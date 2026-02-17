search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Radu Marinescu, la Interviurile Adevărul

Posturi la stat vândute pe bani grei. Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane și-au recunoscut vina într-un dosar de fraudare a concursurilor

0
0
Publicat:

Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane au încheiat acorduri de recunoaștere cu DNA Craiova în dosarul fraudării concursurilor pentru posturi de șofer și asistent medical, a informat marți Direcția Națională Anticorupție.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Fostul manager al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dolj Cristian Gîngioveanu, fostul director al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic Constantin Găvan, un fost ambulanţier de la SAJ Dolj şi o altă persoană au încheiat cu procurorii DNA Craiova acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în dosarul care vizează fraudarea unor concursuri pentru posturi de şofer şi asistent medical.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, marţi, că procurorii de la Serviciul Teritorial Craiova au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei ale inculpaţilor:

- Cristian Gîngioveanu, sub control judiciar, la data faptelor manager al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Dolj, pentru luare de mită în formă continuată şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în formă continuată,

- Constantin Găvan, în libertate, la data faptelor director al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, pentru trafic de influenţă în formă continuată şi complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în formă continuată,

- Marin Cîrstoiu, în libertate, fost ambulanţier în cadrul SAJ Dolj, pentru trafic de influenţă;

- M.A., în libertate, persoană fizică fără calitate specială, pentru trafic de influenţă în formă continuată şi complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în formă continuată.

„În perioada septembrie-octombrie 2024, inculpatul Găvan Constantin ar fi pretins, direct sau prin intermediul altor persoane, suma totală de 65.500 euro de la nouă persoane (martori şi un suspect în cauză) şi ar fi primit suma totală de 49.500 euro de la şapte persoane (martori şi un suspect), pretinzând că are influenţă asupra inculpatului Gîngioveanu Cristian (ginerele primului menţionat) şi inculpatei Gîngioveanu Aurelia Maria (fiica primului menţionat) – funcţionari cu funcţii de decizie din cadrul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Dolj, respectiv al Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova şi că va interveni în vederea angajării martorilor şi a suspectului, respectiv a unor membri de familie sau a altor persoane, pe posturi de şoferi sau asistenţi la respectivele unităţi sanitare”, a transmis DNA printr-un comunicat.

Concursuri aranjate pe bani

Astfel, în perioada august-octombrie 2024, Gîngioveanu, manager general al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dolj, prin intermediul inculpatului Găvan Constantin şi al inculpatului M.A., ar fi pus la dispoziţia a 12 candidaţi subiectele pentru examinarea scrisă a candidaţilor la concursurile de angajare pe posturi de şoferi, respectiv asistenţi medicali, organizate de SAJ Dolj, în perioada septembrie-octombrie 2024, pentru a facilita ca acele persoane să ia examenul şi să ocupe posturile scoase la concurs.

„În acelaşi context, în cursul lunilor august-septembrie 2024, în aceeaşi calitate, inculpatul Gîngioveanu Cristian ar fi pretins şi primit suma de 10.000 euro de la o persoană (martor) şi ar fi primit de la o altă persoană (inculpat) foloase care nu i se cuveneau, în valoare totală de 5.248 lei, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, respectiv în vederea angajării celor două persoane pe posturi de şoferi la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Dolj”, mai precizează sursa citată.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada februarie 2023 - 30 septembrie 2024, Marin Cîrstoiu, angajat la SAJ Dolj, ar fi pretins suma totală de 60.000 de euro de la cinci persoane (martori) şi ar fi primit de la acestea sumele totale de 35.000 euro şi 75.000 lei, pretinzând că are influenţă asupra managerului Gîngioveanu şi că va interveni în vederea angajării acelor persoane sau a unor membri de familie ai acestora, pe posturi de şoferi sau asistenţi medicali.

Citește și: Surpriză în cursa pentru șefia Parchetelor: cine vrea să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT. Calendar și data rezultatelor

La rândul său, în perioada ianuarie 2022 - octombrie 2024, inculpatul M.A. ar fi pretins/acceptat promisiunea remiterii sumelor totale de 53.000 de euro de la cinci persoane (martori şi un suspect) şi ar fi primit sumele totale de 38.000 de euro şi 60.000 de lei, pretinzând că are influenţă asupra factorilor de decizie – Gîngioveanu – din cadrul SAJ Dolj şi că va interveni în vederea angajării acelor persoane pe posturi de şoferi la respectiva unitate sanitară. Din banii primiţi, inculpatul M.A. ar fi remis sumele de 7.500 de euro şi 8.000 de euro inculpatului Găvan Constantin.

Inculpații și-au recunoscut vinovăția

Potrivit DNA, inculpaţii şi-au asumat în totalitate faptele comise şi au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor.

În prezența avocatului, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

Pentru Cristian Gîngioveanu s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare, cu un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, i s-a interzis, pe o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exerciţiul autorităţii de stat, e a exercita funcţia manager general al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dolj şi de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Pentru Constantin Găvan s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare, cu un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, i s-a interzis, pe o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Citește și: Primarul unei comune din Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Pentru ce ar fi primit 90.000 de lei

Pentru Marin Cîrstoiu pedeapsa este de 2 ani şi 2 luni închisoare, cu un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, i s-a interzis, pe o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Pentru M.A. s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, i s-a interzis, pe o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Totodată, s-a instituit sechestrul asigurător asupra unor sume de bani găsite la percheziţiile domiciliare: 423.320 de euro, 42.200 de lei şi 6.620 de USD, ridicate de la domiciliul lui Gîngioveanu, şi 247.030 de euro, 197.152 de lei şi 60.840 de USD, ridicate de la domiciliul şi biroul de la locul de muncă al lui Găvan.

De asemenea, s-a instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpaţilor Cîrstoiu Marin şi M.A.

Dosarul de urmărire penală şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei privindu-i pe cei patru inculpaţi au fost înaintate Tribunalului Dolj. În cauză se efectuează în continuare acte de urmărire penală faţă de alţi inculpaţi.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
„Miracolul” din România. Orășelul mic și cochet care în anii 1990 era într-o sărăcie cruntă, dar s-a ridicat spectaculos. Acum arată ca un oraș burghez din afară
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel Pancu surprinde: “FCSB va fi 100%! N-au cum”
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
digi24.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
Donald Trump primește lovitură după lovitură. Încă un nume mare se ridică împotriva lui
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Risc de "roaming involuntar". Românii din două judeţe, taxaţi suplimentar, deşi n-au ieşit din ţară
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Cum obții calitatea de coasigurat în 2026. Ce s-a schimbat după modificările din 2025
playtech.ro
image
Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Scene memorabile: "Băi, lasă-mă!"
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Nicu este românul care și-a pierdut viața în nordul Italiei. Autoturismul condus de bărbat s-a izbit violent de un camion
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Pescobar a „agiuns” la dentist! Între timp, promovarea restaurantului din Herăstrău rămână la ideile de TikTok FOTO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Gustarea perfectă pentru mic dejun, prânz sau o cină ușoară. Este delicioasă, se prepară rapid și conține ingrediente simple. VIDEO
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași (© Facebook / Mihai Chirica)
O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie