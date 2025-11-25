General american: România va avea o capacitate letală și mobilă antidrone, de 10 ori mai ieftină decât dronele Shahed

Generalul american Curtis King, comandantul Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană și Antirachetă al armatei SUA, a transmis marți că Flancul Estic, inclusiv România, intră direct în centrul programelor americane de apărare antidrone.

Comandantul Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană și Antirachetă al armatei SUA a vorbit și despre incursiunile de drone rusești în România.

El a explicat că exact aceste situații au stat la baza grabei cu care SUA aduc în Europa noi capabilități contra dronelor.

„Nu pot vorbi despre detaliile incidentului, însă ceea ce pot spune este că exact astfel de situații stau la baza vitezei cu care acționăm acum. Scopul este să adăugăm capabilități, capabilități letale, care să detecteze orice dronă care face o incursiune, să o identificăm din timp și să avem mijloace eficiente de angajare. Deja există multe capabilități, inclusiv pentru detecție, iar acest sistem adaugă un strat nou. Frontierele (n.r. cu Ucraina) sunt foarte întinse, iar noi putem extinde această acoperire și, prin MEROPS, putem oferi o opțiune letală la un cost mult mai redus, aproximativ o zecime din ceea ce credem că plătește Rusia pentru a construi o dronă Shahed. În plus, este un sistem mobil. Evident, aeronavele sunt mobile, însă acum avem și o capabilitate terestră foarte mobilă, care poate fi deplasată acolo unde identificăm din timp aceste sisteme, pentru a le putea distruge.” - Generalul american Curtis King.

Astfel, mesajul generalului este că statele NATO au deja mijloace de detecție pentru aceste obiecte, iar exercițiile recente adaugă un nivel suplimentar. Sistemul MEROPS adaugă un start nou, mobil și letal, care poate fi dislocat rapid în zone întinse de frontieră. Costul unui angajament cu MEROPS - un sistem contra dronelor folosit în luptă în Ucraina, dezvoltat în cadrul proiectului Project Eagle - este estimat la circa o zecime din costul unei drone de tip Shahed, ceea ce face sistemul să fie sustenabil în timp.

King a insistat că scopul acestor exerciții este să extindă raza de detecție și să ofere o opțiune de lovire ieftină, dar eficientă, pentru dronele care intră în spațiul aerian aliat.

De ce contează MEROPS pentru România, Polonia și restul Flancului Estic

Generalul King a prezentat două momente cheie pentru apărarea aeriană a Europei în ultimele săptămâni.

În Polonia, pe 18 noiembrie, militari americani, polonezi și români au testat timp de zece zile sistemul MEROPS.

Acesta folosește radare, senzori electrooptici și un interceptor tip dronă pentru a lovi ținte care imită dronele de tip Shahed. Sistemul este gândit să fie mobil, pentru a acoperi zone întinse de frontieră, cum sunt cele ale României. În plus, este ieftin, cu un cost de angajare mult sub cel al interceptoarelor clasice rapid de integrat, cu o curbă de învățare scurtă pentru echipajele aliate.

Potrivit relatărilor oficiale și analizelor recente, MEROPS a demonstrat în Ucraina aproape două mii de interceptări reușite împotriva dronelor kamikaze, ceea ce l-a transformat într-un reper pentru planurile NATO pe Flancul Estic.

Pentru România sistemul nu înlocuiește mijloacele de apărare existente, ci adaugă un nou nivel în arhitectura de apărare. El poate deveni prima opțiune de angajare atunci când apare o dronă neidentificată, tocmai pentru că îmbină letalitatea cu costuri reduse.

Flytrap 4,5, laboratorul NATO pentru arme contra dronelor

Al doilea moment analizat de generalul american a fost Project Flytrap 4,5, desfășurat în Germania. Aici armata americană a combinat antrenamentul antidrone cu o competiție tehnologică la care au participat peste 200 de firme, dintre care 11 finaliste și 4 câștigătoare.

Soldați ai Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană și Antirachetă au testat senzori portabili, radare și mijloace de lovire concepute pentru a apăra Flancul Estic. Firmele câștigătoare au primit contracte și au lăsat echipamentele în teren pentru a fi testate în continuare, cu feedback direct de la militari.

Colonelul Christopher Hill, directorul Global Tactical Edge Acquisition Directorate, a explicat că scopul este să scurteze drumul de la invenție la utilizare reală. În loc să aștepte ani până ajunge un produs la trupe, echipe mici de achiziții și ingineri lucrează direct cu soldații, iar modificările se fac în câteva zile, nu în luni.

Această abordare se va extinde și la alte domenii, nu doar la lupta contra dronelor. Hill a menționat viitoare proiecte pentru vehicule autonome la sol, sisteme de lovire lansate de la sol și din aer și o replicare a aceluiași model de testare rapidă și în zona Pacificului.

Citatul care contează pentru București

În partea finală a intervenției sale, colonelul Hill a formulat poate cel mai direct mesaj pentru capitalele de pe Flancul Estic, inclusiv pentru București: Conducerea armatei americane urmărește atent ce se întâmplă pe linia de descurajare de pe Flancul Estic consideră exercițiile antidrone, inclusiv cele la care participă România, esențiale pentru viitoarele conflicte și folosește Europa ca laborator pentru tehnologii care vor fi folosite și în alte regiuni ale lumii.

Pentru România, acest mesaj arată că incidentele cu drone care traversează zeci de kilometri de spațiu aerian aliat nu sunt tratate ca episoade izolate. Ele sunt folosite ca informații și date ce furnizează direct programele tehnice pe care armata americană le testează și le accelerează în Europa.

Practic, Statele Unite anunță că nu mai tratează lupta contra dronelor ca pe un subiect secundar, ci ca pe o prioritate centrală a apărării în Europa. De asemenea, România nu apare marginal, ci ca stat participant la testarea sistemelor noi, inclusiv MEROPS.

O dronă găsită în curtea unei case din Vaslui după o alertă în patru județe

Discuția jurnaliștilor cu oficialii americani s-a suprapus cu un nou episod tensionat în România. Marți dimineață, locuitorii din Tulcea, Galați, Vrancea și Bacău au primit mesaje Ro Alert privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Radarele Ministerului Apărării detectaseră două pătrunderi succesive ale unor ținte aeriene, iar aeronave Eurofighter și F-16 au fost ridicate de la sol cu autorizare pentru doborâre.

Ținta a traversat spațiul aerian românesc pe direcția sud Moldova și apoi Galați, fiind urmărită intermitent pe radare. Piloții au raportat contact vizual inițial în zona Chilia Veche. Ulterior, autoritățile au transmis că ținta nu mai apare pe sistemele radar, însă echipaje ale MApN au continuat verificările în teren.

La ora 11.30, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat că o dronă a fost descoperită în localitatea Puiești, județul Vaslui. Din primele evaluări, aparatul nu avea încărcătură explozivă. La fața locului s-au deplasat echipe ale Poliției, Brigăzii Antitero a SRI și MApN. Presa locală a publicat primele imagini cu drona găsită pe acoperișul unei case.

În paralel, autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o altă dronă a căzut pe o locuință din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Poliția moldoveană a izolat zona și a evacuat persoanele aflate în perimetru.

Potrivit MApN, acesta este al treisprezecelea incident în care drone neidentificate pătrund în spațiul aerian românesc de la începutul războiului. Au existat peste patruzeci de situații în care fragmente de drone au căzut pe teritoriul României.

Legea 73 din 2025 permite doborârea aeronavelor care intră neautorizat în spațiul aerian, în condițiile protejării vieții populației.