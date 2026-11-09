 Ursula von der Leyen vine luni în România, după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră | adevarul.ro
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Ursula von der Leyen vine luni în România, după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră

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Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la Bucureşti şi va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Luca Niculescu. Ea va merge şi în Bulgaria, vizita având legătură cu atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră.

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen
Președintele se întâlnește cu șefa Comisiei Europene Foto: Președinția României

Preşedintele Nicuşor Dan o primeşte luni, la ora 15.30 pe Ursula von der Leyen

„Primirea de luni, 9 noiembrie, va fi parte din vizita mai largă pe care o face preşedinta Comisiei Europene în zona Mării Negre", au precizat oficialii Administraţiei Prezidenţiale.

La ora 17.00, preşedinta CE şi preşedintele Nicuşor Dan vor avea declaraţii de presă comune.

La ora 17.45 Ursula von der Leyen se întâlneşte cu premierul Luca Niculescu.

Marţi, von der Leyen se va afla la Varna, în Bulgaria, unde va discuta cu prim-ministrul Radev şi va vizita Academia Navală Nikola Vaptsarov.

Miercuri, von der Leyen va participa la Conferinţa Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP 31), care are loc la Antalya, în Turcia, scrie News.

Joi, va participa la reuniunea Comunităţii Politice Europene, la Dublin, în Irlanda. Iar vineri, tot la Dublin, va lua parte la reuniunea informală a Consiliului European.

POLITICO a scris, vineri, că Ursula von der Leyen are programată o vizită în Bulgaria şi România, după ce va participa la summitul climatic COP din Turcia.

Vizita vine după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră, care au accentuat tensiunile în materie de securitate de-a lungul Flancului Estic al NATO.

Marea Neagră este considerată în prezent cea mai periculoasă rută maritimă din lume.

Detaliile privind itinerariul lui von der Leyen rămân sumare, unele birouri ale comisarilor europeni nefiind la curent cu călătoria planificată.

De asemenea, nu este clar dacă va fi însoţită de alte persoane, precum preşedintele Consiliului European, António Costa, sau şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Aceste planuri vin în contextul în care aliaţii NATO îşi intensifică supravegherea asupra Mării Negre în urma atacurilor asupra navelor comerciale.

Cel puţin şapte nave comerciale ar fi fost lovite de drone în Marea Neagră luna trecută, soldându-se cu moartea a doi marinari şi dispariţia a cel puţin 25 de persoane.

Atacurile, pentru care România dă vina pe Rusia, au adus violenţa războiului din Ucraina periculos de aproape de teritoriul NATO.

România a avertizat că atacurile fac parte din agresiunea tot mai intensă a Moscovei împotriva Ucrainei, în timp ce Bulgaria s-a abţinut să acuze oficial Moscova, referindu-se în schimb la drone provenind dintr-o „direcţie estică".

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