Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Ultimele știri

După drona rusească de la Galați, NATO trimite întăriri în România: elicoptere spaniole și soldați italieni

România va primi întăriri din partea aliaților NATO după explozia unei drone kamikaze de fabricație rusească pe un bloc din județul Galați. Spania trimite două elicoptere HN90, iar Italia suplimentează contingentul militar din țară cu încă 100 de soldați, au declarat astăzi 1 iunie surse de la nivelul Administrației Prezidenţiale.

Nicuşor Dan găzduieşte Summitul B9 la Bucureşti 2026
Nicuşor Dan la Summitul B9 Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Potrivit surselor „Adevărul”, în paralel cu întăririle NATO, România încearcă să obțină o prezență militară americană mai avansată pe teritoriul țării, axată nu doar pe numărul de soldați, ci mai ales pe capabilitățile militare oferite de aliați, potrivit surselor citate.

Oficialii români vor să treacă de la o „strong presence” la o „smart presence” din partea SUA, adică spre o cooperare militară mai eficientă și mai bine adaptată nevoilor de securitate din regiune.

Ce presupune contractul cu firma de lobby din SUA?

În acest context, România a semnat un contract de consultanță strategică cu firma americană Eversheds Sutherland, acord înregistrat pe 28 mai la Departamentul de Justiție al SUA. Documentul prevede sprijin pentru consolidarea securității naționale și a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

Contractul include consultanță strategică, relații cu administrația americană și Congresul SUA, precum și colaborare pe teme precum apărarea, securitatea energetică, investițiile străine și cooperarea economică și diplomatică.

 „Am agreat cu toții să continuăm să investim mai mult”

Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu BBC, după incidentul grav de la Galați în care spune că parte din apărarea graniţei României cu Ucraina este apărată de echipamentele trimise de SUA.

„(SUA n.r) ne-a dat deja ceva echipamente, special pentru acei 60 km de graniță, deci avem echipament american, dar acoperă doar o mică pare din graniță, nu pe toată”, a spus președintele. 

Nicușor Dan a vorbit și despre concluziile Summitului B9.

 „Am agreat cu toții să continuăm să investim mai mult, să transformăm acești bani în capabilități. Și, foarte important, să dezvoltăm în țările noastre industria de armament. Dacă punem toți banii în aceleași fabrici de armament nu facem altceva decât să creștem prețurile. Trebuie să investim în economia militară!”, a mai declarat președintele României.

