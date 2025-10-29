Ministerul de Interne respinge acuzațiile privind vulnerabilități în sistemul Cărții Electronice de Identitate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) respinge informațiile apărute în spațiul public privind presupuse vulnerabilități ale sistemului românesc de gestionare a cărților electronice de identitate (CEI).

„Aceste informații sunt neadevărate, lipsite de fundament tehnic și nu corespund realității privind infrastructura de securitate a sistemelor operate de MAI.

Toate componentele sunt certificate și auditate periodic de către instituții competente în domeniul securității cibernetice, în conformitate cu legislația națională și standardele europene aplicabile.

Dezvoltarea capacității de emitere a CEI s-a realizat cu respectarea principiului security by design”, transmite MAI.

De asemenea, ministerul asigură că, pe tot parcursul dezvoltării sau testării sistemului, au fost implementate măsuri de securitate cibernetică, astfel încât datele personale ale cetățenilor sunt în siguranță.

„Sistemul respectă pe deplin Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și toate standardele de securitate cibernetică impuse la nivel european.

Datele cetățenilor români sunt stocate și procesate exclusiv pe teritoriul României, în infrastructuri guvernamentale securizate, fără acces ale unor terți neautorizați”, adaugă instituția.

MAI afirmă că procesul de realizare a cardurilor aferente CEI și de personalizare a acestora se realizează integral pe teritoriul României și sub controlul autorităților naționale.

Nu în ultimul rând, ministerul „solicită tuturor celor care preiau astfel de informații să verifice acuratețea lor înainte de difuzare, pentru a evita propagarea unor afirmații false care pot afecta încrederea cetățenilor într-un proiect național esențial pentru modernizarea serviciilor publice.”

„Solicitarea noastră este fundamentată pe faptul că Informațiile false transmise în spațiul public sunt rezultatul interpretării eronate și malițioase ale unor declarații făcute în Marea Britanie care nu au legătură cu proiectul Cărții Electronice de Identitate din România.”