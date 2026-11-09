 UE alocă 50 de milioane de euro pentru HUB-ul de securitate de la Marea Neagră. Ce rol va avea centrul de la Constanța | adevarul.ro
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UE alocă 50 de milioane de euro pentru HUB-ul de securitate de la Marea Neagră. Ce rol va avea centrul de la Constanța

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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, la București, o investiție de 50 de milioane de euro pentru accelerarea proiectului privind HUB-ul de securitate de la Marea Neagră, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune și al intensificării atacurilor asupra traficului maritim.

Ursula von der Leyen și Nicușor Dan
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Într-o conferință susținută alături de președintele Nicușor Dan, șefa Executivului european a subliniat că securitatea la Marea Neagră a devenit una dintre prioritățile strategice ale Uniunii Europene. Potrivit acesteia, libertatea navigației trebuie protejată, iar statele din regiune au nevoie de instrumente suplimentare pentru supraveghere și reacție rapidă.

„Aș dori să mă refer la consolidarea supravegherii în Marea Neagră, care include imagini satelitare asigurate de Copernicus”, a declarat Ursula von der Leyen, precizând că Uniunea Europeană va extinde mecanismele de monitorizare a regiunii.

Oficialul european a explicat că amenințările nu se limitează la atacurile asupra infrastructurii maritime. „Ne vom consolida securitatea în spațiul informațional. Actori ostili fac o armă din spațiul informațional, iar incidentele cu drone sunt deseori dublate de manipularea informației externe și interferență”, a avertizat aceasta.

Potrivit șefei Comisiei Europene, campaniile de dezinformare urmăresc să genereze „spaimă și incertitudine” și reprezintă „nu doar o provocare în materie de comunicare, ci un risc de securitate”.

În acest context, Ursula von der Leyen a amintit că Uniunea Europeană a creat deja un mecanism dedicat combaterii unor astfel de amenințări. „Am lansat centrul european de reziliență democratică, care reunește cea mai bună expertiză din Europa (...) pentru a identifica mai bine astfel de campanii și a răspunde eficient”, a declarat aceasta.

Șefa Comisiei Europene  și președintele Nicușor Dan au vorbit despre viitorul HUB de securitate de la Marea Neagră, proiect susținut de România și inclus de Comisia Europeană în Strategia pentru Marea Neagră.

„Am discutat cu doamna Președinte von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre și punctul concret, important, este hub-ul de securitate la Marea Neagră, care a fost inițiat de România împreună cu Bulgaria în urmă cu câțiva ani, care a intrat într-o strategie europeană și acum trebuie să fie concretizat în România și Bulgaria cu ajutorul Uniunii Europene”, a declarat Nicușor Dan.

„Trebuie să punem în funcțiune Centrul de Securitate Maritimă din Marea Neagră”, a afirmat președinta Comisiei Europene, subliniind că mediul de securitate s-a deteriorat mult mai rapid decât anticipau autoritățile europene.

„De aceea, sunt foarte încântată să anunț că, de comun acord cu România și Bulgaria, vom accelera acum lucrările la Centrul de Securitate Maritimă din Marea Neagră, cu un calendar clar de finalizare și o finanțare dedicată de 50 de milioane de euro”, a declarat Ursula von der Leyen.

Șefa Executivului european a mai anunțat o finanțare suplimentară de 10 milioane de euro destinată autorităților române pentru operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră, pe fondul incidentelor maritime din ultimele săptămâni.

În discursul său, Ursula von der Leyen a evidențiat și rolul strategic al României în regiune, afirmând că țara noastră se află „în prima linie a securității europene” și este „un partener vital pentru statele membre UE și NATO”.

Nicușor Dan: Salut alocarea a 50 de milioane de euro, anunțată de doamna von der Leyen la București

Ulterior întâlnirii cu președintaComisiei Europene, Ursula von der Leyen, Nicușor Dan a salutat sprijinul financiar anunțat de Uniunea Europeană pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre.

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„O vizită importantă astăzi la Palatul Cotroceni a Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, căreia i-am mulțumit atât pentru solidaritate, cât și pentru sprijinul european concret dat menținerii securității din regiunea noastră. Salut alocarea a 50 de milioane de euro, anunțată de doamna von der Leyen la București, pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră, care va fi gestionat de țara noastră împreună cu Bulgaria, cu un calendar clar de finalizare. În plus, România va primi alte 10 milioane de euro pentru operațiunile de căutare și salvare în Marea Neagră, ceea ce va ajuta la salvarea de vieți omenești”, a scris Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit președintelui, „tot acest sprijin înseamnă mai multă siguranță în regiune și mai multă protecție pentru cetățenii noștri”.

Totodată, șeful statului a reiterat importanța strategică a Mării Negre pentru România și pentru întreaga Europă, atât din punct de vedere economic, cât și al securității.

„Marea Neagră este importantă nu doar pentru România, ci și pentru Europa, deoarece este o zonă semnificativă în comerţul global și în securitatea întregului continent, inclusiv din punct de vedere energetic. În plus, nu putem să vorbim de o pace stabilă în Ucraina și de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură.

În perioada recentă, am avut numeroase incidente la Marea Neagră, incursiunile cu drone fiind cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate parte a unui război hibrid în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în Ucraina.

În dialogul cu președinta Comisiei Europene, am reafirmat și solidaritatea noastră cu Ucraina și susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Am abordat, totodată, și tema cadrului financiar multianual și speranța de a încheia anul cu un buget 2028-2034 ambițios”.

Ce este HUB-ul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră

HUB-ul de Securitate Maritimă la Marea Neagră este un proiect strategic al Uniunii Europene, inclus în Strategia UE pentru regiunea Mării Negre adoptată în 2025, care urmărește consolidarea securității maritime, protejarea infrastructurii critice și îmbunătățirea capacității de răspuns la amenințările din regiune, potrivit europa.eu.

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Hub-ul va funcționa ca o platformă regională pentru securitate maritimă, având rolul de a crește gradul de supraveghere și conștientizare a situației din Marea Neagră, de a facilita schimbul rapid de informații și de a coordona răspunsul la incidente de securitate. Printre obiectivele sale se numără combaterea amenințărilor hibride, protejarea infrastructurii maritime și submarine, combaterea traficului ilegal și sprijinirea operațiunilor de securitate maritimă.

Proiectul este dezvoltat de România și Bulgaria și va avea două centre operaționale, la Constanța și Varna.  Hub-ul este gândit ca o structură regională care să permită realizarea unor analize comune ale amenințărilor, schimbul de informații între statele participante și o reacție coordonată în cazul incidentelor de securitate din Marea Neagră.

Proiectul este conceput ca o platformă deschisă cooperării regionale și urmărește să conecteze statele și agențiile implicate în securitatea Mării Negre, în acord cu obiectivele europene privind securitatea maritimă și protecția infrastructurii strategice

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