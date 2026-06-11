Electrica și Atlantic Council au semnat la Washington un parteneriat strategic pe cinci ani

Electrica anunță încheierea unui parteneriat strategic pe o perioadă de cinci ani cu Atlantic Council, organizație americană de politici publice. Acordul a fost semnat pe 10 iunie 2026, la Washington D.C., în cadrul Atlantic Council Global Energy Forum, de către Alexandru Chiriță, CEO Electrica, și Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council.

Prin acest acord, Electrica devine Founding Partner al raportului Vertical Energy Corridor, un proiect dedicat securității energetice de-a lungul flancului estic al Europei, care urmează să fie publicat în cursul acestui an.

De asemenea, compania românească se alătură prezenței Atlantic Council la București ca fondator al Atlantic Council Romania și va avea un loc în Romania Advisory Council.

Semnarea parteneriatului are loc într-un context în care infrastructura energetică din Europa de Sud-Est este tot mai des discutată ca element de securitate regională, iar cooperarea transatlantică în domeniul energiei capătă o importanță strategică în creștere.

„Alianțele se mențin prin determinare și unitate, iar amândouă se construiesc în economie cu mult înainte de a fi nevoie de ele într-o criză. Iar în regiunea noastră, economia înseamnă în primul rând energie: o rețea care rezistă nu este doar infrastructură, este apărare. Această viziune a adus Electrica la Washington D.C.: nu o cerere, ci o contribuție. O companie românească ce stă la masa unde se proiectează securitatea energetică a regiunii, pentru că a demonstrat că poate construi”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Grupul Electrica este un jucător din sectorul de distribuție, furnizare și producție de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de servicii energetice la nivel național. Compania deservește aproximativ 4 milioane de utilizatori și operează în 18 județe din trei zone de distribuție: Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord, acoperind totodată întreg teritoriul țării pe segmentul de furnizare și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este listată la Bursa de Valori București și la Bursa din Londra, fiind un grup cu capital majoritar privat și singurul grup românesc integrat din domeniul energiei care activează simultan în distribuție, furnizare și producție.