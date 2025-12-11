Justiție trucată pentru a spăla infractorii din PSD

Recenta anchetă efectuată de Recorder arată, cu dovezi incontestabile, mecanismul prin care justiția, așa zis independentă, ce vrea pensii și salarii astronomice, tergiversează dosarele de corupție până la intervenția termenului de prescripție.

Faptul că în ultimii ani nu mai avem dosare rezolvate cu sancțiuni, deci nu mai avem corupți, deși corupția este la un nivel fără precedent, a pus societatea civilă să bănuiască cum stau lucrurile, mai ales că schimbările legislative s-au ținut lanț, începând cu 2018 și culminând cu 2022.

Mecanismul este simplu: tragerea de timp nu se mai face acum de către avocați, ci de către judecători, în special prin șefii de instanțe, care pot modifica complete de judecată după bunul lor plac, sugerează sau dictează soluții, transferă magistrați, pun presiune de judecătorii incomozi etc. Faptul că Lia Savonea este în centrul acestor mașinațiuni era bănuit de toată lumea, din exterior, dar acum avem certitudinea că așa stau lucrurile și în interiorul sistemului de justiție. Peste tot pe unde a fost, la Curtea de Apel București (2009-2017, 2023), la CSM (2017-2022) și acum la Inalta Curte de Casație și Justiție (2023-2025 și în prezent), Lia Savonea a făcut în așa fel încât să se înconjoare cu persoane obediente, a transferat, a schimbat complete etc, astfel încât rezultatul este vizibil din avion: în ultimii ani avem zero dosar finalizate cu sancțiuni (deși în multe cazuri, existau condamnări în prima instanță).

Nu este deloc întâmplător că ,,beneficiarii” sunt din PSD sau apropiați ai acestui partid, cum sunt Marian Vanghelie, Cristian Burci, Puiu Popoviciu și mulți alții (în ziua următoare publicării filmului alt corupt a fost albit, Lucian Duță, la ICCJ). Este paradigmatic ce am aflat de la Vanghelie, filmat cu o cameră ascunsă, astfel că este evident că toți acești infractori au știut de la început că vor fi scăpați de justiție, deci hoția a fost făcută la adăpostul acestei justiții ,,independente”.

Se poate susține, de cei vizați, că dosare sunt mai multe, că s-au instrumentat și lucrat și la alte cazuri. Este posibil, dar rezultatul este același – zero corupți.

Se poate susține de asemenea că modificarea completelor de judecată s-a făcut fără intenție de tergiversare, ci a fost complet întâmplătoare. Răspunsul este că probabilitatea este atât de mică, încât este aproape de zero. Dar să presupunem, prin absurd, că a fost complet întâmplător. Asta ar fi însemnat ca judecătorul Voineag, sau alt șef de instanță, să nu știe nimic de dosare, nici de conținut, nici de complete, nici ce au făcut acele persoane judecate etc. Or, ancheta Recorder exact asta a subliniat: șeful de instanță a vrut control total, complet asupra dosarelor. Mai mult, a sugerat soluții, adică a intervenit în dosar, fapt complet ilegal.

Nu este de mirare că societatea civilă este foarte revoltată, căci un stat fără justiție nu poate fi stat democratic. În film, un judecător afirmă chiar că România este mai apropiată de a fi un paradis al infractorilor decât un stat de drept.

Cei sceptici vor spune că emoția creată de ancheta Recorder va ține trei zile, nu se va face nimic, și apoi se va reveni la situația de dinainte, mai ales pentru că încă nu avem soluții (deși propuneri sunt destule pe rețelele sociale, inclusiv de la foști judecători, cum este cazul judecătorului Danilet). Se va spune că 2-3 zile, PSD se va ascunde, nu va mai amenința coaliția de guvernare, deși este principalul beneficiar al acestei justiții trucate, apoi va continua să amenințe, să se opună reformelor, să critice pe cei care demască ticăloșiile făcute de PSD etc. Chiar și schimbarea ministrului justiției (cel care a albit-o pe Olguța Vasilescu de dosarele de la DNA), nu va conduce la rezolvarea crizei din justiție. Mai mult, chiar și îndepărtarea lui Predoiu (ministru de interne și fost ministru de justiție) nu va avea rezultate pozitive.

Înclin să cred că e nevoie de soluții de sistem, nu punctuale, și luate pe toate planurile: societatea civilă trebuie să continue să apere (adevărata) independență a justiției, legislativul să modifice acele prevederi care favorizează ne-independența justiției, executivul să ia măsuri concrete etc. In plus, este nevoie urgentă de schimbarea legislației CSM și CCR, tocmai pentru ca justiția să fie independentă și nu să îi apere pe infractori.