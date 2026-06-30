Incendiu la Spitalul Județean Bacău. Un pacient este suspectat că a provocat focul după ce a aruncat o țigară nestinsă în baie

Un incendiu de mici dimensiuni a izbucnit marți, 30 iunie, la Spitalul Județean de Urgență Bacău, într-un grup sanitar din cadrul Secției de Chirurgie Cardiovasculară. Conform primelor informații, focul ar fi fost provocat de un pacient care ar fi fumat în baie și ar fi aruncat o țigară nestinsă.

Reprezentanții unității medicale au transmis că personalul spitalului a intervenit imediat, aplicând procedurile specifice de intervenție, iar incendiul a fost stins în foarte scurt timp.

„În cursul zilei de 30.06.2026, în cadrul Secţiei Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, s-a produs un incendiu de mici dimensiuni într-un grup sanitar. Personalul spitalului a intervenit imediat, aplicând procedurile de intervenţie specifice, iar incendiul a fost lichidat în foarte scurt timp. Din fericire, nu au existat victime, nu au fost persoane rănite, iar activitatea medicală nu a fost afectată”, au transmis oficialii spitalului.

Primele verificări indică faptul că incidentul s-ar fi produs din cauza nerespectării interdicției legale de a fuma în incinta spitalului.

„Există indicii că un pacient ar fi aruncat o ţigară nestinsă într-o zonă tehnică din grupul sanitar. Cauza exactă va fi stabilită de autorităţile competente”, au precizat reprezentanții unității sanitare.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău a condamnat ferm încălcarea regulilor privind fumatul în unitățile medicale, subliniind că un astfel de comportament poate pune în pericol viața pacienților și a personalului medical.

„Un asemenea gest reprezintă o gravă lipsă de responsabilitate şi poate pune în pericol viaţa pacienţilor, a aparţinătorilor şi a personalului medical, precum şi funcţionarea unei infrastructuri medicale esenţiale”, au transmis oficialii, conform Știrilor Pro TV.

Reprezentanții spitalului au reamintit că fumatul este strict interzis în toate spațiile unității sanitare și că această interdicție reprezintă o obligație legală, având rolul de a proteja sănătatea și siguranța tuturor celor aflați în spital.

Totodată, conducerea spitalului a anunțat că va colabora cu autoritățile competente pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și va dispune măsurile necesare pentru prevenirea unor situații similare.

În plus, Spitalul Județean de Urgență Bacău va sesiza autoritățile în vederea stabilirii răspunderii persoanelor implicate, iar dacă ancheta va constata existența unor prejudicii materiale, unitatea medicală va solicita recuperarea integrală a acestora de la persoanele responsabile.