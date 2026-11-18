Vladimir Putin a coborât din avion în China folosind din nou o scară specială, cu protecție de sticlă, despre care presa scrie că ar fi „impermeabilă la gloanțe”. Sosirea liderului de la Kremlin la summitul APEC de la Shenzhen a avut loc într-un moment cu miză geopolitică majoră, înaintea întâlnirii cu Donald Trump și Xi Jinping.

Putin, primit cu onoruri în China. Xi Jinping l-a întâmpinat personal pe Trump

Avionul prezidențial al lui Vladimir Putin, un Iliușin Il-96, a aterizat pe aeroportul Baoan din Shenzhen miercuri, la scurt timp după ora 2.00 dimineața. Potrivit publicației South China Morning Post, liderul rus a beneficiat de cea mai înaltă primire acordată până acum liderilor străini sosiți în oraș pentru reuniunea APEC.

Întâlnire Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping Foto: AFP

Putin a fost întâmpinat pe covorul roșu de Cai Qi, șeful de cabinet al președintelui Xi Jinping și al cincilea oficial ca importanță în ierarhia Partidului Comunist Chinez. Ceremonia a inclus și o gardă de onoare formată din militari ai Armatei Populare de Eliberare.

Liderul rus efectuează a doua vizită în China din acest an și a 26-a de când a preluat conducerea Rusiei, notează publicația.

Protocolul a fost, însă, diferit în cazul președintelui american Donald Trump. Xi Jinping l-a întâmpinat personal la aeroport, pentru prima dată când face acest gest pentru un lider străin de la preluarea mandatului. Cei doi s-au îmbrățișat scurt și au schimbat câteva cuvinte înainte de a se îndrepta spre coloanele oficiale de mașini.

Gestul liderului chinez a reprezentat și o reciprocitate față de primirea pe care Trump i-a rezervat-o la baza militară Andrews, în septembrie, când cei doi s-au întâlnit ultima dată, relatează Reuters.

Putin atacă sancțiunile occidentale: „Și-au pierdut puterea de intimidare”

Înainte de sosirea lui Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping au susținut discursuri la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat în orașul Shenzhen.

Liderul rus a criticat sancțiunile impuse Moscovei după invadarea Ucrainei și a descris puterile occidentale drept „foști hegemoni”. Putin a susținut că măsurile economice adoptate împotriva Rusiei nu și-au atins obiectivele și că instrumentele tradiționale de presiune ale Occidentului și-au pierdut eficiența.

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„Experiența a arătat că instrumentele tradiționale de dominație economică și de constrângere de facto și-au epuizat în mare măsură efectele, pierzând o mare parte din puterea lor de intimidare”, a declarat președintele rus.

Acesta a adăugat că sancțiunile, tarifele vamale și restricțiile la export nu pot opri dezvoltarea economică și nici nu pot distruge economiile concurenților.

Putin a susținut, de asemenea, că Europa se află într-un „declin umilitor”. Declarațiile sale au venit după ce Ucraina a lovit podul rutier Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, provocând o nouă lovitură infrastructurii strategice folosite de Moscova în războiul împotriva Ucrainei.

Xi Jinping cere comerț liber și deschis și critică protecționismul

La rândul său, președintele chinez a pledat pentru un sistem comercial internațional bazat pe reguli și pentru reducerea barierelor comerciale.

„Trebuie să susținem cu fermitate sistemul comercial multilateral bazat pe reguli, având Organizația Mondială a Comerțului în centrul său, și să sprijinim comerțul și investițiile libere și deschise”, a declarat Xi în fața unor reprezentanți ai mediului de afaceri.

Mesajul vine după ce Washingtonul a anunțat noi restricții privind accesul Chinei la cipuri avansate pentru inteligență artificială, inclusiv cele produse de compania Nvidia. Beijingul a promis că va riposta.

Xi a anunțat că țara sa va continua să investească în industrie și în noile tehnologii, va reduce tarifele vamale și își va deschide și mai mult piețele. În același timp, liderul chinez a criticat protecționismul și unilateralismul.

China este criticată de partenerii comerciali occidentali pentru excedentul său comercial anual, care depășește 1.000 de miliarde de dolari. Statele Unite și Uniunea Europeană consideră că politicile Beijingului oferă avantaje producătorilor chinezi și afectează industriile și locurile de muncă din alte economii.

Trump, Xi Jinping și Putin, față în față în China. Ce vor discuta cei trei lideri la prima reuniune trilaterală

Trump, Putin și Xi, reuniune cu miză geopolitică majoră

Cei trei lideri urmează să se întâlnească joi, 19 noiembrie, în marja summitului APEC. Discuțiile ar putea viza războiul din Ucraina, conflictul dintre Statele Unite și Iran, relațiile comerciale, inteligența artificială și armele nucleare.

Trump ar urma să aibă și o întrevedere separată cu Putin. Oficialii ruși au precizat însă că nu sunt planificate negocieri bilaterale ample.

Reuniunea trilaterală a fost deja comparată cu Conferința de la Ialta din 1945, când liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice au discutat despre organizarea lumii după Al Doilea Război Mondial și au stabilit sfere de influență.

Comparația a provocat îngrijorări în unele capitale europene și asiatice, unde există temeri că marile puteri ar putea lua decizii care să afecteze statele mai mici fără să le consulte.