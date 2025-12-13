Video Cel mai mic oraș din Europa, o bijuterie medievală aflată aproape de România: e înconjurat de ziduri

Cu o populație de numai 52 de locuitori și o suprafață mai mică decât un teren de fotbal, așezarea medievală din regiunea Istria atrage anual mii de turiști, fascinați de istoria sa veche de aproape un mileniu, de tradițiile păstrate și de gastronomia locală.

Orașul Hum se află la 13 ore de mers cu mașina din România, în nord-vestul Croației, și este considerat cel mai mic oraș din lume. Fermecătorul oraș este înconjurat complet de ziduri medievale. Nimic nu a fost construit în afara acestora, fapt care i-a permis să își păstreze aspectul original timp de secole.

Hum măsoară aproximativ 100 de metri lungime și 30 de metri lățime, având doar două străzi pavate cu piatră, potrivit themirror.

Potrivit legendei locale, Hum ar fi fost construit de uriași prietenoși, care au folosit pietre rămase de la ridicarea altor sate din zonă. Dincolo de legendă, documentele istorice arată că localitatea este menționată pentru prima dată în anul 1102, sub numele de Cholm.

Castelul din interiorul zidurilor defensive a fost construit de contele Ulrich I, iar așezarea s-a dezvoltat în jurul acestuia. În anul 1552 au fost ridicate un turn de veghe și o clopotniță, amplasate lângă loggia orașului, pentru a consolida sistemul de apărare.

De ce Hum este considerat oraș, deși are doar 52 de locuitori

Conform recensământului din 2021, Hum avea 52 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior, din 2011, când populația era de doar 30 de persoane.

Deși extrem de mic, Hum este considerat oficial oraș, deoarece are propriul consiliu local și o biserică parohială de mari dimensiuni – Biserica Adormirii Maicii Domnului, construită în 1802 pe locul unei biserici mai vechi.

Patrimoniu rar: alfabetul glagolitic și frescele romanice

Orașul adăpostește un patrimoniu cultural valoros. În biserică se află exponate glagolitice, unele dintre cele mai vechi exemple cunoscute ale alfabetului slav și ale culturii literare croate medievale.

De asemenea, vizitatorii pot vedea scrieri vechi și fresce romanice în Capela Sfântului Ieronim. Un alt punct de atracție este Aleea Glagolitică, un traseu care leagă satul Roč de Hum și este decorat cu monumente din piatră dedicate alfabetului glagolitic.

Tradițiile sunt încă vii în Hum. În fiecare an, pe 11 iunie, are loc Ziua orașului, când este ales primarul. Procesul este unul simbolic și unic: judecătorii locali își sculptează voturile într-un băț de lemn, în clădirea istorică a loggiei municipale.

Rachiu vechi de 2.000 de ani

Orașul este cunoscut și pentru gastronomia sa tradițională. Printre preparatele locale se numără tocănița istriană de legume, preparată din orz, fasole, cartofi și porumb, paste cu sos de vită, ombolo (mușchi de porc afumat), cârnați locali și varză murată. Desertul preferat este krostule, un aluat prăjit, iar zona este renumită și pentru trufe, în special datorită orașului apropiat Buzet, supranumit „Orașul Trufelor”.

O specialitate locală apreciată este biska, un tip de rachiu obținut din struguri fermentați, vâsc și patru plante medicinale. Rețeta are o vechime de aproximativ 2.000 de ani și ar fi fost creată de druizii celți. În luna octombrie, turiștii pot participa la Festivalul Istrian de Rakija, unde pot degusta băuturi produse local. Totodată, în august are loc Festivalul Cânepei Industriale, care promovează produse precum ulei, făină, ceai, semințe și alimente pe bază de cânepă.

„Te simți ca într-o călătorie în timp”, spun turiștii

Accesul în Hum se face cel mai ușor cu mașina, transportul public din Istria fiind limitat. Parcarea costă aproximativ 3 euro pe zi, iar localitatea este inclusă și în unele tururi organizate.

Hum este, de asemenea, o oprire populară pentru turiștii care parcurg trasee de drumeție sau ciclism în regiune.

„Ai nevoie de un motiv ca să vizitezi ceea ce este considerat cel mai mic oraș din lume? Locul acesta ne-a fermecat complet. Când intri pe poarta impunătoare, ai senzația că ești transportat înapoi în timp. Nu pare că s-a schimbat mare lucru aici de secole”, a scris un vizitator care a lăsat o recenzie pe Tripadvisor.