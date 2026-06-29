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ÎCCJ amână pentru 5 august dezbaterile în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra. Ce a declarat fostul candidat la prezidențiale la ieșirea din instanță

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Înalta Curte de Casație și Justiție a reluat, luni, 29 iunie, dezbaterile în dosarul în care Călin Georgescu este trimis în judecată alături de Horațiu Potra și mai mulți membri ai grupării acestuia, după ce unul dintre judecătorii completului s-a retras din cauză.

Călin Georgescu a fost luni la ÎCCJ. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Călin Georgescu a fost luni la ÎCCJ. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni amânarea pentru 5 august 2026 a dezbaterilor în cameră preliminară din dosarul în care sunt judecați Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Decizia vine în contextul modificării componenței completului de judecată, după ce unul dintre magistrați s-a abținut, ceea ce a determinat reluarea procedurilor în noua formulă.

„Amână cauza la data de 05 august 2026”, se arată în soluția pe scurt a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Călin Georgescu a fost prezent luni la sediul ÎCCJ, unde a fost întâmpinat de susținători, însă nu a făcut declarații publice. Anterior, instanța dispusese repunerea cauzei pe rol, pentru reluarea dezbaterilor în noua componență a completului, după admiterea cererii de abținere a unui judecător.

„Instanța a dispus repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor în noua componență a completului de judecată (…) și acordă termen la data de 29 iunie 2026, ora 13:00”, se preciza într-o decizie anterioară a ÎCCJ.

Judecătorii trebuie să decidă dacă dosarul va merge mai departe către judecata pe fond

Dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false a revenit, luni, 29 iunie, în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce unul dintre magistrații care făceau parte din complet a formulat o cerere de abținere, admisă ulterior de instanță.

Procesul se află în etapa în care judecătorii trebuie să decidă dacă dosarul va merge mai departe către judecata pe fond.

Vă reamintim că, pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a hotărât începerea judecății, însă Călin Georgescu și ceilalți inculpați, printre care şi Horaţiu Potra, au contestat decizia, iar cauza a ajuns la instanța supremă. Inițial, dosarul a fost repartizat unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frățilescu și Adina Adriana Radu. Cei doi au ascultat pledoariile părților pe 14 aprilie, însă au amânat de trei ori pronunțarea unei soluții.

Între timp, unul dintre magistrați a formulat o cerere de abținere, care a fost admisă, astfel că dezbaterile au fost reluate luni, cu un nou judecător.

Este vorba despre dosarul în care Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată, alături de Horațiu Potra și alți 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Potrivit procurorilor, membrii grupării conduse de Horațiu Potra ar fi urmărit să se infiltreze în protestele organizate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca violențe și haos. Anchetatorii susțin că planul ar fi fost stabilit în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea scrutinului, întâlnire la care ar fi participat Călin Georgescu și persoane din cercul său apropiat.

În urmă cu scurt timp, Călin Georgescu a ieşit din sala de judecată, unde a fost aşteptat de mai mulţi susţinători, dar, spre deosebire de alte dăţi, a fost destul de rezervat în declaraţii şi nu a stat să răspundă la întrebările jurnaliştilor. După ce le-a urat la mulţi ani celor care îşi sărbătoresc onomastica de Sf. Petru şi Pavel, întrebat fiind în legătură cu anularea alegerilor, a spus scurt, dar evaziv „Cu poporul român până la capăt” şi a părăsit sediul instanţei.

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