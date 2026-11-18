Un fost complex industrial din Valea Jiului va primi o nouă viață în urma unei investiții de aproape 35 de milioane de euro. Clădirile istorice vor fi reabilitate, iar terenurile degradate vor fi transformate în spații verzi, zone de recreere, centre educaționale și spații pentru evenimente culturale.

Orașul Petrila Foto: Primăria Petrila/FB

Un fost complex industrial din Valea Jiului va primi o nouă viață în urma unei investiții de aproape 35 de milioane de euro. Clădirile istorice vor fi reabilitate, iar terenurile degradate vor fi transformate în spații verzi, zone de recreere, centre educaționale și spații pentru evenimente culturale.

Este vorba despre fosta Mină Petrila, din orașul Petrila, județul Hunedoara, unul dintre cele mai importante obiective de patrimoniu industrial din România. Proiectul de reconversie urmărește transformarea fostului ansamblu minier într-un spațiu dedicat culturii, educației, inovării și activităților recreative.

Fosta mina Petrila Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Una dintre principalele intervenții vizează Puțul Centru, care va fi reabilitat și transformat într-un spațiu destinat expozițiilor și spectacolelor. Turnul va avea și un punct de belvedere, accesibil cu liftul.

Peste opt hectare vor fi transformate în spații verzi și zone de agrement

Proiectul prevede revitalizarea a peste opt hectare din incinta fostei exploatări. Aproximativ 58.400 de metri pătrați vor fi amenajați ca spații verzi, piste pentru biciclete, zone pentru sport și joacă, dar și un perete de cățărare.

Foto: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest - ADR Vest

Alți 18.000 de metri pătrați de teren degradat vor fi transformați în spații publice, cu zone verzi și un amfiteatru în aer liber, destinat organizării de evenimente culturale și comunitare.

O altă componentă importantă este înființarea unui Robotics Hub, care va funcționa în trei foste clădiri industriale. Aici vor fi organizate activități educaționale și de inovare.

Muzeul Salvatorului Minier și picturile lui Ion Barbu, incluse în proiect

Ansamblul va găzdui și un Hub Socio-Cultural, care va reuni Muzeul Salvatorului Minier, Centrul Cultural Pompadou și noi spații destinate comunității.

De asemenea, proiectul prevede conservarea picturilor murale realizate de artistul Ion Barbu, care fac parte din identitatea culturală a fostului obiectiv industrial.

Investiția este împărțită în cinci componente și va fi implementată de Consiliul Județean Hunedoara, una dintre acestea urmând să fie realizată în parteneriat cu Primăria orașului Petrila.

Finanțarea este asigurată prin Programul Tranziție Justă 2021–2027, destinat sprijinirii comunităților și zonelor afectate de transformările economice și renunțarea la industriile tradiționale. ADR Vest îndeplinește rolul de Organism Intermediar pentru acest program în județul Hunedoara.

Potrivit calendarului proiectului, investițiile ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului 2029.