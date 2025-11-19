Legea Rețelelor Digitale intră în vigoare în decembrie. Ce prevede și ce solicită jucătorii din piață

Legea privind rețelele digitale, care urmează să intre în vigoare pe 16 decembrie, va revizui regulamentul actual pentru a facilita implementarea 5G și a fibrei optice de către operatori și pentru a stimula investițiile în infrastructura digitală a Europei.

Cele mai mari companii de telecomunicații din Europa au susținut de mult timp că regulile sufocante și o piață unică fragmentată le îngreunează extinderea și obținerea de profituri sustenabile - și ducerea rețelelor europene la nivelul următor.

„Niciodată conectivitatea nu a fost atât de importantă pentru viața oamenilor”, dar „în același timp, industria noastră are dificultăți în multe regiuni în a obține un randament decent al capitalului”, a declarat Vivek Badrinath, șeful asociației globale de telefonie mobilă GSMA.

Însă nu toată lumea acceptă argumentul de criză.

Anii de lobby depuse de principalele companii de telecomunicații din Europa pentru ca platformele avide de date, precum TikTok, Netflix și YouTube de la Google, să ajute la acoperirea costurilor de extindere a rețelei par să fi dat roade.

Comisia analizează acum modalitățile de abordare a „provocărilor în cooperarea” dintre actorii din domeniul tehnologiei și al telecomunicațiilor în cadrul reformelor sale, scrie Politico, precizând că una dintre opțiuni este transformarea sa într-un câmp minat politic: împuternicirea autorităților de reglementare să soluționeze potențialele dispute dintre cele două grupuri cu privire la modul în care gestionează traficul.

Oponenții intervenției de reglementare se tem că aceasta va oferi operatorilor o modalitate de a face presiuni asupra furnizorilor de conținut pentru plăți, similară propunerii nepopulare cunoscute sub numele de „cotă echitabilă” lansată în timpul ultimei Comisii.

În cel mai rău caz, spun ei, ar putea chiar să răstoarne internetul așa cum îl știm, subminând neutralitatea rețelei - principiul conform căruia furnizorii de servicii trebuie să trateze tot traficul în mod egal, fără limitare sau cenzură.

„5G a fost un dezastru pentru că adevăratul 5G abia dacă există” , a declarat în septembrie Roberto Viola, cel mai important funcționar public digital al Comisiei . „Am dormit și am pierdut cincisprezece ani discutând... cine ar trebui să atribuie frecvențele”, a spus el.

Totuși, subiectul este în mare parte exclus din discuții pentru guvernele naționale. „Armonizarea spectrului nu este subiectul preferat al țărilor membre”, a declarat Katalin Molnár, ambasadorul Ungariei, anul trecut , în timp ce țara prezida discuțiile dintre guvernele UE pe această temă.

Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act)

Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) este șansa Europei de a își restabili competitivitatea, de a genera investiții în inovație, dar și de a asigura o dezvoltare incluzivă și sustenabilă, subliniază Vodafone, unul dintre cei mai mari jucători din piață.

Potrivit acesteia, conectivitatea reprezintă coloana vertebrală a economiilor moderne și baza inovării, a productivității și creșterii economice.

Rețelele digitale avansate – inclusiv cele care susțin tehnologia 5G Standalone – sunt esențiale pentru servicii în timp real, bazate pe date, în fiecare sector strategic - de la producție inteligentă și telemedicină până la inteligența artificială și calcul cuantic, a adăugat sursa citată, avertizând însă că, în ciuda acestora avantaje, „competitivitatea digitală a Europei încă lasă de dorit față de alte puteri mondiale și nu dă semne de redresare”.

Printre principalele provocări se numără reglementările fragmentate, lipsa acută de investiții și un ecosistem digital dezechilibrat între marile companii de tehnologie și operatorii de telecomunicații europeni.

„Cadrul de reglementare actual pentru infrastructura de conectivitate este prea complex și deseori intruziv, încetinind implementarea unor rețele moderne și sigure.

Acest lucru nu numai că subminează creșterea economică, dar pune presiune și asupra securității naționale și stabilității democratice.

Acum este momentul pentru acțiuni decisive”, susțin reprezentanții companiei.

Cele trei obiective esențiale ale legii

Vodafone, unul dintre marii jucători din piață spune că Legea Rețelelor Digitale (DNA) poate fi oportunitatea Europei de a redresa acest parcurs și de a își recâștiga poziția de lider în domeniul digital.

Cu o miză atât de mare precum viitorul tehnologic al Europei, factorii de decizie trebuie să se asigure că Legea Rețelelor Digitale va susține trei obiective esențiale:

1. Deblocarea pieței unice digitale

Piața unică este cel mai important atuu strategic al Europei. O piață unică digitală cu adevărat integrată ar putea debloca 415 miliarde de euro anual și ar crea sute de mii de locuri de muncă.

Armonizarea reglementărilor între statele membre prin intermediul regimului de pașaport UE și al principiului ‘țării de origine’ ar facilita comerțul și serviciile transfrontaliere, ar accelera implementarea rețelelor de ultimă generație și ar consolida puterea de negociere a Europei la nivel global.

Pe măsură ce finalizarea pieței unice întârzie, Europa ratează câștiguri semnificative generate de productivitate și noi locuri de muncă, în detrimentul inovației, dar și al eficienței de cost și timp.

Ca soluție, compania propune stabilirea unui cadru armonizat de licențiere a spectrului la nivelul Uniunii Europene pentru a reduce costurile de implementare și a susține serviciile de comunicații transfrontaliere.

O a doua soluție ar fi armonizarea autorizațiilor pentru serviciile de comunicații prin satelit pentru a permite implementarea omogenă a tehnologiei satelitare la nivel european, mai ales în zonele rurale, neacoperite și în situații de urgență.

2. Aceleași reguli pentru aceleași servicii

Europa trebuie să își modernizeze cadrul de reglementare digital pentru a asigura concurența echitabilă. Dacă două servicii au același rol, acestea ar trebui să fie supuse acelorași reguli.

Însă asimetriile actuale se traduc în obligații mai stricte pentru sectorul telecomunicațiilor decât în cazul platformelor digitale. Acest lucru distorsionează concurența și slăbește reziliența infrastructurii de conectivitate.

Până când Europa nu va gestiona acest dezechilibru, riscă să piardă controlul infrastructurii sale digitale în fața rivalilor globali, afectând atât competitivitatea, cât și protecția utilizatorilor.

Ca soluție, compania propune reformarea cadrului de reglementare depășit privind accesul deschis la internet (open internet) pentru a permite inovația și un mediu concurențial echitabil.

De asemenea, ar fi benefică includerea furnizorilor de servicii digitale în domeniul de aplicabilitate a obligațiilor de interconectare și a mecanismelor de soluționare a litigiilor.

3. Cadru simplificat de reglementare pentru a stimula inovația

Infrastructura digitală a Europei este constrânsă de complexitatea reglementărilor. Regulile care se suprapun și sunt aplicate inconsistent descurajează investițiile și încetinesc inovația.

O abordare simplificată este esențială. Dacă Europa ar elimina duplicarea legislativă și ar moderniza cadrele de reglementare depășite, atunci ar putea construi un ecosistem digital competitiv și rezilient.

Însă lipsa de acțiune nu va face decât să adâncească decalajul de conectivitate, mai ales pentru comunitățile vulnerabile din zone izolate. Și ar putea determina companii axate pe inovație și investitorii acestora să părăsească Europa.

Ca soluție, compania propune eliminarea reglementărilor învechite, precum obligația de serviciu universal, și simplificarea reglementărilor privind drepturile utilizatorilor finali, precum și abrogarea Directivei asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice (e-Privacy) aplicate inconsistent și integrarea prevederilor acesteia în Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) pentru a spori claritatea și eficiența legislativă.

Reformularea reglementărilor pentru a facilita dezvoltarea sustenabilă

În ansamblu, Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) trebuie să se concentreze pe stimularea investițiilor și finalizarea implementării rețelelor de bandă largă de foarte mare capacitate.

„Reglementarea ar fi necesară doar în cazul în care provocările concurențiale persistă, optând pentru remedii aplicate la nivel înalt și reguli stricte pentru jucătorii dominanți în timpul tranziției către fibră optică.

Europa trebuie să evite întoarcerea către un cadru monopolistic și să asigure un mediu concurențial sustenabil pentru implementarea infrastructurii de conectivitate la scară largă.

Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) este șansa Europei de a construi un viitor digital competitiv, inovator și incluziv.

Prin deblocarea pieței unice, asigurarea unor reguli echitabile și simplificarea reglementărilor, Europa trebuie să profite de acest moment pentru a-și recăpăta rolul de lider digital global, pentru o societate prosperă și rezilientă”, susțin reprezentanții Vodafone.