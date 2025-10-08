search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

UE sporește presiunea asupra Belgiei pentru utilizarea activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei. De ce ezită premierul belgian

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Belgia se află tot mai mult sub presiunea unor capitale occidentale influente, după ce poziția lor privind folosirea activelor rusești înghețate s-a modificat semnificativ în ultimele săptămâni. Potrivit Financial Times, Bruxellesul este îndemnat să accepte un plan care ar transforma dobânzile generate de fondurile blocate în așa-numite „credite reparatorii” pentru Ucraina.

Barto De Wever, premierul Belgiei/FOTO:X
Barto De Wever, premierul Belgiei/FOTO:X

Aproximativ 190 de miliarde de euro aparținând Rusiei sunt în prezent înghețate în conturi ale platformei financiare Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Deși până de curând multe state membre — inclusiv Belgia, Germania și Statele Unite — erau reticente în a accesa aceste fonduri, invocând riscuri juridice și financiare, această poziție s-a schimbat în contextul presiunilor internaționale.

Un document de poziție redactat recent de administrația americană a fostului președinte Donald Trump solicită aliaților din G7 să confişte sau să utilizeze într-o formă echivalentă aceste fonduri pentru finanțarea apărării ucrainene. Schimbarea de ton a fost urmată de o declarație a cancelarului german Friedrich Merz, care a pledat pentru transformarea a 140 de miliarde de euro în împrumuturi destinate achiziției de armament pentru Kiev.

În replică, Comisia Europeană a început să contureze un mecanism juridic pentru ceea ce numește „credit reparatoriu”, susținând că Federația Rusă trebuie să suporte financiar consecințele agresiunii militare împotriva Ucrainei.

Ce cere Belgia?

Însă Belgia a reacționat cu prudență. Premierul Barto De Wever a solicitat ca celelalte 26 de state membre să își asume în comun riscurile legale și financiare asociate acestei inițiative. Mai exact, Belgia cere garanții că nu va fi nevoită să suporte singură eventualele pierderi, în cazul în care Rusia nu va plăti despăgubiri de război în viitor.

Această solicitare a stârnit nemulțumirea mai multor capitale europene, mai ales în condițiile în care profiturile Euroclear sunt impozitate de statul belgian. „Timp de trei ani, Belgia a susținut că Euroclear este o companie belgiană, iar acum, când vine vorba de împărțirea riscurilor, afirmă că este o companie europeană”, a declarat un diplomat european citat de FT.

Potrivit unor surse diplomatice implicate în pregătirea reuniunii din 8 octombrie, răbdarea multora dintre partenerii europeni începe să se epuizeze. Aceștia invocă exemplul Poloniei, care găzduiește centrul logistic principal pentru transferul de armament spre Ucraina, sau al Danemarcei, care a decis recent să livreze avioane F-16 Ucrainei fără să solicite împărțirea riscurilor.

„Nu mai există soluții comode. Fiecare trebuie să facă ce poate”, a declarat un alt diplomat UE.

Comisia Europeană a încercat să atenueze reținerile Belgiei, introducând o clauză care prevede că împrumuturile vor fi acoperite de angajamentele naționale în eventualitatea în care Rusia ar începe să plătească despăgubiri de război. „Considerăm că riscurile pentru Belgia sunt limitate. Nu inexistente, dar gestionabile”, a declarat un oficial european de rang înalt.

De asemenea, Bruxellesul subliniază că actuala propunere nu implică o confiscare propriu-zisă a activelor rusești, ci doar valorificarea dobânzilor acumulate, în baza unui cadru juridic conform legislației UE. În plus, orice hotărâre judecătorească din afara spațiului european nu va fi recunoscută automat de Uniune.

Cu toate acestea, autoritățile belgiene au transmis că „planul actual nu este satisfăcător”, întrucât garanțiile propuse nu acoperă în mod real riscurile asumate.

Poziția premierului belgian a stârnit iritare la summitul recent de la Copenhaga

Obiectivul Bruxellesului este ca acordul privind un credit în valoare de 140 de miliarde de euro să fie finalizat până în luna decembrie, cu primele plăți programate pentru trimestrul al doilea din 2026.

Între timp, potrivit datelor Euroclear, din 2022 încoace, guvernul belgian a colectat circa 3,6 miliarde de euro din impozite aplicate profiturilor generate de activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei și ale altor entități ruse sancționate.

Executivul de la Bruxelles afirmă că acești bani sunt „integral destinați sprijinirii Ucrainei”. Cu toate acestea, doar o parte a sumelor a fost efectiv direcționată către autoritățile de la Kiev.

„Unii spun pe la colțuri că speculez pe seama războiului, că vreau să păstrez pentru mine un miliard din acești bani. La mine în cartier, un miliard e mărunțiș, în raport cu riscul pe care ni-l asumăm”, a spus De Wever săptămâna trecută, într-o declarație care a provocat reacții contradictorii în rândul liderilor europeni.

Potrivit Financial Times, poziția premierului belgian a stârnit iritare la summitul recent de la Copenhaga, unde mai mulți lideri UE au criticat implicit nivelul redus al sprijinului militar oferit de Belgia Ucrainei în ultimii trei ani, în comparație cu state precum Danemarca, Suedia sau Germania.

Oficialii belgieni susțin însă că De Wever acționează în interesul național. „Uneori trebuie să le spui celorlalți în față unde se află liniile roșii”, a declarat unul dintre consilierii săi.

Dar nu toți partenerii europeni sunt dispuși să accepte această inflexibilitate. „Care este alternativa? Trebuie să găsim o soluție de finanțare, iar dacă nu aceasta e calea, eu nu am auzit alte propuneri concrete”, a spus premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, pentru FT.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
gandul.ro
image
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
mediafax.ro
image
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
observatornews.ro
image
Modificare în grilă Antena 1: Asia Express, scoasă din grila TV de duminică. Ce se întâmplă cu show-ul prezentat de Irina Fodor
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
playtech.ro
image
Cine transmite la TV România – Moldova, pe ce posturi poți să vezi meciul. Este prima partidă a echipei naționale din luna octombrie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Tragedie în Italia! Marian, un muncitor român, și-a pierdut viața într-un teribil accident rutier. Bărbatul plecase în căutarea unui trai mai bun, dar și-a găsit sfârșitul
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Avertisment pentru români. Anii care NU se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani