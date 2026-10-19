Incident cibernetic la Societatea Națională de Radiocomunicații. Serviciul de e-mail, suspendat

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat cu privire la un incident de securitate cibernetică identificat luni, 19 octombrie 2026, la nivelul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (SNR).

Verificările sunt în desfășurare. Foto: Facebook

Potrivit reprezentanților DNSC, compania a luat măsuri imediate pentru limitarea incidentului, iar primele verificări indică faptul că impactul ar fi concentrat la nivelul rețelei interne.

„Conform verificărilor preliminare, serviciile oferite clienților funcționează în continuare, fără indicii că acestea ar fi fost afectate”, au transmis reprezentanții instituției, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a DNSC.

Incidentul a fost raportat prin intermediul Platformei Naționale de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC).

O echipă a Directoratului Național de Securitate Cibernetică se află la sediul Societății Naționale de Radiocomunicații pentru a investiga situația și a evalua amploarea incidentului.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații suplimentare privind cauza incidentului sau eventualele consecințe asupra infrastructurii informatice a companiei. Verificările sunt în desfășurare.