Secția pentru procurori a CSM anunță verificări după investigația Recorder: „Orice intervenție corectă va trebui să conțină modificări legislative"

Publicat:

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că va iniția demersurile necesare pentru a verifica „realitatea concluziilor” prezentate în materialul de investigație realizat de Recorder cu privire la activitatea procurorilor din România.

Materialul Recorder a generat un val de reacții. FOTO: infocsm
Într-un comunicat de presă transmis joi, reprezentanții Secției afirmă că unele dintre aspectele semnalate în investigație coincid cu probleme legislative despre care au avertizat, în repetate rânduri, miniștrii Justiției și politicienii.

Dacă informaţiile prezentate în materialul Recorder se confirmă, acestea ar indica faptul că „ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional”. În acest context, Secția pentru procurori spune că va utiliza instrumentele legale interne pentru a clarifica situaţia şi pentru a verifica punctual concluziile investigaţiei.

Procurorii menţionează că, în cei trei ani de mandat, au atras atenţia factorilor politici că anumite prevederi din legile justiţiei necesită revizuire, unele în sensul problemelor evidențiate de Recorder, și că modificările succesive ale legislaţiei în perioada 2017–2022 „au bulversat activitatea parchetelor”.

„Procurorii din cadrul secției au învederat de mai multe ori miniștrilor justiției și altor decidenți politici, în cei 3 ani scurși de la începutul mandatului, că este necesară revizuirea unor dispoziții din legile justiției, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conținutul materialului. Modificările succesive ale legilor justiției în perioada 2017-2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de reprezentare în fața instanțelor, cât și în zonele de management și administrație”, se menționează în comunicat.

În acelaşi timp, Secţia pentru procurori respinge asocierea directă dintre problemele structurale ale sistemului şi recentele modificări privind statutul magistraţilor, în special pensiile de serviciu. Această legătură ar fi una „strict conjuncturală” şi riscă „să manipuleze opinia publică şi să deraieze scopul materialului Recorder”, avertizează procurorii.

În ceea ce priveşte reacţiile politice apărute după publicarea investigaţiei, reprezentanţii Secţiei afirmă că, indiferent de schimbările de putere din ultimii opt ani, deficienţele legislative semnalate de magistraţi nu au fost corectate.

„Indiferent de rotația politică a ultimilor 8 ani, nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate în sensul celor semnalate de către membrii sistemului judiciar în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția, ale Mecanismului de Cooperare și Verificare și a mecanismului european rule-of-law. În acest sens, orice intervenție corectă asupra problemelor semnalate va trebui să conțină, în mod obligatoriu, modificările legislative solicitate, pentru reglarea problemelor de sistem”, a mai transmis Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Secţia pentru procurori încheie comunicatul arătând că problema nu poate fi tratată superficial sau politic, iar instrumentele de verificare vor fi folosite „de îndată” pentru a clarifica situaţia expusă de Recorder.

Tot astăzi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin Secția pentru judecători, a emis un comunicat oficial în care reacționează la materialul publicat de Recorder, calificând reportajul drept parte a unei campanii de destabilizare a puterii judecătorești.

