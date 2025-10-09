MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Spania: Cod roșu de ploi abundente în regiunea Murcia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei că pentru ziua de vineri a fost emisă o avertizare de cod roșu de ploi abundente pentru Regiunea Murcia.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis joi, Agenția Meteorologică de Stat spaniolă (AEMET) și Centrul de Coordonare a Urgențelor (CCE) au avertizat că precipitațiile pot acumula până la 180 mm în 12 ore în zona Campo de Cartagena y Mazarron-Murcia, existând riscul producerii de inundații.

Ministerul recomandă cetățenilor români să fie precauți, să evite deplasările în zonele afectate și să respecte măsurile autorităților locale.

Pentru sprijin și informații, cetățenii români pot contacta Consulatul României la Almeria la numerele: +34 950 625 963, +34 950 624 769 și +34 950 172 725. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, pentru situații speciale și urgente, românii pot folosi telefonul de urgență al Consulatului: +34 682 733 408.

MAE recomandă consultarea paginilor web oficiale pentru informații actualizate: https://almeria.mae.ro și https://www.mae.ro.