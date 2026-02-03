search
Justiția, în fața unei reforme ample: CSM propune schimbări pentru a reduce volumul de activitate al instanțelor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis Ministerului Justiției, la 2 februarie 2026, un set extins de propuneri legislative menite să reducă volumul de activitate al instanțelor și să contribuie la „asigurarea unui act de justiție de calitate”, cu accent pe eficiență și pe componenta calitativă a actului judiciar.

CSM propune schimbări pentru a reduce volumul de activitate în instanțe FOTO: Forumul judecătorilor
CSM propune schimbări pentru a reduce volumul de activitate în instanțe FOTO: Forumul judecătorilor

Într-un comunicat oficial, CSM arată că demersurile au ca scop „eficientizarea activității instanțelor de judecată”, în contextul unei încărcări ridicate a rolurilor. În urma unei analize interne, Consiliul a reținut o serie de propuneri de reglementare în materie non-penală, subsumate obiectivului de degrevare a instanțelor judecătorești.

Printre acestea se află excluderea din competența instanțelor a unor tipuri de cauze, precum cele care vizează dizolvarea și radierea de drept a societăților, anumite cereri necontencioase privind persoanele juridice fără scop lucrativ sau cauzele având ca obiect divorțul prin acord. De asemenea, CSM propune renunțarea la procedura de încuviințare a executării silite pentru titlurile executorii reprezentate de hotărâri judecătorești și simplificarea acesteia pentru alte titluri executorii.

Alte propuneri vizează partajarea atribuțiilor de control privind exercitarea tutelei între autoritatea tutelară și instanță, precum și excluderea unor cereri legate de curatelă din competența judecătorilor. Totodată, este avută în vedere eliminarea efectului suspensiv al plângerii contravenționale, „în special în materia contravențiilor la regimul rutier”.

Transfer de atribuții și modificări de competență

CSM propune și degrevarea judecătorilor de unele atribuții, prin transferul acestora către personalul auxiliar de specialitate sau către asistentul judecătorului. În paralel, sunt avansate modificări ale competenței instanțelor, inclusiv lărgirea competenței judecătorilor stagiari și schimbarea competenței teritoriale în mai multe materii, de la fondul de garantare a asiguraților până la concurență, energie sau accesul la propriul dosar de Securitate.

Consiliul mai propune ca judecătorul de supraveghere a privării de libertate să fie competent să soluționeze contestațiile persoanelor aflate în executarea unei pedepse cu închisoarea împotriva deciziilor privind schimbarea locului de detenție sau respingerea cererilor de transfer.

Taxe judiciare, proceduri alternative și procesul civil

Un capitol distinct îl reprezintă modificarea legislației privind taxele judiciare de timbru. Potrivit CSM, se are în vedere „majorarea/actualizarea cuantumului unora dintre taxele judiciare de timbru, fără a fi afectat dreptul de acces la justiție”, ținând cont de costurile procedurii judiciare și de realitățile economice actuale.

În același timp, Consiliul susține încurajarea justițiabililor să apeleze la mijloace alternative de soluționare a litigiilor, prin acordarea unor beneficii, precum restituirea parțială sau integrală a taxei de timbru pentru părțile care au parcurs astfel de proceduri. O soluție similară este propusă și pentru situațiile în care părțile convin asupra administrării probelor prin avocați.

Sunt avute în vedere și modificări procesual-civile referitoare la conținutul cererii de chemare în judecată, la redactarea hotărârii judecătorești și la desfășurarea procesului civil, inclusiv posibilitatea soluționării unor cauze exclusiv în procedură scrisă.

Achiziții publice și digitalizare

În materia achizițiilor publice, CSM propune revenirea la calea de atac a recursului, în locul apelului, precum și reatribuirea către instanțele civile a unor litigii care decurg din executarea sau încetarea contractelor de achiziție publică, pentru degrevarea secțiilor de contencios administrativ și fiscal.

Un alt set important de propuneri vizează digitalizarea activității instanțelor. Printre acestea se numără implementarea unei baze de date comune pentru comunicarea soluțiilor către instituțiile statului, dezvoltarea programului informatic REJUST pentru generarea proiectelor de minute și hotărâri în cauze de complexitate redusă, calculul automat al taxei judiciare de timbru și extinderea procedurilor electronice în materia executării silite.

CSM subliniază și necesitatea acordării accesului instanțelor la bazele de date ale instituțiilor publice relevante, pentru a evita amânarea cauzelor în așteptarea unor răspunsuri administrative.

Pașii următori

Totodată, Consiliul menționează că, în cadrul Proiectului „Eliminarea factorilor pentru inflaţia de cauze, identificarea elementelor normative şi a tendinţelor de aglomerare – EFICIENŢĂ”, au fost formulate propuneri suplimentare, inclusiv adoptarea unei proceduri speciale pentru judecarea cauzelor repetitive.

„În continuarea aplicării calendarului dat publicităţii”, până la finalul lunii februarie 2026 urmează să fie consultați reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România și ai altor profesii juridice, pentru identificarea eventualelor dificultăți practice și definitivarea mecanismului de normare, precum și adaptarea legislației secundare relevante.

