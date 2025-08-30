Incident în Aeroportul Henri Coandă. Un bărbat a fost prins cu bani falși asupra sa, după ce a încercat să îi folosească într-un magazin

Un român a fost prins cu bani falși în Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce a încercat să folosească valuta într-unul din magazine. Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă fac cercetări în privința suspectului, asupra căruia au fost descoperite 17 bancnote de 50 de euro, toate falsificate.

Incidentul a avut loc pe 29 august, în jurul orei 16:40, când reprezentanții unui operator comercial au sesizat că un bărbat încercase să achiziționeze produse folosind trei bancnote de 50 de euro suspecte, informează Poliția de Frontieră.

La fața locului a intervenit o echipă operativă, care a stabilit că persoana urma să călătorească pe ruta București – Amsterdam.

Verificările au confirmat că cele trei bancnote erau false, iar în urma unui control amănunțit efectuat la sediul punctului de frontieră, polițiștii au descoperit alte 14 bancnote contrafăcute.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punere în circulație de valori falsificate, sub aspectul deținerii”.

Poliția de Frontieră Română reamintește cetățenilor că punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.