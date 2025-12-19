Kremlinul salută decizia UE de a nu folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. „Legea și bunul simț au obținut o victorie deocamdată”

Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kiril Dmitriev, a salutat vineri, 19 decembrie, decizia Uniunii Europene de a nu folosi activele rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei.

„Legea şi bunul simţ au obţinut o victorie deocamdată”, a comentat Dmitriev pe Telegram, salutând eşecul tentativei de „utilizare ilegitimă a activelor ruseşti pentru a finanţa Ucraina”.

Utilizarea acestor fonduri în contextul sancţiunilor europene impuse Rusiei era împiedicată de mai multe săptămâni de opoziţia Belgiei, unde se află cea mai mare parte a acestor active îngheţate, aproximativ 210 miliarde de euro.

Liderii au negociat până târziu în noaptea de joi pentru a oferi Belgiei garanții că va fi protejată de eventuale represalii rusești dacă ar susține planul „împrumutului din reparații”, însă, în cele din urmă, această opțiune nu a fost folosită. Pe măsură ce discuțiile s-au blocat, liderii au decis să se împrumute pe piețele de capital.

„Avem un acord. Decizia de a oferi 90 de miliarde de euro) sprijin pentru Ucraina în 2026–2027 a fost aprobată. Ne-am angajat și am livrat”, a scris pe rețelele sociale președintele Consiliului European, António Costa.

Nu toate țările au fost de acord cu pachetul de împrumuturi. Ungaria, Slovacia și Cehia refuză să sprijine Ucraina și s-au opus, însă s-a ajuns la un acord prin care acestea nu au blocat pachetul și au primit promisiuni de protecție față de eventuale consecințe financiare.