Edilul pro-rus al Chișinăului nu scapă de interdicația de intrare în România și Schengen. Instanța i-a respins recursul

Curtea de Apel București a respins recursul primarului Chișinăului contra Serviciului Român de Informații și Poliției de Frontieră, prin care a cerut anularea interdicției de intrare în România și în Schengen. Ion Ceban afirmă că va contesta decizia.

Magistrații Curții de Apel București au respins cererea, subliniind că este ,,nefondată”. Decizia este definitivă și a fost pronunțată în data 11 martie, iar la scurt timp primarul Chișinăului a anunțat că o va ataca.

,,Vom ataca decizia Curții de Apel București conform procedurilor legale.În ședințele de judecată, poziția oponenților s-a limitat în principal la chestiuni de procedură”, a subliniat edilul Chișinăului.

Mai mult, Ion Ceban susține că-și va căuta dreptatea, inclusiv la Curtea Europeană a Dreptului Omului.

,,Justiția trebuie să rămână liberă de orice influență politică.Iar în cazul meu este strict politic, o înțelegere ca să mă denigreze.Cu toate acestea, cetățenii noștri sunt înțelepți și își dau foarte bine seama că este o comandă politică din partea conducerii de stat”, a detaliat edilul Ion Ceban.

Anterior, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că interdicția de intrare pe teritoriul țării a primarului Ion Ceban a fost aplicată în urma unei evaluări de securitate națională. La rândul său, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora această măsură restrictivă ar fi rezultatul unei „înțelegeri” cu omologul său român.

Legături cu Rusia

Între timp, Ion Ceban a amenințat că o va da în judecată pe Oana Țoiu, fiind indignat de declarațiile acesteia făcute în contextul măsurii restrictive emise pe numele său. S-a întâmplat după ce ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că edilului Chișinăului, Ion Ceban, i s-a interzis accesul în România și în spațiul Schengen din cauza legăturilor sale cu Rusia.

,,În cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influență să fie limitată pe teritoriul nostru, mai ales că noi avem un număr foarte mari de cetățeni care sunt și cetățeni români, și cetățeni ai Republicii Moldova. Este o decizie care a fost luată din rațiuni care țin de siguranța națională, decizia de a nu permite accesul pe teritoriul României are drept efect direct decizia de a nu permite accesul pe teritoriul spațiului Schengen”, a mai afirmat Oana Țoiu.

În data de 9 iulie 2025, reprezentanții Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE) au anunțat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, și alți doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen. Este vorba de controversata jurnalistă Natalia Morari și fostul premier comunist și lider al partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev.

Trecutul comunist și socialist

În ziua în care a început războiul, Ion Ceban, primarul Chișinăului și liderul Mișcării Alternative Naționale, s-a aflat la Moscova, fapt recunoscut de acesta abia în luna septembrie a anului trecut. El a susținut că Federația Rusă a fost doar un punct de tranzit, iar destinația finală ar fi trebuit să fie exotica Thailanda, unde însă nu a mai ajuns.

De-a lungul timpului, Ion Ceban a fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), iar în 2014, la scurt timp după ce Kremlinul a anexat ilegal Crimeea, a susținut referendumul ilegal din Găgăuzia, care promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Kazahstan – Belarus.

Tot în același an, Ion Ceban, alături de mai mulți socialiști, a protestat la Bruxelles împotriva semnării Acordului de Asociere și Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

„Doar în cadrul Uniunii Vamale ţara mai are şansa să-şi păstreze statalitatea şi să apuce calea unei dezvoltări progresive”, a spus atunci Ion Ceban.