Diana Șoșoaca a votat în Parlamentul European împotriva rezoluției ce condamnă provocările Rusiei și atacul cu drone de la Galați

Parlamentul European a votat rezoluția privind „acțiunile provocatoare inacceptabile ale Rusiei și incursiunile dronelor în România, statele baltice și Finlanda”, documentul fiind adoptat cu 412 voturi pentru, 63 împotrivă și 53 de abțineri.

Ce vizează rezoluția votată în Parlamentul European

Rezoluția vizează condamnarea acțiunilor provocatoare ale Rusiei și a incidentelor cu drone care au afectat România, statele baltice și Finlanda, pe fondul tensiunilor de securitate de la frontiera estică a Uniunii Europene, scrie Mediafax.

Cum au votat europarlamentarii români

În rândul europarlamentarilor români, 17 au votat pentru forma finală a rezoluției. Este vorba despre Adrian-George Axinia, Dan Barna, Daniel Buda, Andi Cristea, Vasile Dîncu, Gheorghe Falcă, Gabriela Firea, Maria Grapini, Gheorghe Piperea, Virgil-Daniel Popescu, Nicolae Ștefănuță, Claudiu-Richard Târziu, Cristian Terheș, Mihai Tudose, Vlad Vasile-Voiculescu, Loránt Vincze și Iuliu Winkler.

Singurul europarlamentar român care apare în document ca votând împotriva rezoluției este Diana Iovanovici Șoșoacă, membră neafiliată.

Niciun europarlamentar român nu apare în lista abținerilor pentru votul final.

Alți 15 europarlamentari români nu apar în listele votului nominal final: Dragoș Benea, Ioan-Rareș Bogdan, Gheorghe Cârciu, Mircea-Gheorghe Hava, Luis-Vicențiu Lazarus, Claudiu Manda, Dan-Ștefan Motreanu, Siegfried Mureșan, Ștefan Mușoiu, Victor Negrescu, Dan Nica, Șerban Dimitrie Sturdza, Georgiana Teodorescu, Eugen Tomac și Adina Vălean. Aceștia nu au fost prezenți la vot.

Nume importante din zona pro-Rusia și extremistă au votat împotrivă

Din grupurile mari pro-europene – PPE, S&D, Renew și Verzi/ALE – nu a existat niciun vot împotrivă, cu excepția unei abțineri la PPE și a două abțineri la S&D. Voturile împotrivă au venit aproape integral din zona grupurilor suveraniste, eurosceptice, neafiliate și dintr-o parte a stângii radicale. Cei care s-au opus rezoluției sunt de la ESN, neafiliați, The Left și Patriots for Europe.

Printre cei care au votat împotriva rezoluției se află și nume cu greutate politică la nivel european, precum Harald Vilimsky, vicepreședinte al Patriots for Europe, Irene Montero, vicepreședintă a The Left și fost ministru în Spania, Roberto Vannacci, fost general italian și lider al unei noi formațiuni de extremă dreapta, dar și Petr Bystron, europarlamentar AfD asociat în presă cu scandalul „Voice of Europe”.