Efectul dronei de la Galați: Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în spațiul UE

Parlamentul European a adoptat joi, 18 iunie, o rezoluție prin care condamnă ferm incursiunile cu drone și încălcările spațiului aerian al Uniunii Europene de către Rusia, avertizând că acestea fac parte dintr-o strategie mai amplă de intimidare și destabilizare a statelor membre și a aliaților occidentali.

Documentul a fost aprobat cu 412 voturi pentru, 63 împotrivă și 53 de abțineri.

Eurodeputații susțin că incidentele produse pe teritoriul UE nu reprezintă cazuri izolate, ci elemente ale unei campanii coordonate prin care Moscova încearcă să creeze nesiguranță, să afecteze economiile locale și să testeze capacitatea de reacție a Uniunii și a NATO.

Rusia, acuzată că amenință deliberat securitatea UE

Potrivit rezoluției, Rusia poartă „responsabilitatea deplină” pentru aceste acțiuni, considerate o amenințare directă la adresa securității, rezilienței și suveranității Uniunii Europene și a statelor sale membre.

Eurodeputații condamnă, de asemenea, implicarea Belarusului și acuză regimul de la Minsk de participare la atacuri hibride împotriva UE.

„Parlamentul declară că UE nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei și este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale UE și de a continua să sprijine Ucraina”, se arată în documentul adoptat de Parlamentul European.

Solidaritate cu România și alte state de pe flancul estic

Parlamentul European și-a exprimat solidaritatea cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România, țări ale căror teritorii, spații aeriene sau infrastructuri critice au fost vizate de provocări hibride atribuite Rusiei.

Eurodeputații consideră că astfel de incidente sunt menite să provoace tensiuni și să identifice eventualele vulnerabilități ale sistemelor de apărare și supraveghere ale NATO.

Cereri pentru mai mult sprijin acordat Ucrainei și Republicii Moldova

Rezoluția solicită accelerarea producției și livrării de echipamente militare esențiale către Ucraina, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, muniții, drone și rachete.

Totodată, legislativul european subliniază importanța cooperării cu Republica Moldova pentru contracararea amenințărilor reprezentate de dronele rusești și cere statelor membre să suplimenteze finanțarea acordată Chișinăului prin Instrumentul European pentru Pace.

Apel pentru consolidarea apărării europene

Parlamentul European cere crearea urgentă a unei veritabile Uniuni Europene a Apărării și consideră că o integrare mai profundă, coordonarea capacităților și utilizarea în comun a resurselor sunt esențiale pentru a răspunde amenințărilor crescânde venite din partea Rusiei.

În același timp, eurodeputații solicită întărirea flancului estic al UE și al NATO, de la Arctica până la Marea Neagră, inclusiv în domeniile terestru, maritim și aerian, pentru a contracara eficient incursiunile cu drone și alte provocări hibride.