cei vulnerabili etc.

„Voi merge singur, împreună cu oamenii mei. Punct!”, spune Makaveli într-un video pe TikTok, afirmându-și independența față de partidele politice. La depunerea candidaturii a fost însoțit de senatorul Ninel Peia, plecat și acesta din S.O.S. ( în prezent membru al grupului „PACE” din Senat, format din foști parlamentari S.O.S. România), dar și de mai mulți simpatizanți. De curând a apărut la un eveniment alături de fostul premier Victor Ponta.

În cadrul unui sondaj din octombrie, Makaveli era cotat cu 5% în preferințele electoratului, pentru ca în ultimul sondaj apărut să scadă la 4%.

Candidaturile pentru funcția de primar general al Bucureștiului pot fi depuse până luni, 17 noiembrie 2025, iar contestațiile privind candidaturile au termen limită de depunere data de 19 noiembrie 2025. Soluționarea contestațiilor se va face până cel târziu în 20 noiembrie, candidaturile rămânând definitive în 23 noiembrie 2025.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie și se termină pe 6 decembrie, ora 7:00. Alegătorii vor vota în 7 decembrie, între orele 7.00 și 21.00.