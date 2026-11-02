 Sindicatele i-au cerut premierului Luca Niculescu ca salariul minim să crească la 5.000 de lei: „Nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat” | adevarul.ro
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Sindicatele i-au cerut premierului Luca Niculescu ca salariul minim să crească la 5.000 de lei: „Nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat”

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Prim-ministrul României, Luca Niculescu, s-a întâlnit la Palatul Victoria cu liderii confederațiilor sindicale, într-o primă rundă de consultări oficiale. Majorarea salariului minim brut la 5.000 de lei și o nouă Lege a Salarizării s-au aflat printre principalele solicitări prezentate de reprezentanții sindicatelor.

Dumitru Costin, liderul BNS
Dumitru Costin, liderul BNS Foto: FB Dumitru Costin

Discuțiile privind majorarea salariului minim pe economie vor continua în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, care urmează să fie convocat în zilele următoare, după consultările desfășurate luni la Palatul Victoria între Guvern și reprezentanții sindicatelor, potrivit BNS.

Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical (BNS), a declarat că una dintre principalele teme abordate la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu a fost nivelul salariului minim, dar și necesitatea unei reforme a fiscalității aplicate veniturilor mici.

Costin a susținut că România are „o problemă cu fiscalitatea excesivă, mai ales în ceea ce priveşte salariile mici”, precizând că sindicatele nu au prezentat încă o valoare concretă în cadrul negocierilor.

Sindicatele invocă legislația europeană: „România are o astfel de lege și trebuie să o aplice”  

Președintele BNS respinge ideea că solicitarea privind creșterea salariului minim reprezintă o revendicare arbitrară a sindicatelor:

„Această creștere a salariului minim nu este o nebunie de la noi din cap. Este rezultatul directivei UE, o politică în domeniul salariului minim care trebuie să fie în fiecare stat UE creat pe baza unui mecanism. România are o astfel de lege și trebuie să o aplice”.

În opinia sa, sistemul trebuie să funcționeze pe baza unui mecanism „transparent, tripartit, guvern, patronat sindicat şi predictibil”, și nu în funcție de interesele politice ale momentului.

Liderul sindical a subliniat că „România are o astfel de lege în vigoare şi trebuie să respecte acest mecanism”.

Negocierile vor continua pe baza datelor economice

Dumitru Costin a precizat că Ministerul Muncii are obligația legală de a calcula anual valoarea orientativă a salariului minim folosind indicatorii macroeconomici și prognozele oficiale.

Potrivit acestuia, Consiliul Tripartit, a cărui convocare a fost confirmată de premier, va reprezenta cadrul în care Guvernul, patronatele și sindicatele vor analiza propunerile și impactul acestora.

„Vom discuta cu date şi cu cifre”, a declarat liderul BNS, precizând că dezbaterile vor porni de la propunerea deja formulată de Ministerul Muncii.

Pe lângă nivelul salariului minim, sindicatele intenționează să aducă în discuție și efectele fiscalității asupra angajaților cu venituri reduse, într-un context în care costul vieții și presiunile inflaționiste continuă să afecteze puterea de cumpărare a salariaților.

Premierul Luca Niculescu a dat asigurări că Executivul este deschis spre dialog social, confirmând sprijinul pentru un set inițial de măsuri concrete care să vină în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă societatea românească, și anume indexarea pensiilor, aplicarea unor măsuri ferme de debirocratizare, precum și cooptarea sindicatelor în procesul de consultare pentru stabilirea poziției naționale referitoare la următorul ciclu de finanțare europeană.

Amintim că Florin Manole, ministrul Muncii, declara, în urmă cu o săptămână, că salariul minim brut pe economie va rămâne 4.325 de lei și de la 1 ianuarie 2027.

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