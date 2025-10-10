Teroare în Belgia: premierul Bart De Wever, ținta unui atac terorist. Trei tineri plănuiau să-l ucidă cu o dronă

Autoritățile federale belgiene au arestat trei tineri suspecți în legătură cu ceea ce procurorii au descris drept o tentativă de atac terorist asupra unor politicieni din țară, inclusiv asupra prim-ministrului Bart De Wever.

Procurorul federal Ann Fransen a declarat că suspecții-născuți în 2001, 2002 și 2007-au fost reținuți joi dimineață la Anvers, fiind bănuiți de tentativă de crimă teroristă și de participare la activitățile unui grup terorist. Doi dintre ei rămân în arest și vor apărea în fața unui judecător de instrucție, în timp ce al treilea a fost eliberat.

„Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist inspirat de jihad, îndreptat împotriva politicienilor”, a declarat Fransen în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Politico.

Autoritățile au efectuat patru percheziții domiciliare, cu sprijinul echipelor pirotehnice și al unităților poliției federale.

Potrivit ziarului Gazet van Antwerpen și surselor citate de postul VRT, printre țintele vizate s-ar fi numărat și Bart De Wever, liderul partidului naționalist flamand Noua Alianță Flamandă (N-VA).

Contactat de Politico, purtătorul de cuvânt al lui De Wever, Philippe Kerckaert, a refuzat să comenteze.

Mai târziu, joi, ministrul de externe Maxime Prévot a confirmat pe platforma X că atacul plănuit îl viza pe De Wever.

„Îmi exprim tot sprijinul față de prim-ministru, soția și familia sa, precum și recunoștința mea față de serviciile de securitate și de justiție, a căror intervenție rapidă a permis evitarea unei tragedii. Acest eveniment ne reamintește cu putere că amenințarea teroristă rămâne una reală și că trebuie să rămânem vigilenți”, a transmis Prévot.

Belgia își consolidează în mod activ capacitățile pentru a face față noilor forme de terorism, în special prin intensificarea luptei împotriva utilizării rău-intenționate a dronelor.

Anchetatorii examinează dovezi privind planuri de a folosi o dronă pentru a lansa un dispozitiv găsit în timpul perchezițiilor din districtul Deurne al orașului Anvers- un mecanism care, potrivit parchetului, semăna cu un dispozitiv exploziv improvizat.

De asemenea, anchetatorii au descoperit un sac cu bile de oțel și au confiscat o imprimantă 3D de la al doilea suspect, despre care se presupune că era folosită pentru fabricarea unor componente de bombă.

Fransen a avertizat că acest caz scoate în evidență riscul continuu al terorismului în Belgia. „Acest dosar arată că toate serviciile de securitate trebuie să rămână vigilente față de riscul atacurilor teroriste”, a spus ea.

Procurorii belgieni au deschis aproximativ 80 de noi dosare de terorism doar în acest an — deja mai multe decât numărul total din 2024. Arestările de joi vin la aproape un deceniu după atacurile teroriste din Bruxelles din martie 2016, care au provocat moartea a 32 de persoane.

„Terorismul nu a dispărut niciodată. Rămâne un dușman al democrației noastre, împotriva căruia trebuie să continuăm să luptăm”, a declarat ministrul energiei Mathieu Bihet pe X. Bihet face parte din partidul de centru-dreapta Mișcarea Reformistă, formațiune francofonă membră a coaliției conduse de De Wever.

Nu este prima dată când De Wever este vizat. În aprilie, Curtea de Apel din Anvers a condamnat cinci bărbați la închisoare, inclusiv o pedeapsă de șase ani pentru liderul grupului, pentru un complot eșuat din 2023 care urmărea asasinarea lui De Wever, fostul primar al orașului Anvers.