Video Momentul în care o femeie este lovită pe trecerea de pietoni în Târgu Jiu, surprins de camera de bord

O femeie de 46 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din Târgu Jiu. Accidentul s-a produs marți, 12 mai, pe strada Tudor Vladimirescu, iar momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 61 de ani, din Târgu Jiu, care circula din direcția bulevardului Ecaterina Teodoroiu către strada Geneva, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat de 61 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu, din direcția bulevardului Ecaterina Teodoroiu către strada Geneva, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei femei de 46 de ani, din orașul Bumbești-Jiu, care era angajată în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, marcată și semnalizată corespunzător”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Imaginile surprinse de o cameră de bord arată însă că femeia, care ținea o umbrelă în mână, s-a grăbit să traverseze fără să se asigure înainte de a păși pe carosabil.

Sursa video: Facebook/Din Craiova

În urma impactului, victima a suferit leziuni ușoare și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Jiu pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii accidentului.