Trump spune că poate să ordone lovituri în Venezuela fără autorizație parlamentară: „Nu mă voi deranja să le spun”

Președintele american Donald Trump a declarat că nu are nevoie să ceară o autorizație a Congresului pentru a întreprinde eventuale lovituri împotriva Venezuelei, invocând teama de scurgeri de informații.

„Nu mă voi deranja să le spun (...). Nu sunt obligat”, a afirmat președintele american atunci când a fost întrebată dacă intenționează să ceară undă verde din partea Congresului pentru lovituri terestre asupra Venezuelei.

„Sper doar că ei nu vor divulga informația. Ştiţi, oamenii divulgă acest gen de lucruri. Aceştia sunt politicieni şi ei lasă să se scurgă totul ca printr-o sită”, a adăugat Trump.

Preşedintele american a ameninţat în repetate rânduri că va lansa lovituri terestre împotriva Venezuelei, pentru a viza cartelurile drogurilor, potrivit AFP și citat de Agerpres.

Statele Unite au efectuat deja, din septembrie, lovituri asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe şi în Pacific. Operaţiunile au provocat cel puţin 99 de decese, iar legalitatea lor este contestată, fiind considerate de unii ca fiind în afara cadrului juridic internaţional.

Parlamentari democraţi, dar şi membri ai majorităţii prezidenţiale din Congres, susţin că preşedintele nu are autoritatea legală pentru a declanşa astfel de operaţiuni şi că orice intervenţie terestră ar necesita aprobarea parlamentului.

Camera Reprezentanților, cu majoritate republicană, a respins însă miercuri două proiecte menite să încadreze legal aceste lovituri, iar măsuri similare au eșuat şi în Senat.

„Președintele nu a demonstrat că dispune de autoritatea necesară în virtutea dreptului american sau internațional” pentru a întreprinde aceste lovituri, a declarat parlamentarul democrat Gregory Meeks în timpul dezbaterii din Camera Reprezentanților.

„Nimeni nu poate afirma de o manieră credibilă că aceste nave, care în unele cazuri nici măcar nu se îndreptau spre SUA şi se aflau la mii de kilometri de teritoriul american, reprezentau o amenințare iminentă”, a adăugat el.

Administraţia Trump susține că președintele are dreptul să efectueze aceste acțiuni, deoarece loviturile fac parte din „conflictul armat” declarat împotriva cartelurilor de droguri, pe care le-a calificat drept „organizații teroriste străine”.

Potrivit Constituţiei SUA, doar Congresul poate declara oficial război, deşi preşedinţii de mai multe decenii s-au bazat pe rezoluţii parlamentare pentru a desfăşura operaţiuni militare în străinătate, cum a fost cazul Afganistanului. Această „Autorizaţie de Utilizare a Forţei Militare” (AUMF) este în vigoare şi astăzi.