Ministerul Justiției publică listele cu procurorii eligibili și calendarul interviurilor pentru conducerea Parchetului ÎCCJ, DNA și DIICOT

Ministerul Justiției publică luni, 16 februarie, listele cu procurorii care îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea funcțiilor de conducere la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și programarea interviurilor, potrivit calendarului oficial al procedurii de selecție.

Candidații înscriși au fost anunțați în urmă cu o săptămână. Conform procedurii, între 23 și 26 februarie 2026, procurorii vor susține interviuri în fața ministrului Justiției și a unei comisii de selecție.

Rezultatele vor fi publicate în data de 2 martie pe site-ul Ministerul Justiției, iar în aceeași zi ministrul va înainta propunerile motivate către Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii, pentru emiterea avizului consultativ. Decizia finală aparține președintelui Nicușor Dan.

Printre candidații deja cunoscuți se numără actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, care candidează pentru funcția de procuror-șef adjunct al procurorului general al României, procurorul militar Bogdan Pîrlog, înscris atât pentru șefia DIICOT, cât și pentru funcția de procuror general, precum și actualul procuror general Alex Florența, care candidează pentru un post de adjunct la DIICOT.

Lista candidaților înscriși

Pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție candidează Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Iași, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Pentru funcția de adjunct al procurorului general s-a înscris Marius I. Voineag, actualul procuror-șef al DNA.

Pentru conducerea DNA candidează Tatiana Toader, Vlad Grigorescu și Ioan-Viorel Cerbu, iar pentru funcțiile de procurori-șefi adjuncți ai instituției – Mihai Prună, Marinela Mincă și Marius-Ionel Ștefan.

La DIICOT, pentru funcția de procuror-șef s-au înscris Ioana-Bogdana Albani, Antonia Diaconu, Alina Albu, Codrin-Horațiu Miron și Bogdan-Ciprian Pîrlog, iar pentru funcțiile de adjuncți candidează Aurel-Cristian Lazăr, Alex-Florin Florența, Claudia-Ionela Curelaru, Gill-Julien Grigore-Iacobici și Mihai-Răzvan Negulescu.

Ce urmează

Interviurile vor include prezentarea proiectelor manageriale, evaluarea aptitudinilor de comunicare și conducere, precum și analiza modului în care candidații se raportează la valorile profesiei. După avizul consultativ al CSM, propunerile vor fi transmise președintelui României, care va lua decizia finală.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că procedura este una clar reglementată de lege și lipsită de caracter discreționar, rolul decisiv revenind șefului statului. El a precizat că mecanismul de selecție este gândit pentru a asigura transparență, competiție reală și depolitizare.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat că unii dintre candidații înscriși sunt „persoane foarte interesante” și și-a exprimat optimismul că noile conduceri vor dinamiza activitatea marilor parchete.