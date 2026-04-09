Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Iulian Fota, expert în securitate, vine la Interviurile Adevărul, de la ora 14:00

„NATO în pericol grav după războiul cu Iranul”, avertizează un fost ambasador american la NATO

Fostul ambasador american la NATO, Ivo Daalder, a declarat pentru Euronews că amenințările repetate ale președintelui SUA, Donald Trump de a părăsi NATO, și confruntările cu aliații europeni ai Americii, care au refuzat să participe la război, au creat „cea mai gravă criză” cu care s-a confruntat vreodată alianța.

„NATO în pericol grav după războiul cu Iranul”. FOTO: Shutterstock

„Ultimele șase săptămâni au fost extraordinar de dăunătoare pentru NATO”, a spus Daalder pentru Shona Murray, de la Euronews.

„Vedem un NATO divizat, care a fost obiectivul mai întâi al Uniunii Sovietice, apoi al Rusiei, timp de aproape 80 de ani”, a adăugat el.

Fostul diplomat a precizat că declarațiile lui Trump, sugerând că SUA ar putea să nu apere aliații NATO împotriva unor agresiuni viitoare din partea Rusiei sau altor adversari, au destabilizat alianța și au zguduit ordinea globală.

El a mai spus că războiul de șase săptămâni împotriva Iranului a epuizat resursele militare americane, prin consumul masiv de interceptori și alte rachete în cadrul campaniei de bombardamente.

„Un NATO cu adevărat divizat, un NATO în care președintele Statelor Unite spune: «Nu vă voi apăra», este un moment bun să testezi NATO dacă stai la Moscova”, a afirmat Daalder.

„Este, de asemenea, un moment bun să testezi ce ai putea obține în Taiwan dacă stai la Beijing, pentru că o mare parte din capacitatea militară a SUA a fost mutată în Golf”, a avertizat el.

Daalder, care a fost ambasador al SUA sub administrația Obama între 2009 și 2013, a descris războiul SUA–Iran drept „o greșeală strategică de proporții istorice”.

„O mare parte din capacitatea militară a SUA a fost consumată în acest război, care s-a dovedit a fi o greșeală strategică de proporții istorice”, a spus el.

Comentariile sale vin în contextul în care secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află la Washington D.C. pentru o serie de discuții, inclusiv cu Trump, secretarul de stat Rubio și secretarul Apărării, Pete Hegseth. Rutte încearcă să atenueze tensiunile apărute între SUA și aliații europeni.

În același timp, Daalder consideră că, la prima vedere, Iranul deține „avantajul” în ceea ce privește termenii armistițiului negociat marți pentru a evita o „distrugere civilizațională” completă.

Un acord prevede redeschiderea rutelor internaționale de navigație prin Strâmtoarea Hormuz, însă permisiunea pentru trecerea navelor va fi condiționată de autoritățile militare iraniene. Iranul a blocat strâmtoarea ca parte a represaliilor împotriva SUA și Israelului, ceea ce a dus la creșteri spectaculoase ale prețului gazelor și petrolului și la o incertitudine economică majoră la nivel global.

„Strâmtoarea Ormuz era deschisă înainte ca bombardamentele să înceapă”, a spus Daalder. „Acum, navele ar putea trece. Nu știm câte. Nu știm când. Nu știm unde. Și, în orice caz, iranienii susțin că vor menține controlul”, a adăugat el.

„Aceasta reprezintă o schimbare masivă în beneficiul Iranului și în detrimentul nu doar al Statelor Unite și Israelului”, a concluzionat fostul ambasador.

