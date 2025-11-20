search
MAI face noi precizări cu privire la Sistemul E-Sigur. „Nu este vorba de Big Brother”. Cum va funcționa

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Interne a făcut joi, 20 noiembrie, noi precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului, după acuzațiile aduse de Cătălin Drulă.

FOTO Pixabay
FOTO Pixabay

MAI a transmis că este necesară corectarea unor informații vehiculate recent în spațiul public în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului.

„Afirmațiile conform cărora «camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI» sunt profund eronate și ignoră realitatea tehnică, juridică și operațională care guvernează implementarea unui sistem automatizat la scară națională”, a susținut instituția printr-un comunicat.

MAI precizează, în primul rând, că Sistemul E-Sigur nu este blocat, el se află în etapa de integrare și omogenizare tehnică.

„Implementarea unui sistem național nu se reduce la simpla existență a unor camere video. Așa cum monitorul nu este calculatorul, camera nu este sistemul E-Sigur”, au mai spus oficialii MAI.

Potrivit acestora, E-Sigur înseamnă: infrastructură națională de procesare video, algoritmi ANPR și module de analiză automată, fluxuri securizate de date, audit tehnic și metadate certificate, conectări cu bazele de date MAI, comunicare cu proprietarul și/sau contravenientul, arhitectură unică pentru toate UAT-urile.

Ministerul precizează că autoritățile locale au instalat echipamente extrem de diverse, cu standarde, tehnologii și protocoale diferite. Astfel, procesul de omogenizare, testare și certificare este în desfășurare, iar MAI poate valida conectarea doar după ce camerele îndeplinesc cerințe stricte privind: acuratețea datelor, securitatea cibernetică, auditarea tehnică, compatibilitatea cu hub-ul MAI.

În plus, potrivit oficialilor MAI, proiectul de OUG inițiat de ministrul Cătălin Predoiu, „este fundamentul care permite funcționarea completă a sistemului”.

„Cadrul legislativ actual permite doar un volum limitat de procesări automate, în fiecare situație fiind validate individual de polițist. În prezent, foarte multe operațiuni trebuie făcute manual, autoritățile locale trebuie să asigure capabilități și/sau servicii de imprimare masivă și comunicare a documentelor întocmite în legătură cu încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice”, mai arată MAI.

Potrivit instituției, proiectul de OUG: permite procesarea automată a abaterilor, într-un volum masiv; digitalizează complet interacțiunea dintre polițist, proprietar și contravenient; elimină dublarea absurdă a corespondenței (solicitarea art. 39); definește cadrul probatoriului digital, în contextul în care comunicarea procesului-verbal este o etapă esențială pentru valabilitatea acestuia și exercitarea dreptului de apărare.

Ministerul precizează că, pentru prima dată în România, sancționarea automată devine posibilă la scară largă.

„Cadrul legal actual definește clar fluxul Camera → Agent constatator, în care mijloacele tehnice omologate surprind abaterea, generează imaginea și metadatele aferente, iar agentul rutier validează contravenția pe baza probatoriului digital. Acest prim flux este deja bine conturat juridic și reprezintă fundamentul constatării moderne a abaterilor. Ceea ce întărește decisiv proiectul E-Sigur este al doilea flux, Agent constatator → Proprietar și, ulterior, → Contravenient, care până acum era fragmentat și puternic birocratizat. Prin noile prevederi, acest flux devine digital, unitar și puternic automatizat: proprietarul este identificat direct în bazele de date, comunicările se realizează electronic, iar procesul-verbal este generat și semnat digital”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Citește și: Ministerul de Interne respinge acuzațiile privind vulnerabilități în sistemul Cărții Electronice de Identitate

Potrivit MAI, astfel, E-Sigur „consolidează și operaționalizează relația juridică dintre constatarea tehnică și sancțiunea aplicată persoanei responsabile, făcând posibil un volum mare de procesări, rapiditate procedurală și un grad ridicat de acuratețe probatorie”.

Optimizările propuse pentru sistemul E-Sigur reprezintă „singura opțiune viabilă pentru utilizarea eficientă a resursei umane a Poliției Rutiere și pentru asigurarea unei prezențe substanțiale în teren, acolo unde acțiunea directă a polițistului este indispensabilă”.

„Astfel, personalul rutier poate să acționeze cu efective sporite în misiuni care nu pot fi realizate prin mijloace tehnologice – precum testarea consumului de alcool și droguri, identificarea șoferilor agresivi sau intervenția imediată în situații de risc. În acest fel, sistemul contribuie simultan la fluidizarea traficului, la creșterea vizibilității poliției pe drumurile publice și la scoaterea rapidă din trafic a celor care reprezintă un pericol real și care nu pot fi detectați exclusiv prin sisteme automate”, mai arată MAI.

În plus, reprezentanții instituției transmit că aplică legea în baza procedurilor tehnice și responsabilităților legale, nu a presiunilor politice.

Comunicatul face referire la „presiunile publice pentru «accelerare»”, care ignoră faptul că sistemele automate necesită: garanții tehnice solide, verificări riguroase, resurse financiare consistente, standarde de securitate cibernetică, validări metrologice, audit și trasabilitate probatorie.

„Un sistem lansat neomologat ar genera erori, anulări masive în instanță și ar compromite încrederea publicului. MAI nu poate și nu va sacrifica legalitatea pentru declarații politice”, se mai arată în comunicatul de presă.

Instituția precizează că s-au aplicat deja sancțiuni automate – încă din ianuarie 2025, contrar afirmațiilor publice.

Până în prezent au fost procesate peste 30.000 de abateri folosind infrastructura de aproximativ 700 de camere operative.

Acest lucru demonstrează că sistemul funcționează și evoluează, nu este blocat.

MAI mai transmite că, în prezent, E-Sigur permite, pentru prima dată, realizarea unui flux probatoriu complet digital: captura evenimentului (imagine/video + metadate); identificarea automată prin ANPR; asocierea cu proprietarul din baza de înmatriculări; minuta digitală a constatării, generată de sistem; proces-verbal generat electronic.

Citește și: Femicid, urbanism și digitalizare. Cinci teme fierbinți în Parlament, săptămâna aceasta

Reprezentanții ministerului precizează că acesta este standardul european utilizat în Franța (ANTAI), Olanda, Belgia sau UK.

„MAI își exprimă regretul pentru fiecare tragedie rutieră, însă folosirea unor accidente pentru atac politic nu contribuie la siguranța rutieră. În acest moment, proiectul E-Sigur se află în procedură de transparență decizională și include observațiile transmise de Asociația Municipiilor din România. Prin acest proiect, prezentăm 19 concepte majore de intervenție normativă”, se mai arată în comunicatul de presă.

Consultarea publică este deschisă încă 10 zile, pentru ca toate instituțiile și cetățenii să poată contribui responsabil.

„Concluzie – MAI nu amână nimic, implementează, etapizat și responsabil, în limita fondurilor disponibile, cel mai modern sistem rutier din România. MAI va continua implementarea sistemului în ritm responsabil, tehnic și legal, nu în ritm electoral”, transmit oficialii MAI.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat, marți, că Sistemul „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autoritățile locale, dar și trimise de șoferi din trafic.

„Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecție și de siguranță”, transmitea ministrul, precizând, de asemenea, că un procent din amenzile achitate va fi direcționat către educația rutieră și către mentenanța sistemelor tehnice.

