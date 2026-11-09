Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, se află luni la București, într-o vizită dedicată situației de securitate din regiunea Mării Negre, pe fondul atacurilor recente cu drone asupra navelor care tranzitează zona. Șefa executivului european s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și urmează să aibă o întrevedere și cu premierul Luca Niculescu.

1/9 INSTANT COTROCENI URSULA DAN 024 INQUAM Photos Octav Ganea jpg Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

UPDATE 18.00 Întâlnire Ursula von der Leyen - Luca Niculescu

Ursula von der Leyen are, luni seară, o întrevedere cu premierul Luca Niculescu.

UPDATE Nicușor Dan: Salut alocarea a 50 de milioane de euro, anunțată de doamna von der Leyen la București

Președintele Nicușor Dan a transmis luni seară un mesaj după vizita la București a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salutând sprijinul financiar anunțat de Uniunea Europeană pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre.

„O vizită importantă astăzi la Palatul Cotroceni a Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, căreia i-am mulțumit atât pentru solidaritate, cât și pentru sprijinul european concret dat menținerii securității din regiunea noastră. Salut alocarea a 50 de milioane de euro, anunțată de doamna von der Leyen la București, pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră, care va fi gestionat de țara noastră împreună cu Bulgaria, cu un calendar clar de finalizare. În plus, România va primi alte 10 milioane de euro pentru operațiunile de căutare și salvare în Marea Neagră, ceea ce va ajuta la salvarea de vieți omenești.

Tot acest sprijin înseamnă mai multă siguranță în regiune și mai multă protecție pentru cetățenii noștri”, a scris Nicușor Dan pe Facebook

Totodată, șeful statului a reiterat importanța strategică a Mării Negre pentru România și pentru întreaga Europă, atât din punct de vedere economic, cât și al securității.

„Marea Neagră este importantă nu doar pentru România, ci și pentru Europa, deoarece este o zonă semnificativă în comerţul global și în securitatea întregului continent, inclusiv din punct de vedere energetic. În plus, nu putem să vorbim de o pace stabilă în Ucraina și de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură.

În perioada recentă, am avut numeroase incidente la Marea Neagră, incursiunile cu drone fiind cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate parte a unui război hibrid în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în Ucraina.

În dialogul cu președinta Comisiei Europene, am reafirmat și solidaritatea noastră cu Ucraina și susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Am abordat, totodată, și tema cadrului financiar multianual și speranța de a încheia anul cu un buget 2028-2034 ambițios”.

UPDATE 17.20 Nicușor Dan: „Poate că nu am fost întotdeauna atât de rapizi cum s-ar fi aşteptat românii, însă am fost predictibili

Întrebat ce măsuri concrete va lua România pentru a contribui la creșterea securității în regiunea Mării Negre, președintele Nicușor Dan a susținut că autoritățile române au tratat constant acest subiect ca pe o prioritate strategică.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Șeful statului a admis că reacția instituțiilor nu a fost întotdeauna la nivelul așteptărilor cetățenilor, însă a subliniat că România a avut o abordare consecventă în privința importanței Mării Negre.

„Poate că nu am fost întotdeauna atât de rapizi cum s-ar fi aşteptat românii, însă am fost predictibili şi am înţeles că Marea Neagră este un loc important”, a declarat pre;edintele.

Nicușor Dan a arătat că Bucureștiul a promovat constant la nivel european necesitatea unei strategii dedicate regiunii și a inclus, prin programul european SAFE, achiziții de echipamente destinate protejării litoralului românesc.

Potrivit președintelui, România a explicat în mod repetat partenerilor din Uniunea Europeană și NATO mizele de securitate din zona Mării Negre, iar răspunsul acestora a fost unul concret.

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„Atât în cadrul formatelor din Uniunea Europeană, cât şi în cadrul formatelor din interiorul NATO, am explicat partenerilor noştri aceste mize”, a spus șeful statului, adăugând că reacția aliaților a fost „extrem de solidară în modul cel mai concret”.

Potrivit președintelui, în perioada următoare, autoritățile române mizează pe dezvoltarea hubului de securitate la Marea Neagră și pe consolidarea capacităților de apărare. „Urmează, inclusiv prin HUB-ul de securitate de care am vorbit și, din nou, o solidaritate europeană pe echipamente necesare”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a insistat că securitatea în regiunea Mării Negre nu este doar o chestiune de declarații politice, ci una care presupune investiții și capabilități militare concrete. „Preocuparea la securitatea la Marea Neagră are nişte aspecte concrete pe echipamente şi apărare propriu-zisă”, a concluzionat acesta.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat luni, la Palatul Cotroceni, despre situația de securitate din regiunea Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina și viitorul angajament european în zonă.

La finalul întrevederii, șeful statului a mulțumit pentru vizita oficialului european și pentru sprijinul acordat României, subliniind că Marea Neagră reprezintă un punct strategic atât pentru țară, cât și pentru întreaga Uniune Europeană. Potrivit lui Nicușor Dan, regiunea are o importanță majoră pentru comerțul global, securitatea energetică și viitoarele proiecte de conectivitate dintre Europa și zona Caspică.

Președintele a avertizat că o pace durabilă în Ucraina și procesul de reconstrucție a țării nu pot fi realizate fără stabilitate în bazinul Mării Negre. Nicușor Dan a invocat „numeroase incidente în perioada recentă, incursiuni cu drone”, dar și „sabotaj, atacuri cibernetice, un întreg spectru de război hibrid”, acuzând Rusia că încearcă să extindă efectele conflictului început în Ucraina și să implice state europene.

Șeful statului a anunțat că una dintre temele centrale ale discuțiilor a fost consolidarea prezenței europene în regiune.

„Am vorbit cu doamna președintă von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre”, a declarat președintele, indicând drept proiect concret viitorul hub de securitate de la Marea Neagră.

La rândul său, Ursula von der Leyen a mulțumit României pentru contribuția la securitatea flancului estic, afirmând că țara noastră este „în prima linie a securității europene” și un „partener vital pentru statele membre UE și NATO”.

”România se află în prima linie a securităţii europene şi ajutaţi la protejarea aerului, graniţelor şi a Mării Negre şi sunteţi un partener vital pentru statele membre UE şi NATO. Am văzut acest angajament prima dată anul trecut când am vizitat portul militar din Constanţa şi de atunci, din păcate, provocările de securitate cu care ne confruntăm nu au făcut decât să crească, spaţiul aerian deasupra Mării Negre s-a întunecat, mai ales în ultimele săptămâni, cu atacuri cu drone care au vizat nave comerciale în afara coastelor şi marinari nevinovaţi care şi-au pierdut vieţile, iar alţii pierduţi pe mare. Gândurile mele sunt alături de familiile lor şi persoanelor dragi. Şi aş dori să exprim solidaritatea deplină a Europei cu România. Suntem alături de voi”.

Von der Leyen a transmis un mesaj ferm de susținere pentru România, afirmând că autoritățile de la București „se pot baza pe un răspuns european puternic și unit”. Ea a insistat că „libertatea navigației în Marea Neagră trebuie să fie un obiectiv”, în contextul în care regiunea este esențială pentru stabilitatea economică și securitară a Europei.

Referindu-se la amenințările hibride, Ursula von der Leyen a afirmat că „actori ostili” exploatează incidentele cu drone și campaniile de manipulare a informațiilor pentru a răspândi „spaimă și incertitudine”. Ea a lăudat răspunsul autorităților române și a amintit că UE a creat un centru care „reunește cea mai bună expertiză în Europa pentru a identifica mai bine astfel de campanii și a răspunde eficient”.

Ce ar trebui să obțină, luni, România de la Ursula von der Leyen. Cele trei mize ale discuțiilor cu Nicușor Dan

Referindu-se la Ucraina, șefa Executivului european a precizat că Uniunea Europeană lucrează la „un plan de prosperitate post-război pentru Ucraina” și că discuțiile privind securitatea continentului trebuie purtate doar după încheierea unui armistițiu.

„Orice discuție cu sens cu privire la arhitectura de securitate a Europei nu poate fi purtată decât după un acord de încetare a focului în Ucraina”, a declarat Ursula von der Leyen.

„Europa investește masiv pentru a fi pregătită din punct de vedere al Apărării”

În domeniul apărării, președinta Comisiei Europene a subliniat că „Europa investește masiv pentru a fi pregătită din punct de vedere al Apărării” și a oferit ca exemplu cooperarea dintre România și Ucraina în producția de drone. „Este exact tipul de colaborare de care avem nevoie. Ne trebuie mai multe astfel de inițiative”, a spus aceasta, făcând referire și la programul european SAFE pentru achiziții comune în domeniul apărării.

„10 milioane de euro pentru căutare și salvare” în Marea Neagră

Totodată, von der Leyen a anunțat un sprijin financiar suplimentar pentru gestionarea incidentelor din zona Mării Negre, precizând că UE alocă „10 milioane de euro pentru căutare și salvare”, dar și că este necesară accelerarea proiectului privind hubul de securitate strategică din regiune. „Trebuie să operaționalizăm hubul de securitate strategică la Marea Neagră”, a afirmat aceasta.

Ursula von der Leyen a subliniat că Europa rămâne alături de România în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.

Ursula von der Leyen se află într-o vizită de două zile în regiunea Mării Negre, care include România și Bulgaria. După discuțiile de la București, șefa Executivului european se va deplasa marți la Varna.