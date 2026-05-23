Video Incendiu la CET Vest din Capitală, după ce un transformator a luat foc. Un mesaj RO-Alert a fost emis, iar energia electrică a fost întreruptă

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, 23 mai, la CET Vest din București, după ce un transformator a luat foc în incinta centralei. Degajările mari de fum au fost observate de la distanță.

UPDATE 13.40 Un mesaj RO-Alert a fost emis, în care locuitorii sunt avertizați asupra degajărilor mari de fum

La intervenția de la CET Vest a fost emis mesaj RO ALERT pe o rază de aproximativ 3000 metri în jurul focarului.

În urma cu scurt timp, pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe bld. Timișoara, sector 6, București.

„Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum si urmeaza a fi remis un mesaj RoAlert pentru informarea si avertizarea populatiei”, a transmis ISU București-Ilfov.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 8 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și 2 ambulanțe SMURD.

„În acest moment a fost realizat un dispozitiv de interventie, având în vedere faptul că reprezentantii obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică”, a mai anunțat ISU București-Ilfov.

Este al doilea incendiu care are loc la CET Vest într-un interval recent.

Un incident similar s-a produs pe 20 aprilie, în incinta aceleiași centrale din Capitală, când mai multe autospeciale au intervenit de urgență la fața locului.