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Încă două țări europene sar în ajutorul României după incidentele cu drone de la Constanța și Galați

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Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, 18 iunie, de la Bruxelles, că Portugalia şi Slovacia s-au oferit să acorde sprijin României pentru a se apăra de drone.

Nicusor Dan discută cu specialiștii în apartamentul lovit de drona rusească
Președintele Nicușor Dan, la Galați, în apartamentul afectat de drona rusească FOTO: Inquam Photos

"În cursul întâlnirii de dimineaţă de la NATO, mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci, am avut la început Statele Unite şi Franţa, după februarie, la NATO, au mai fost Italia şi Spania şi acum s-au adăugat, în urma întâlnirii de azi dimineaţă, Portugalia şi Slovacia", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan la Bruxelles.

Președintele a explicat că este o chestiune tehnică, dar se aşteaptă ca ajutorul să sosească în cel mai scurt timp.

Parlamentul European declară, într-o rezoluţie adoptată joi, că UE nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei şi este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale UE şi de a continua să sprijine Ucraina.

Deputaţii îşi exprimă solidaritatea totală cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania şi România, ale căror teritorii, spaţiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride ruseşti.

România, lovită de drone

Pe 5 iunie, o dronă marină a explodat, în Portul Constanța, avariind o navă și o clădire din apropiere, fără a provoca victime. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat ulterior că autoritățile ucrainene au avertizat România cu 10-15 minute înainte de explozia dronei din Portul Constanța că aceasta transporta explozibil, iar specialiștii trimiși în zonă au fost retrași.  

Anterior, o dronă rusească s-a prăbușit la sfârșitul lunii mai pe un bloc din Galați, rănind două persoane de la ultimul etauj al imobilului. Potrivit datelor radar ale Armatei Române, drona s-a separat de formație în jurul orei 1:46, în apropiere de orașul ucrainean Reni, la circa 19 km est de acesta. Aparatul a continuat singur zborul, modificându-și traiectoria spre România.

Intrarea în spațiul aerian românesc

La ora 1:52, drona a trecut granița prin zona localităților Grindu și I.C. Brătianu, zburând la aproximativ 600 m altitudine și cu o viteză de circa 100 km/h. În acel moment, Armata Română a ridicat două avioane F‑16 și un elicopter IAR‑330 Puma pentru monitorizare.

Drona a dispărut de pe radare la ora 1:56, după ce a parcurs aproximativ 10 km în interiorul României. La scurt timp, au fost semnalate apeluri la 112 privind explozia din Galați.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că aparatul era un Geran‑2, versiunea rusească a dronei iraniene Shahed‑136, folosită frecvent în atacuri kamikaze. Drona este dificil de interceptat la altitudini joase și este proiectată pentru atacuri de saturație.

Președintele Nicușor Dan a declarat că drona a fost lovită „probabil” anterior de apărarea ucraineană deasupra orașului Reni, ceea ce i-ar fi modificat traiectoria și ar fi deviat-o spre România.

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