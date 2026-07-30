Returul FK Auda - FCSB nu se transmite la TV. Singura modalitate prin care românii pot urmări partida

FCSB joacă joi, 30 iulie, de la ora 19:00, unul dintre cele mai importante meciuri ale începutului de sezon. Campioana României o înfruntă în deplasare pe FK Auda, în manșa secundă a turului 2 preliminar din Conference League, după ce a pierdut partida tur de la București, scor 2-3.

Auda-FCSB se va transmite pe platforma Voyo!

Spre deosebire de duelul din Ghencea, care a fost transmis de PRO TV, returul din Letonia nu va putea fi urmărit la televizor în România. Meciul va fi disponibil exclusiv pe platforma de streaming Voyo, contra cost.

În tur, FCSB a insistat ca partida de pe teren propriu să fie difuzată și la TV, nu doar online. Pentru confruntarea din Riga, însă, drepturile au fost negociate direct cu clubul gazdă, iar decizia a fost ca transmisiunea să fie disponibilă doar pe platforma online, pe bază de abonament.

În ultimele sezoane, o parte dintre suporterii roș-albaștrilor au criticat faptul că meciurile din preliminariile cupelor europene au fost mutate exclusiv în mediul online.

Formația care va câștiga dubla manșă dintre FK Auda și FCSB va avansa în turul al treilea preliminar al Conference League, unde va întâlni învingătoarea confruntării dintre NK Aluminij (Slovenia) și Dinamo City (Albania).