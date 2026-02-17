Posturi la stat vândute pe bani grei. Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane și-au recunoscut vina într-un dosar de fraudare a concursurilor

Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane au încheiat acorduri de recunoaștere cu DNA Craiova în dosarul fraudării concursurilor pentru posturi de șofer și asistent medical, a informat marți Direcția Națională Anticorupție.

Fostul manager al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dolj Cristian Gîngioveanu, fostul director al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic Constantin Găvan, un fost ambulanţier de la SAJ Dolj şi o altă persoană au încheiat cu procurorii DNA Craiova acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în dosarul care vizează fraudarea unor concursuri pentru posturi de şofer şi asistent medical.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, marţi, că procurorii de la Serviciul Teritorial Craiova au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei ale inculpaţilor:

- Cristian Gîngioveanu, sub control judiciar, la data faptelor manager al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Dolj, pentru luare de mită în formă continuată şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în formă continuată,

- Constantin Găvan, în libertate, la data faptelor director al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, pentru trafic de influenţă în formă continuată şi complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în formă continuată,

- Marin Cîrstoiu, în libertate, fost ambulanţier în cadrul SAJ Dolj, pentru trafic de influenţă;

- M.A., în libertate, persoană fizică fără calitate specială, pentru trafic de influenţă în formă continuată şi complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în formă continuată.

„În perioada septembrie-octombrie 2024, inculpatul Găvan Constantin ar fi pretins, direct sau prin intermediul altor persoane, suma totală de 65.500 euro de la nouă persoane (martori şi un suspect în cauză) şi ar fi primit suma totală de 49.500 euro de la şapte persoane (martori şi un suspect), pretinzând că are influenţă asupra inculpatului Gîngioveanu Cristian (ginerele primului menţionat) şi inculpatei Gîngioveanu Aurelia Maria (fiica primului menţionat) – funcţionari cu funcţii de decizie din cadrul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Dolj, respectiv al Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova şi că va interveni în vederea angajării martorilor şi a suspectului, respectiv a unor membri de familie sau a altor persoane, pe posturi de şoferi sau asistenţi la respectivele unităţi sanitare”, a transmis DNA printr-un comunicat.

Concursuri aranjate pe bani

Astfel, în perioada august-octombrie 2024, Gîngioveanu, manager general al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dolj, prin intermediul inculpatului Găvan Constantin şi al inculpatului M.A., ar fi pus la dispoziţia a 12 candidaţi subiectele pentru examinarea scrisă a candidaţilor la concursurile de angajare pe posturi de şoferi, respectiv asistenţi medicali, organizate de SAJ Dolj, în perioada septembrie-octombrie 2024, pentru a facilita ca acele persoane să ia examenul şi să ocupe posturile scoase la concurs.

„În acelaşi context, în cursul lunilor august-septembrie 2024, în aceeaşi calitate, inculpatul Gîngioveanu Cristian ar fi pretins şi primit suma de 10.000 euro de la o persoană (martor) şi ar fi primit de la o altă persoană (inculpat) foloase care nu i se cuveneau, în valoare totală de 5.248 lei, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, respectiv în vederea angajării celor două persoane pe posturi de şoferi la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Dolj”, mai precizează sursa citată.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada februarie 2023 - 30 septembrie 2024, Marin Cîrstoiu, angajat la SAJ Dolj, ar fi pretins suma totală de 60.000 de euro de la cinci persoane (martori) şi ar fi primit de la acestea sumele totale de 35.000 euro şi 75.000 lei, pretinzând că are influenţă asupra managerului Gîngioveanu şi că va interveni în vederea angajării acelor persoane sau a unor membri de familie ai acestora, pe posturi de şoferi sau asistenţi medicali.

La rândul său, în perioada ianuarie 2022 - octombrie 2024, inculpatul M.A. ar fi pretins/acceptat promisiunea remiterii sumelor totale de 53.000 de euro de la cinci persoane (martori şi un suspect) şi ar fi primit sumele totale de 38.000 de euro şi 60.000 de lei, pretinzând că are influenţă asupra factorilor de decizie – Gîngioveanu – din cadrul SAJ Dolj şi că va interveni în vederea angajării acelor persoane pe posturi de şoferi la respectiva unitate sanitară. Din banii primiţi, inculpatul M.A. ar fi remis sumele de 7.500 de euro şi 8.000 de euro inculpatului Găvan Constantin.

Inculpații și-au recunoscut vinovăția

Potrivit DNA, inculpaţii şi-au asumat în totalitate faptele comise şi au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor.

În prezența avocatului, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

Pentru Cristian Gîngioveanu s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare, cu un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, i s-a interzis, pe o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exerciţiul autorităţii de stat, e a exercita funcţia manager general al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dolj şi de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Pentru Constantin Găvan s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare, cu un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, i s-a interzis, pe o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Pentru Marin Cîrstoiu pedeapsa este de 2 ani şi 2 luni închisoare, cu un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, i s-a interzis, pe o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Pentru M.A. s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu un termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, i s-a interzis, pe o perioadă de 2 ani calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Totodată, s-a instituit sechestrul asigurător asupra unor sume de bani găsite la percheziţiile domiciliare: 423.320 de euro, 42.200 de lei şi 6.620 de USD, ridicate de la domiciliul lui Gîngioveanu, şi 247.030 de euro, 197.152 de lei şi 60.840 de USD, ridicate de la domiciliul şi biroul de la locul de muncă al lui Găvan.

De asemenea, s-a instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpaţilor Cîrstoiu Marin şi M.A.

Dosarul de urmărire penală şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei privindu-i pe cei patru inculpaţi au fost înaintate Tribunalului Dolj. În cauză se efectuează în continuare acte de urmărire penală faţă de alţi inculpaţi.