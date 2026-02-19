Instabilitatea legislativă a dus la prescrierea a sute de dosare de corupție, spune șeful DNA. Marius Voineag a prezentat bilanțul celor 3 ani la conducere

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, susține că instabilitatea legislativă rămâne cea mai gravă amenințare la adresa eficienței activității anticorupție, iar lipsa unei reacții rapide a Parlamentului după deciziile CCR a condus la prescrierea a sute de dosare.

Marius Voineag, care nu va candida pentru un nou mandat la conducerea DNA, a prezentat joi bilanțul celor trei ani în fruntea instituției. El a vorbit despre dificultățile sistemice cu care s-au confruntat procurorii anticorupție.

„Ar fi lipsit de onestitate să prezentăm doar succesele, fără să vorbim despre obstacolele sistemice cu care ne-am confruntat. Instabilitatea legislativă continuă să fie cea mai serioasă amenințare la adresa eficacității muncii noastre. Lipsa unei reacții prompte a Legislativului în urma deciziilor Curții Constituționale a condus la situația în care sute de dosare s-au prescris, iar în 2025 instanțele au dispus încetarea procesului penal inclusiv pe motiv de prescripție în 64 de cauze”, a declarat Voineag, subliniind că fiecare dosar prescris înseamnă muncă pierdută și încredere erodată în justiție.

Șeful DNA a atras atenția și asupra cooperării „sub așteptări” cu alte instituții ale statului, arătând că sesizările sunt puține, iar sprijinul operațional limitat reduce capacitatea DNA de a interveni preventiv.

„Combaterea corupției la nivel sistemic are nevoie nu doar de resurse proprii, ci și de un ecosistem instituțional care funcționează în mod solidar. Cetățenii au nevoie de un efort conjugat al statului de a diminua acest flagel, nu doar de cazuri judiciare spectaculoase”, a afirmat el, conform Agerpres.

Totodată, Marius Voineag a criticat politizarea excesivă a dezbaterii publice privind justiția.

„Se discută mult despre subiecte simbolice și conflictuale, în timp ce întrebarea fundamentală - cum funcționează justiția ca serviciu public, cât de organizată este și câtă încredere inspiră cetățenilor - rămâne marginală”, a spus acesta, avertizând că politizarea continuă riscă să reducă și mai mult încrederea publică în sistemul judiciar.

În bilanțul mandatului său, Voineag a evidențiat scăderea semnificativă a ratei achitărilor, de la aproximativ 27% la începutul mandatului la 9,59% în 2025, precum și reducerea ratei restituirilor dosarelor la 1,63%.

De asemenea, valoarea bunurilor indisponibilizate a crescut constant, iar DNA a recrutat și format masiv personal, ajungând la 464 de persoane față de 185 în mandatul precedent.

În 2025, DNA a înregistrat 2.599 de dosare noi, dintr-un stoc total de 5.556. Procurorii au soluționat 1.592 de cauze, au întocmit 114 rechizitorii și au semnat 253 de acorduri de recunoaștere a vinovăției, trimițând în judecată 792 de persoane, cu 16% mai mult decât în anul anterior. Dintre acestea, 247 ocupau funcții de conducere sau demnități publice.

„Nu am căutat titluri de ziar, ci verdicte de condamnare. Recuperarea banilor obținuți prin corupție a fost, de la început, una dintre prioritățile definitorii ale mandatului meu. În 2025, am indisponibilizat efectiv bunuri în valoare de aproape 254 milioane de lei, iar soldul total la sfârșitul anului depășea 320 de milioane de lei - o sumă care întrece bugetul anual al instituției”, a subliniat Voineag.