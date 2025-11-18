search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Sistemul de monitorizare rutieră E-Sigur va fi extins. O parte din banii colectați din amenzi vor merge către programele de educație rutieră

Publicat:

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale şi imagini trimise de şoferi din trafic. În total, patru acte normative semnate de ministru urmează să schimbe modul de lucru al instituțiilor de forță, precum și monitorizarea traficului. 

FOTO Inquam / George Călin
FOTO Inquam / George Călin

„Am semnat astăzi două proiecte de acte normative și două ordine ministeriale privind traficul rutier, unificarea dispeceratelor, noua concepție de pază a Jandarmeriei Române și violența domestică. Sunt decizii importante, care vor schimba radical monitorizarea traficului rutier și sancționarea indisciplinaților care pun în pericol pietonii și participanții la traficul rutier. Sunt decizii care vor transforma acțiunea Jandarmeriei de protejare a cetățenilor și comunității. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, decizii pentru a crește eficiența în sancționarea violenței domestice.

În primul rând, am semnat proiectul de OUG pentru dezvoltarea ,,Sistemului E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră,,. Din anul 2024 imaginile și informațiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale Ministerului Afacerilor Interne sunt colectate digital în centre de monitorizare și dispecerate. Prin această ordonanță de urgență vom extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autoritățile locale și procesarea integrată a tuturor acestor informații, precum și a celor înregistrate de camerele de bord ale participanților la traficul rutier. Nu, nu este vorba de ,,Big Brother,,, ci de un scut digital de protecție și de siguranță, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificați, sancționați sau scoși din trafic pentru a nu mai pune pe alții în pericol”, transmite Cătălin Predoiu.

Prin noul Ordin al ministrului Afacerilor Interne se creează cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităților locale la constatarea automată a contravențiilor. Astfel, MAI acționează complementar pe trei linii, potrivit ministrului:

  1. constatarea directă în teren;
  2. monitorizarea automată;
  3. procesarea sesizărilor video transmise de către conducătorii auto.

O parte din bani vor merge spre educația rutieră

„În plus, pentru prima dată în România, propunem ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcționat către educația rutieră și mentenanța sistemelor tehnice — în acord cu bunele practici europene. Acest proiect a fost dezbătut și cu asociația municipiilor, de la care am primit observații pe car le-am inclus, vom implica și Poliția Locală.

Pasul următor va fi utilizarea inteligenței artificiale în monitorizarea traficului rutier, așa cum se întâmplă deja în alte țări europene sau non-europene. Sistemul E – Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care au făcut-o și sancționarea lor rapidă, fără birocrație și pierdere de timp pentru primării și unitățile de poliție. Sistemul E – Sigur de Monitorizarea a Traficului Rutier al Ministerului Afacerilor Interne va face imposibilă păcălirea legii și a autorităților legale”, mai explică ministrul.  

Noului Sistem de Dispecerate al Ministerului Afacerilor Interne

„În al doilea rând, astăzi am semnat un ordin ministerial prin care am aprobat și dispus punerea etapizată în aplicare a Noului Sistem de Dispecerate al Ministerului Afacerilor Interne. Acest sistem este în strânsă legătură cu Sistemul E-Sigur de Monitorizare a Traficului Rutier. În prezent, în sistemul Ministerului Afacerilor Interne funcționează 802 servicii de permanență operate cu aproape 6.000 de posturi, majoritatea la nivel județean”, mai transmite Predoiu.

Noul model prevede realocarea a aproximativ 20% din personal către structurile operative din teren, un sistem unitar de organizare la nivelul MAI, prin care apelul la 112 este transmis direct de la dispeceratul județean de Poliție către echipele de intervenție din teren, procesarea rapidă a datelor și redistribuirea optimă a resurselor, explică Predoiu. 

„Deci, munca birocratică va fi preluată de tehnologie, iar polițiștii de birou vor merge acum în stradă lângă cetățean sau în structuri operative care combat diverse tipuri de infracționalitate. Modernizarea este posibilă prin noile platforme digitale dezvoltate intern de MAI, de ex. aplicațiile iTrack și Geoportal. Implementarea se va realiza etapizat, la nivelul fiecărei arme, cu proiecte pilot de integrare inter-arme (poliție, jandarmerie, frontieră) la frontiera internă și externă Schengen. În cadrul acestui proces vom consulta și organizațiile sindicale,  obiectivul rămâne clar: o intervenție MAI mai rapidă, mai interoperabilă, mai eficientă, pentru a crește protecția cetățeanului simultan cu utilizarea mai eficientă a banului public”.

Modificări privind sistemele de pază ale jandarmeriei

„În al treilea rând, astăzi am semnat un ordin ministerial prin care am aprobat și dispus punerea în aplicare a Noului Concept de Pază al Jandarmeriei Române. Pe scurt, acest ordin dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri, care vor merge acum în patrulare și intervenție mobilă. Clădirile se vor păzi cu tehnologie conectată la centrele de comandă ale Jandarmeriei și intervenția unităților mobile alertate și, dacă beneficiarii doresc, cu pază privată. Iar trupele astfel eliberate de o muncă pasivă și uneori sterilă, vor patrula și interveni mobil atunci când e cazul, pentru a proteja cetățenii și comunitățile.

Astăzi, Jandarmeria Română asigură paza a 1.443 de obiective, cu aproximativ 9.000 de funcții, ceea ce reprezintă 55% din efectivele operative. Peste 80% dintre acestea implică staționarea jandarmului într-un punct fix, ceea ce limitează aria din spațiul spațiul public în care el poate furniza cetățeanului siguranță. Noua concepție pleacă de la existența noilor tehnologii digitale care permit combinarea acțiunii umane cu mijloacele tehnice în siguranța publică”, mai completează ministrul.

Noua concepție reorganizează radical modul de acțiune al Jandarmeriei. Potrivit ministrului, este modernizat sistemului de protecție prin conectarea tuturor obiectivelor la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei — de la 15% la 100%, prin integrarea tehnologiilor avansate de securitate și prin standardizarea procedurilor de alarmare și intervenție. Dispozitivele de pază se reconfigurează prin reducerea obiectivelor cu post fix de la 1.273 la 252, includerea a aproximativ 1.180 de obiective în aria patrulelor mobile și creșterea protecției inteligente (monitorizare + patrulare) de la 16% la 30%.

Astfel aproximativ 3000 de jandarmi sunt redirecționați din posturile fixe interioare către activitatea din teren, efectivele pentru transporturile speciale cresc de la 439 la aproximativ 800.

Combaterea violenței domestice

„Cea de a patra decizie vizează combaterea violenței domestice. Am semnat un proiect legislativ care va îmbunătăți Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Proiectul crește protecția victimelor violenței domestice, după analiza recentelor cazuri grave de violență domestică care au demonstrat că încă mai sunt breșe în sistemul polițienesc, dar și cel judiciar”, mai anunță Predoiu.

MAI propune introducere unei reguli noi, care prevede expres și explicit faptul că polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu au obligația legală de a prezenta agresorul procurorului competent, imediat după găsirea acestuia, pentru a analiza și dispune cu privire la eventuale măsuri preventive.

Se consolidează astfel:

  • protecția victimelor,
  • cadrul de intervenție pentru poliție,
  • responsabilitatea instituțională,
  • aplicarea consecventă a legii.
