 Ilie Bolojan și Daniel Zamfir (PSD), schimb de replici tăioase în Senat pe amendamentul la legea ANI: „Cine are tupeu, eu sau dumneavoastră?” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan și Daniel Zamfir (PSD), schimb de replici tăioase în Senat pe amendamentul la legea ANI: „Cine are tupeu, eu sau dumneavoastră?”

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Amendamentul PSD la legea ANI a provocat un schimb dur de replici în Senat între premierul interimar Ilie Bolojan și senatorul social-democrat Daniel Zamfir.

Ilie Bolojan nu susţine amendamentul pe legea ANI. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Ilie Bolojan nu susţine amendamentul pe legea ANI. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Dezbaterile din Senat pe amendamentul PSD la legea Agenției Naționale de Integritate (ANI) au dus la un schimb de acuzații între Ilie Bolojan și senatorul PSD Daniel Zamfir.

„Nu aş fi luat cuvântul dacă domnul Zamfir nu m-ar fi pomenit. Trebuie să ai mult tupeu, ca să ne înţelegem foarte bine, să încerci să modifici nişte legi într-un sens profund neconstituţional, ştiind că legea activează doar pentru viitor, şi să vii să învoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc”, a declarat Ilie Bolojan de la tribuna Senatului, după ce senatorul PSD îl menţionase în discursul său.

„Când nu ţi-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile pe care România şi le-a asumat în PNRR şi suntem în situaţia în care acum să le trecem pe ultima sută de metri şi să vii să invoci sume şi aşa mai departe, eu totdeauna răspund”, a continuat Ilie Bolojan.

El a adăugat că nu susține modificări legislative despre care consideră că forțează limitele Constituției sub argumentul interesului național.

„Când vii şi încerci nişte forţări care sunt în mod evident neconstituţionale, invocând interesul naţional, asta nu are nici o legătură nici cu ţara asta, nici cu normalitatea”, a afirmat premierul interimar, care le-a cerut parlamentarilor să susțină doar acele proiecte care respectă Constituția și care contribuie la îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR.

„Rugămintea mea este ca legile care sunt într-o formă, care rezolvă jaloane din PNRR, care nu siluiesc Constituţia, care nu sunt anormale, să le susţineţi pentru că sunt în interesul acestei ţări, iar în sesiunea parlamentară viitoare, care înţeleg că a fost convocată, să votăm tot ce trebuie votat”, a mai spus Ilie Bolojan.

„Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră?

Replica senatorului PSD Daniel Zamfir a venit imediat, acesta acuzându-l pe Ilie Bolojan că pune în pericol fonduri europene în încercarea de a-l proteja pe Dominic Fritz.

„Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră aţi fost trimis acasă, dumneavoastră nu vreţi să plecaţi, dumneavoastră vreţi să rămâneţi, printre altele, iată, să îl salvaţi pe domnul Fritz”, a spus Zamfir în plenul Senatului.

Social-democratul i-a cerut lui Bolojan să explice de ce se opune modificării și a susținut că România ar pierde 770 de milioane de euro din cauza acestei situații.

„Vă rog să-mi spuneţi aici care este motivul pentru care sacrificaţi 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Fritz”, a declarat senatorul PSD.

Daniel Zamfir a mai afirmat că primarul Timișoarei nu ar trebui să rămână în funcție încă doi ani, invocând o decizie a Curții și cerând respectarea legii.

În același timp, senatorul PSD i-a transmis lui Ilie Bolojan că nu intră în atribuţiile sale să decidă dacă o lege este constituțională sau nu.

„Lăsaţi alte instituţii să stabilească dacă e sau nu constituţional un articol sau o lege. Nu este căderea dumneavoastră şi nici a nimănui. Avem instituţii pentru asta”, a spus Daniel Zamfir.

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