Fostul șef al informațiilor militare din Polonia spune că sistemul Patriot aflat în apropierea orașului Lublin putea doborî racheta rusească ce a căzut pe teritoriul țării

Fostul șef al Serviciului de Informații al Forțelor Armate poloneze, colonelul Andrzej Derlatka, a declarat că, în apropierea orașului Lublin, este dislocat un sistem antirachetă Patriot, care ar fi trebuit să doboare racheta rusească de tip H-101, dar nu a făcut-o. Potrivit acestuia, o posibilă explicație ar fi teama și lipsa de decizie a autorităților poloneze. Rămâne deschisă întrebarea cum ar fi trebuit să reacționeze armata poloneză la amenințarea rusă și dacă ar putea fi vorba despre o provocare deliberată a Rusiei, îndreptată împotriva unei uzine de armament situate la doar 30 de kilometri de locul impactului.

Fostul ofițer de informații a comentat explozia rachetei în Polonia într-o emisiune a postului Wirtualna Polska, potrivit portalului Wiadomości. Derlatka a explicat că sistemul de apărare antiaeriană ar fi trebuit să neutralizeze racheta în momentul în care aceasta se afla încă la altitudine mare, precizând că, în zona vizată de atac, se afla instalat un sistem Patriot, dotat cu rachete capabile să doboare o rachetă de croazieră H-101.

Fostul ofițer de informații a enumerat mai multe motive posibile pentru care acest lucru nu s-a întâmplat, printre care și unele probleme de natură juridică, având în vedere că Polonia se află oficial în timp de pace, ceea ce ar face dificilă utilizarea armamentului împotriva unor obiecte zburătoare venite dinspre Rusia. Totodată, el a amintit că armata poloneză a mai doborât anterior o dronă rusească, iar România a procedat la fel în urmă cu câteva zile. Fostul ofițer de informații a concluzionat că, din partea autorităților poloneze, ar putea fi vorba despre indecizie și lipsă de pregătire în fața unor astfel de provocări.

Întrebat dacă autoritățile poloneze "dormit", Derlatka nu a confirmat direct această interpretare, însă a criticat atât conducerea de la Varșovia, cât și armata.

"Este vorba despre lipsă de hotărâre“

"Este vorba despre lipsă de hotărâre. Teamă de a lua decizii, teamă de consecințe. Așa ceva nu poate fi acceptat. Mi se pare că lipsește voința din partea militarilor, pentru că îi cunosc pe militari, iar ei știu ce trebuie făcut într-o astfel de situație. Este, totuși, o problemă de lipsă de hotărâre", a subliniat el.

Fostul ofițer de informații a explicat, printre altele, că populația ar trebui avertizată în privința amenințărilor aeriene, așa cum se procedează în Ucraina, ceea ce ar permite ulterior interceptarea mijloacelor de atac rusești. Întrebat dacă nu ar putea fi vorba despre aceeași provocare rusească despre care s-a discutat cu câteva săptămâni în urmă, Derlatka a spus că nu crede acest lucru. Pe de altă parte, el a amintit că, în apropierea locului impactului de lângă Lublin, se află orașul Kraśnik, unde se dezvoltă mai multe uzine de armament.

"Este posibil ca acțiunea rușilor să fi fost deliberată, menită să arate nemulțumirea față de extinderea industriei de apărare poloneze la Kraśnik. Poate că exact asta au urmărit. Este posibil, de asemenea, ca racheta să fi avut o defecțiune tehnică, iar coordonatele să fi fost, într-un fel, modificate sau falsificate în sistemul de ghidare. Indiferent dacă este vorba despre o eroare tehnică sau despre o acțiune deliberată, o astfel de rachetă trebuie neutralizată", a mai spus el.

Ce s-a întâmplat pe 30 iulie

În noaptea de 30 iulie, forțele armate ruse au desfășurat un atac masiv asupra Ucrainei, vizând Kievul, Krivoi Rog, regiunile Jitomir și Vinnița, precum și orașul Liov. Armata poloneză a anunțat că un obiect neidentificat a pătruns pe teritoriul țării, iar un avion F-16 a fost pregătit să-l doboare, însă acesta a dispărut deasupra unei zone rurale. Ulterior, presa și locuitorii din voievodatul Lublin au relatat că au auzit o explozie puternică, care a făcut să vibreze clădirile din mai multe localități.

Explozii în Polonia în timpul atacului rusesc asupra Ucrainei. Crater descoperit pe un câmp

S-a stabilit ulterior că pe teritoriul Poloniei a pătruns o rachetă rusească, posibil de tip H-101, care a explodat pe un câmp de lângă localitatea Tarnawa Kolonia (aflată la aproximativ 90 de kilometri de granița cu regiunea Volînia din Ucraina). Imaginile de la fața locului arată un crater cu un diametru de 10 metri și o adâncime de aproximativ 5 metri.

Cum a învățat racheta H-101 să evite apărarea antiaeriană ucraineană

Racheta de croazieră H-101, folosită de Rusia pentru atacurile asupra Ucrainei, a trecut, de la începutul războiului la scară largă, prin cel puțin patru etape majore de modernizare. Schimbările au vizat: creșterea masei focoaselor, în detrimentul autonomiei de zbor;introducerea unor focoase cu submuniții; modernizarea sistemelor optice și de navigație; instalarea unor sisteme active de bruiaj și a unor capcane termice și radar pentru a îngreuna interceptarea, potrivit publicației Militarnyi.

În urma analizei resturilor unor rachete lansate la finalul anului 2025 și începutul anului 2026, au fost identificate indicii privind folosirea, în cadrul motoarelor, a unor palete fabricate prin tehnologia monocristal. În același timp, în noiembrie 2024, pe unele rachete H-101 noi au fost găsite motoare sovietice mai vechi, de tip R-95-300, ceea ce ar putea indica, potrivit autorului, dificultăți în producția motoarelor moderne.

Racheta H-101 a fost concepută pentru a înlocui racheta H-55, fiind introdusă oficial în dotarea armatei ruse în perioada 2012-2013, prima sa utilizare în luptă având loc în 2015, în cadrul operațiunii militare ruse din Siria.