MAE a emis o atenționare de călătorie pentru cei care călătoresc în Belgia: traficul aerian și transportul public, perturbate de o grevă națională

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că, pe 14 octombrie, este anunțată o grevă națională, care va perturba traficul aerian și transportul public din Regat.

„Principalele perturbări vizează:

- Transport aerian: Niciun avion nu va decola de pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem și Charleroi în data de 14 octombrie 2025!

Autoritățile aeroportuare au recomandat pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport în data de 14 octombrie. Zborurile de sosire sunt, în principiu, menținute, însă sunt posibile anulări și întârzieri.

- Transport public în Bruxelles (STIB/MIVB): Rețeaua de metrou, tramvaie și autobuze va fi grav perturbată. Pasagerii sunt încurajați să utilizeze alternative de transport.

- Transport în Flandra (De Lijn) și Valonia (TEC): Se preconizează reduceri semnificative ale numărului vehiculelor de tip autobuz și tramvai care vor circula”, transmite MAE.

De asemenea, MAE recomandă românilor să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport:

* https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing

* https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr

* https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr

* https://www.letec.be/

* https://www.delijn.be/

„Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0)2 343 69 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32(0) 497 428663”, încheie MAE.

De ce protestează belgienii

Potrivit The Brussels Times, sindicatele ACV-CSC, FGTB-ABVV, și CGSLB-ACLVB protestează față de reformele propuse de Guvernul Federal, care vor afecta pensiile, condițiile de muncă și salariile.

Printre revendicări se numără plata orelor suplimentare, acces mai ușor la pensionare anticipată, o compensare corectă pentru munca de noapte, pensii mai mari și siguranța locului de muncă pentru tineri.

„Guvernul De Wever lansează un atac pe scară largă asupra drepturilor lucrătorilor”, au scris sindicatele într-un comunicat.

„Rezultatul: cariere distruse și muncitori epuizați.”

FGTB-ABVV a adăugat, de asemenea, că dorește ca guvernul să recunoască statul palestinian și să impună sancțiuni severe împotriva Israelului.

O manifestație este programată să aibă loc în întreaga capitală pe 14 octombrie, începând cu ora 10:45. Participanții se vor aduna mai întâi la Gara de Nord din Bruxelles, după care vor merge spre Gara de Sud.