Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Video Scandal între „suveraniști": Makaveli îl acuză pe senatorul Ninel Peia că a luat mită de la patronul Realitatea Plus

Alexandru Zidaru, cunoscut sub pseudonimul Makaveli, a lansat acuzații grave la adresa patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, și a senatorului Ninel Peia, susținând că retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea realizatoarei TV Anca Alexandrescu a fost rezultatul unei înțelegeri financiare de 200.000 de euro. Peia respinge acuzațiile, calificându-le drept „mărturii false" și „o poveste de ficțiune".

Makaveli, Virgil Zidaru, live Adevarul FOTO Cătălin Mănescu (3) jpg

Potrivit declarațiilor făcute public pe TikTok, Makaveli susține că el însuși i-ar fi dat 30.000 de euro lui Ninel Peia pentru a obține semnăturile necesare depunerii candidaturii.

„30.000 am dat eu din mâna mea pe data de 21 noiembrie, la mine la bloc, de față cu Adiță și cu camerele de la bloc. Nu recunoaște nicio problemă că ia poliția camerele, că e partea lui. Euro. Euro", a spus Makaveli.

El a mai descris o întâlnire la care ar fi fost prezente mai multe persoane, inclusiv un individ pe care cei prezenți l-ar fi prezentat ca „angajat SRI”.

„Când m-au băgat în birou era Ninel, Păcuraru (n.red. - Maricel Păcuraru), pe Budișteanu. În birou la Păcuraru, sus în dreapta. Și e un băiat, Florin, ziceau ei de la SRI. Nu știu dacă e de la SRI sau nu e, că n-am stat să-l legitimez. Așa ziceau ei, care avea și tocul de la pistol scos", a relatat Makaveli.

„Păcuraru a negociat cu Ninel ca să mă retrag eu”

Potrivit aceluiași TikToker, Peia l-ar fi amenințat că îl „dă afară de peste tot" și că „iese dosarul" dacă nu se retrage din cursă. În schimbul retragerii sale, Ninel Peia ar fi negociat dreptul de a apărea la Realitatea Plus timp de 3 ani.

„Ca să mă retrag, mi-a zis Ninel, bă, dacă nu te retragi, să fim toți! Te dau afară de peste tot și vezi că a ieșit dosarul ăla, înțelegi? Și Păcuraru a negociat cu Ninel să îl lase pe Ninel să apară 3 ani de zile la Realitatea. Da. Că până să mă retrag eu, nu l-ați văzut niciunu pe Ninel Peia la Realitatea că nu-l primeau nici la ușă? Ninel Peia și-a negociat să apară la Realitatea trei ani de zile. Dacă mă face pe mine să mă retrag", a susținut Makaveli.

„200.000 de euro s-au plătit"

Referitor la suma totală vehiculată, acesta a afirmat că din cei 200.000 de euro el ar fi primit doar echivalentul a două salarii, în timp ce Peia ar fi reținut 30.000.

„În fine, mi-a spart el capul și două sute de mii de euro s-au plătit. Da, din care eu nu știu dacă am luat și eu salariul pe două luni, 10.000. 30.000 mi i-a luat Ninel și restul, mii de la Păcuraru, când o venit mama din groapă", a spus el, adăugând că este dispus să depună mărturie: „Sunt dispus să depun mărturie, da, ți-am dat 30.000 din șpaga. Tu, Maricel, ai să-mi dai 134.000".

Semnături falsificate 

Într-o altă filmare, Makaveli a susținut că semnăturile cu care și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei ar fi fost false, precizând că a aflat acest lucru abia ulterior.

„Vezi cum faci cu semnăturile alea de le-ai falsificat, că dacă știam nu mai îmi depuneam candidatura. Dar am aflat după că era bază de date, nu știu că nu am mai fost în politică să știu ce-s alea baze de date", a afirmat Makaveli, care l-a menționat și pe George Simion în acest context: „Simion e o victimă, vai de capul lui Simion".

Portret de candidat. Cine e Makaveli, vedeta de pe TikTok ajunsă „de la stradă la Parlament”
Amintim că, Alexandru Zidaru și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei în noiembrie 2025, fiind însoțit la depunere de senatorul Ninel Peia. Ulterior, el și-a retras candidatura în favoarea Ancăi Alexandrescu, realizatoare de emisiuni la Realitatea Plus, postul controlat de Maricel Păcuraru, deși potrivit sondajelor de opinie înregistra 5% din intențiile de vot. 

Peia: „L-am cules de pe stradă, era un suflet pierdut"

Contactat de „Adevărul”, senatorul Ninel Peia a respins categoric acuzațiile, prezentând o versiune diametral opusă.

„Vin în fața dumneavoastră cu sufletul deschis, nu doar ca senator, ci ca un om care crede cu tărie în iertare și în a doua șansă. Pe acest tânăr, Alexandru Zidaru, pe care mulți îl știți acum sub masca de Makaveli, eu l-am cules de pe stradă. Era un om haituit de presă, de justiție, aflat la marginea societății, un suflet pierdut. Crezul meu creștin m-a împiedicat să întorc privirea în altă parte. L-am hrănit și i-am oferit demnitate atunci când nimeni nu îi dădea nicio speranță. Am vrut să-l integrez, să-i arăt că există o cale prin muncă. Dar m-am lovit de o realitate tristă, acest băiat are doar 8 clase. Legea este clară și nu mi-a permis să-l angajez consilier, oricât de mult visa el la această titulatură. Pentru a-l ajuta să aibă o pâine, l-am angajat ca și curier la cabinetul meu de senator. Mai mult, i-am pus la dispoziție avocați care să-i curețe cazierul pătat de greșelile tinereții. I-am șters trecutul, sperând că îi ofer un viitor", a transmis Peia.

Cine este Ninel Peia, senatorul care cere suspendarea președintelui. Teorii conspiraționiste, omisiuni în CV și un incident lămurit de soție

Referitor la retragerea din cursă, senatorul a afirmat că decizia i-a aparținut lui Zidaru, care s-ar fi temut că suveraniștii îl vor numi trădător dacă nu se alătură taberei lor.

„Când a început febra politică, el a fost cel care s-a speriat de miza uriașă. Mi-a spus clar, domnule senator, dacă nu mă retrag și nu susțin tabăra suveranistă, suveraniștii mă vor numi trădător! Retragerea lui a fost un act de supraviețuire pentru propria imagine, nu rezultatul vreunei presiuni. Tot el mi-a cerut un loc de muncă unde să câștige mai bine, dar cu 8 clase, singura ușă deschisă a fost în lumea media. Domnul Maricel Păcuraru i-a întins o mână, oferindu-i un contract perfect legal la Realitatea, tratându-l cu un respect pe care puțini l-ar fi oferit. Mai mult, prin acest contract perfect legal la Realitatea, el a încasat un salariu oficial pentru emisiunile făcute, prin bancă, fiind foarte ușor de urmărit traseul fiecărui leu. Este o dovadă clară că acele sume fanteziste pe care le invocă acum nu sunt decât invenții. Autoritățile pot verifica imediat ce a făcut cu banii încasați legal, iar minciunile se vor prăbuși la prima expertiză financiară sau un extras de cont bancar", a mai spus senatorul.

Cât privește acuzația privind semnăturile false, Peia susține că acestea au fost strânse perfect legal. 

 „Sunt 100% autentice! Alexandru Zidaru a strâns acele semnături în stradă, alături de zeci de susținători entuziaști, iar acest lucru poate fi dovedit oricând cu probe video incontestabile. Am fost acolo, am văzut efortul acelor oameni și nu voi permite nimănui să calomnieze munca sinceră a unor patrioți care au crezut într-o schimbare", a transmis Ninel Peia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
mediafax.ro
image
„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de juniori
fanatik.ro
image
Transhumanța tocmai a intrat în patrimoniul UNESCO. Dar transhumanța, ca o proastă, tocmai a murit din cauza UE
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FOTO Olivia Holder i-a lăsat pe toți ”cu gura căscată”: a ajuns la București. ”Ireal!”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Militarii și polițiștii, afectați de o nouă schimbare: pensionarea ar putea fi amânată
playtech.ro
image
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Mircea Lucescu, dus cu ambulanța la spital! Selecționerului României i s-a făcut brusc rău
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Pensie anticipată 2026. Ce schimbări s-au adus anul acesta pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Cele mai căutate facultăți din București în 2026: 8 candidați pe un singur loc încă din preadmitere
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Biserica Neagră din Brașov, desen de epocă
În Brașovul medieval, marfa cumpărată putea fi verificată la cântarul de control din Piața Sfatului
historia.ro
