Avocații lui Horațiu Potra cer anularea mandatului de arestare în lipsă. Ce portiță legală au găsit

Avocații lui Horațiu Potra, reținut în Emiratele Arabe Unite, au identificat o portiță legală și solicită acum anularea mandatului de arestare în lipsă, argumentând că o prevedere procedurală esențială nu a fost respectată.

Magistrații de la Curtea de Apel București examinează astăzi cererea avocaților lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare în lipsă, care, spre deosebire de arestul preventiv obișnuit, nu necesită prelungire lunară.

Acesta este emis o singură dată și rămâne valabil. Însă legea mai spune că, după trimiterea în judecată a unei persoane, măsura preventivă trebuie verificată în termen de 3 zile, iar avocații lui Horațiu Potra spun că nu s-a întâmplat acest lucru, transmite Digi24.

Din acest motiv, avocații au cerut încetarea de drept a măsurii preventive, ceea ce ar însemna că mandatul în baza căruia Horațiu Potra a fost reținut în Dubai ar putea fi anulat.

Decizia este una de fond, ceea ce înseamnă că nu va fi una definitivă, însă ar putea schimba radical situația în cazul lui Horațiu Potra. În același dosar, ceilalți inculpați, așa-zișii mercenari ai lui Horațiu Potra, au termen astăzi, pentru verificarea măsurilor preventive.

Potra a fost dat în urmărire internațională, iar 16 septembrie, a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu, sub acuzaţia de tentativă de lovitură de stat.

În acelaşi timp, el este acuzat şi într-un alt dosar, în legătură cu organizarea unor acţiuni violente în contextul unor proteste desfăşurate în Capitală în iarna anului trecut.

Pe 18 septembrie, Horaţiu Potra, mercenarul dat în urmărire internațională, fiul şi fratele său, au fost reţinuţi în Emiratele Arabe Unite.