 Moartea lui Maradona a fost cauzată de incompetența medicilor, inculpații se acuză reciproc | adevarul.ro
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Moartea lui Maradona a fost cauzată de incompetența medicilor, inculpații se acuză reciproc

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Procesul declanșat în urma morții lui Diego Armando Maradona a luat o turnură neașteptată în sensul că mai mulți inculpați s-au învinovățit reciproc. Practic aceștia se învinuiesc pentru îngrijirile medicale acordate fostului mare fotbalist argentinian în timpul convalescenței sale, ceea ce i-ar fi declanșat decesul.

Diego Armando Maradona e socotit de mulți drept cel mai valoros fotbalist din istorie
Diego Armando Maradona e socotit de mulți drept cel mai valoros fotbalist din istorie Foto: EPAImages

Șapte cadre medicale (un medic, un psihiatru, un psiholog și asistenți medicali) sunt judecați din aprilie trecut, la San Isidro, lângă Buenos Aires, pentru o posibilă neglijență comisă în timpul convalescenței fostului fotbalist. În acea perioadă, argentinianul era tratat la domiciliu.

Practic, Maradona se recupera după o intervenție chirurgicală minoră într-o casă din Tigre, în provincia Buenos Aires. Acesta a murit din cauza unui stop cardiorespirator și a unui edem pulmonar, în 2020, la 60 de ani.

Coordonatorul medical Nancy Forlini a spus în timpul audierilor: „Cum aș putea omite ceva ce nu mi s-a cerut să fac?”. Acuzată că nu a furnizat echipamentul și personalul necesar, ea a aruncat vina pe neurochirurgul Leopoldo Luque și pe psihiatrul Agustina Cosachov, care sunt, de asemenea, urmăriți penal în acest dosar.

În continuare, Nancy Forlini a precizat: „Acesta din urmă mi-a spus că toate deciziile au trecut prin intermediul lor... ei au avut toată puterea”. Pe de altă parte, dr. Luque a dat vina pe Forlini: „Eu ofeream supraveghere neurochirurgicală... Nu eram medicul curant”.

Pedro Di Spagna a negat că este medicul responsabil și a afirmat că nu a putut să-l contacteze pe pacient în timpul ultimelor două vizite: „Am fost frustrat că nu mi-am putut face treaba, dar mi s-a spus să plec”.

Este de amintit că Diego Maradona prezenta, cu câteva zile înainte de moarte, „semne de alarmă" care nu au fost luate în considerare de către echipa medicală. Afirmația a fost făcută de un medic legist în cadrul procesului în care sunt judecați şapte profesioniști din domeniul sănătății pentru neglijențe potențial fatale.

În timpul procesului, medicul Mario Schiter a confirmat concluziile prezentate anterior și de alți specialiști: fostul mare fotbalist avea acumulări mari de lichid în mai multe organe în momentul decesului. Aceeași idee a fost susținută și de medicul Carlos Casinelli, prezent la autopsie. Acesta a explicat că o asemenea acumulare nu apare brusc și că problema s-ar fi dezvoltat pe parcursul mai multor zile. Potrivit lui, lichidul nu s-ar fi putut strânge în mai puțin de o săptămână sau zece zile, ceea ce ridică semne de întrebare legate de monitorizarea stării sale de către echipa medicală.

Cu toate că folosesc strategii diferite, inculpații își susțin cu toții nevinovăția. În cazul în care vor fi găsiți vinovați de justiția argentiniană, aceștia riscă pedepse până la 25 de ani de închisoare.

Procesul a intrat în faza finală: pledoariile finale vor începe în 8 octombrie și se vor desfășura în decursul a șase audieri.

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