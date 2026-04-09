search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Iulian Fota, expert în securitate, vine la Interviurile Adevărul, de la ora 14:00

Trump ar vrea ca SUA să părăsească NATO. Se inspiră oare din politica Generalului de Gaulle?

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Ar vrea asta din tot sufletul numai că, prudenți, legislatorii americani, la propunerea redactată de senatorii Tim Kaine (D) și Marco Rubio (R), au votat o lege care descrie foarte clar condițiile în care SUA se pot retrage din NATO: este vorba despre așa-numita Lege de autorizare a apărării naționale pentru exercițiul fiscal 2024 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024 – ND AA 2024) promulgată în decembrie 2023.

În secțiunea 1250A a legii se precizează chestiunea de maximă importanță strategică: se interzice Președintelui SUA că decidă în mod unilateral retragerea din NATO: „niciun președinte nu poate suspenda, înceta, denunța sau retrage SUA din NATO” fără ca, în prealabil, să existe următoarele condiții, nu imposibil de obținut dar extrem de dificil de îndeplinit:

  1. Trebuie să existe avizul sau acordul Senatului dat de o majoritate de două treimi dintre senatorii prezenți care să fi votat în favoarea retragerii din NATO
  2. O lege votată de Congres în termenii căreia membrii celor două camere ale legislativului (Camera Reprezentanților și Senat) să voteze pentru ieșirea SUA din NATO. (puteți accesa aici https://www.everycrsreport.com/reports/LSB11256.html#:~:text=Section%201250A's%20Prohibition%20of%20Unilateral,with%20Taiwan%20in%20Goldwater%20v. un document de analiză legislativă redactat de serviciul specializat al Congresului, foarte interesant deoarece detaliază în amănunt toate condițiile legale și barierele existente precum și raportul între o eventuală dorință prezidențială și obligațiile asumate de SUA.

În acest caz, dorința lui Trump nu este decât rezultatul unei foarte ușor de înțeles stări de frustrare față de aliații care declarat că războiul declanșat de Israel și SUA „nu este războiul nostru” și ca atare, au refuzat să se angajeze în acțiuni militare pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz? Chiar dacă așa pare și asta a stârnit un flux de nenumărate ironii sau critici negative (și nu numai în Europa), problema este totuși mult prea gravă pentru a nu încerca să vedem dacă, în afara situației extreme menționate de Trump, nu ar exista un precedent pe care imprevizibilul președinte al SUA să-l dezvolte cu obișnuita sa viteză de reacție, surprinzându-și aliații acum în cea mai neplăcută postură, slabi, divizați și cu interese deloc convergente într-o unitate de fier, cum se spunea odinioară.

Există un asemenea moment în istoria NATO?

Sigur că există și, după părerea mea, acesta ar fi modelul care l-a putea inspira cel mai ușor și complet pe Trump. Pe 21 februarie, în cadrul unei conferințe de presă intrată în istorie, Generalul de Gaulle ia prin surprindere publicul francez și creează un șoc internațional enorm, atât pentru aliați cât și pentru adversarii din Tratatul de la Varșovia. El anunță că există o incompatibilitate profundă între „voința Franței de a dispune de sine însăși...și o organizație de apărare în cadrul căreia poziția sa este de subordonare”. Pe 7 martie, Maurice Couve de Mourville, ministrul francez de externe înmânează ambasadorului american la Paris o scrisoare adresată Președintelui Johnson> În scrisoare, de Gaulle spune că Franța va rămâne membră în NATO dar „își propune să recapete întreaga suveranitate asupra propriului său teritoriu, suveranitate afectată în momentul acesta de prezența unor elemente militare aliate sau de folosirea spațiului său aerian, încetând să mai facă parte din comandamentele militare integrate și de a nu-și mai pune forțele militare la dispoziția Alianței”. Ambasadorul american Bohlen, spune Michel Debre în Memoriile sale, a fost atât de șocat încât îl întreabă: „Ce trebuie să înțeleg din asta? Mai suntem încă de aceeași parte sau am devenit adversari?”. Efecte imediate ale deciziei politice franceze se traduc prin retragerea din cele două comandamente integrate (Fointanbleu și Rocquencourt) și aliații sunt informați că data limită de retragere la nivelul de stat major și din baze era 1 aprilie 1967. Americanii și canadienii trebuiau deci să evacueze 27000 de soldați și 37000 de salariați civili și, pe 1 octombrie 1966, Franța își retrăgea reprezentantul din Comitetul Militar și din Comitetul pentru planurile de apărare. De-abia în 2009 Franța revine în cadrul Comitetului Militar integrat dar, în continuare, nu participă la Grupul de planificare nucleară (NPG) și păstrează o autonomie totală în ce privește folosirea capacităților sale nucleare.

Este un model de reacție care, legalmente, stă și la îndemâna lui Trump. Ar fi însă un pas în plus în discreditarea credibilității NATO ca alianță politico-militară și ar introduce o vulnerabilitate enormă, fără precedent, la nivelul tuturor structurilor din spațiul euro-atlantic și, în ultimă instanță, a civilizației occidentale.

Tocmai fiindcă se poate, întrebarea este, de fapt, cât de supărat este Trump și ce l-ar face să revină la sentimente mai bune?

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători. Avalanșă de injurii și acuzații la adresa președintelui după numirile de la șefia parchetelor. #Reziștii îl înjură mai rău decât suveraniștii: „Abject”/„Labil”/„Grețos”/„Jenant”/ „Trădător”/ CTP: „Cam cât de idioți suntem”/ Până și Șora „a înviat” să-l certe pe șeful statului
gandul.ro
image
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
mediafax.ro
image
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia surpriză luată de ”Il Luce”
fanatik.ro
image
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
libertatea.ro
image
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Ce supermarketuri sunt deschise în prima zi de Paște
observatornews.ro
image
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Cât costă motorina şi benzina azi. Tabel cu evoluţia preţurilor la cele mai importante benzinării
playtech.ro
image
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile înainte de FCSB – Oțelul
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Emoționant! Răzvan Lucescu i-a prins de mâini pe Edi și Anghel Iordănescu și le-a spus 6 cuvinte la funeraliile lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
Imagini emoționante de la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Nume mari și-au luat rămas bun FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Moartea asistentei din Târgu Jiu scoate la iveală informații înfiorătoare
actualitate.net
image
Povestea din Iași care a ajuns la CNN. Cine este femeia care are 1.677 de amenzi neplătite
click.ro
image
Top 3 zodii protectoare. Nativii care își apără cu înverșunare persoanele dragi
click.ro
image
Ies la iveală noi informații în cazul Andreei, asistenta care s-a sinucis. Ce probleme avea în ultima vreme: „O amenința foarte mult”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
Tori Spelling foto Profimedia jpg
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
image
Povestea din Iași care a ajuns la CNN. Cine este femeia care are 1.677 de amenzi neplătite

OK! Magazine

image
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi

Click! Pentru femei

image
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”

Click! Sănătate

image
Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore