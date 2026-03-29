Alexandru Zidaru, cunoscut sub pseudonimul Makaveli, a lansat acuzații grave la adresa patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, și a senatorului Ninel Peia, susținând că retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea realizatoarei TV Anca Alexandrescu a fost rezultatul unei înțelegeri financiare de 200.000 de euro. Peia respinge acuzațiile, calificându-le drept „mărturii false" și „o poveste de ficțiune".

Potrivit declarațiilor făcute public pe TikTok, Makaveli susține că el însuși i-ar fi dat 30.000 de euro lui Ninel Peia pentru a obține semnăturile necesare depunerii candidaturii.

„30.000 am dat eu din mâna mea pe data de 21 noiembrie, la mine la bloc, de față cu Adiță și cu camerele de la bloc. Nu recunoaște nicio problemă că ia poliția camerele, că e partea lui. Euro. Euro", a spus Makaveli.

El a mai descris o întâlnire la care ar fi fost prezente mai multe persoane, inclusiv un individ pe care cei prezenți l-ar fi prezentat ca „angajat SRI”.

„Când m-au băgat în birou era Ninel, Păcuraru (n.red. - Maricel Păcuraru), pe Budișteanu. În birou la Păcuraru, sus în dreapta. Și e un băiat, Florin, ziceau ei de la SRI. Nu știu dacă e de la SRI sau nu e, că n-am stat să-l legitimez. Așa ziceau ei, care avea și tocul de la pistol scos", a relatat Makaveli.

„Păcuraru a negociat cu Ninel ca să mă retrag eu”

Potrivit aceluiași TikToker, Peia l-ar fi amenințat că îl „dă afară de peste tot" și că „iese dosarul" dacă nu se retrage din cursă. În schimbul retragerii sale, Ninel Peia ar fi negociat dreptul de a apărea la Realitatea Plus timp de 3 ani.

„Ca să mă retrag, mi-a zis Ninel, bă, dacă nu te retragi, să fim toți! Te dau afară de peste tot și vezi că a ieșit dosarul ăla, înțelegi? Și Păcuraru a negociat cu Ninel să îl lase pe Ninel să apară 3 ani de zile la Realitatea. Da. Că până să mă retrag eu, nu l-ați văzut niciunu pe Ninel Peia la Realitatea că nu-l primeau nici la ușă? Ninel Peia și-a negociat să apară la Realitatea trei ani de zile. Dacă mă face pe mine să mă retrag", a susținut Makaveli.

„200.000 de euro s-au plătit"

Referitor la suma totală vehiculată, acesta a afirmat că din cei 200.000 de euro el ar fi primit doar echivalentul a două salarii, în timp ce Peia ar fi reținut 30.000.

„În fine, mi-a spart el capul și două sute de mii de euro s-au plătit. Da, din care eu nu știu dacă am luat și eu salariul pe două luni, 10.000. 30.000 mi i-a luat Ninel și restul, mii de la Păcuraru, când o venit mama din groapă", a spus el, adăugând că este dispus să depună mărturie: „Sunt dispus să depun mărturie, da, ți-am dat 30.000 din șpaga. Tu, Maricel, ai să-mi dai 134.000".

Semnături falsificate

Într-o altă filmare, Makaveli a susținut că semnăturile cu care și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei ar fi fost false, precizând că a aflat acest lucru abia ulterior.

„Vezi cum faci cu semnăturile alea de le-ai falsificat, că dacă știam nu mai îmi depuneam candidatura. Dar am aflat după că era bază de date, nu știu că nu am mai fost în politică să știu ce-s alea baze de date", a afirmat Makaveli, care l-a menționat și pe George Simion în acest context: „Simion e o victimă, vai de capul lui Simion".

Amintim că, Alexandru Zidaru și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei în noiembrie 2025, fiind însoțit la depunere de senatorul Ninel Peia. Ulterior, el și-a retras candidatura în favoarea Ancăi Alexandrescu, realizatoare de emisiuni la Realitatea Plus, postul controlat de Maricel Păcuraru, deși potrivit sondajelor de opinie înregistra 5% din intențiile de vot.

Peia: „L-am cules de pe stradă, era un suflet pierdut"

Contactat de „Adevărul”, senatorul Ninel Peia a respins categoric acuzațiile, prezentând o versiune diametral opusă.

„Vin în fața dumneavoastră cu sufletul deschis, nu doar ca senator, ci ca un om care crede cu tărie în iertare și în a doua șansă. Pe acest tânăr, Alexandru Zidaru, pe care mulți îl știți acum sub masca de Makaveli, eu l-am cules de pe stradă. Era un om haituit de presă, de justiție, aflat la marginea societății, un suflet pierdut. Crezul meu creștin m-a împiedicat să întorc privirea în altă parte. L-am hrănit și i-am oferit demnitate atunci când nimeni nu îi dădea nicio speranță. Am vrut să-l integrez, să-i arăt că există o cale prin muncă. Dar m-am lovit de o realitate tristă, acest băiat are doar 8 clase. Legea este clară și nu mi-a permis să-l angajez consilier, oricât de mult visa el la această titulatură. Pentru a-l ajuta să aibă o pâine, l-am angajat ca și curier la cabinetul meu de senator. Mai mult, i-am pus la dispoziție avocați care să-i curețe cazierul pătat de greșelile tinereții. I-am șters trecutul, sperând că îi ofer un viitor", a transmis Peia.

Referitor la retragerea din cursă, senatorul a afirmat că decizia i-a aparținut lui Zidaru, care s-ar fi temut că suveraniștii îl vor numi trădător dacă nu se alătură taberei lor.

„Când a început febra politică, el a fost cel care s-a speriat de miza uriașă. Mi-a spus clar, domnule senator, dacă nu mă retrag și nu susțin tabăra suveranistă, suveraniștii mă vor numi trădător! Retragerea lui a fost un act de supraviețuire pentru propria imagine, nu rezultatul vreunei presiuni. Tot el mi-a cerut un loc de muncă unde să câștige mai bine, dar cu 8 clase, singura ușă deschisă a fost în lumea media. Domnul Maricel Păcuraru i-a întins o mână, oferindu-i un contract perfect legal la Realitatea, tratându-l cu un respect pe care puțini l-ar fi oferit. Mai mult, prin acest contract perfect legal la Realitatea, el a încasat un salariu oficial pentru emisiunile făcute, prin bancă, fiind foarte ușor de urmărit traseul fiecărui leu. Este o dovadă clară că acele sume fanteziste pe care le invocă acum nu sunt decât invenții. Autoritățile pot verifica imediat ce a făcut cu banii încasați legal, iar minciunile se vor prăbuși la prima expertiză financiară sau un extras de cont bancar", a mai spus senatorul.

Cât privește acuzația privind semnăturile false, Peia susține că acestea au fost strânse perfect legal.

„Sunt 100% autentice! Alexandru Zidaru a strâns acele semnături în stradă, alături de zeci de susținători entuziaști, iar acest lucru poate fi dovedit oricând cu probe video incontestabile. Am fost acolo, am văzut efortul acelor oameni și nu voi permite nimănui să calomnieze munca sinceră a unor patrioți care au crezut într-o schimbare", a transmis Ninel Peia.