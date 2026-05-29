Bancomatul de securitate s-a închis: America pleacă, Rusia privește! (citiți în finalul materialului cazul dronei de la Galați)

Retragerea treptată a garanțiilor militare americane obligă Europa și România să își accelereze modernizarea apărării prin investiții în tehnologii avansate, drone și inteligență artificială, într-un moment în care amenințarea rusă rămâne prezentă

(citiți în finalul materialului cazul dronei de la Galați)

Cum se retrage America din Europa și ce rămâne în urmă? Ce însemnă zigzagul lui Trump și care este viitorul NATO? Avem un ”shock therapy” pentru Europa? Hai să încercăm să răspundem nu pentru specialiști ci pentru oamenii obișnuiți care trebuie să înțeleagă meandrele sofisticate ale politicii militare a Administrației Trump 2.0.

În mai 2026, Statele Unite au informat în secret aliații NATO că vor retrage din planurile de apărare ale alianței o treime din avioanele de luptă, jumătate din bombardierele strategice și, fără precedent în istoria alianței, toate submarinele. În aceeași perioadă, Brigada 2 de Luptă Blindată din Divizia 1 Cavalerie — 4.000 de militari din Fort Hood, Texas, aflați deja în faza de îmbarcare pentru misiunea de nouă luni în Polonia — a primit ordin de anulare pe 13 mai, cu șapte zile înainte ca Trump să anunțe trimiterea a 5.000 de soldați în aceeași țară. Simultan, 5.000 de militari din Germania, inclusiv un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune programat să sosească în Europa la sfârșitul anului, au primit ordine de retragere acasă. Europa se confruntă cu cea mai profundă reconfigurare a apărării sale de la sfârșitul Războiului Rece.

Ce este ”NATO Force Model” — și de ce contează?

Ca să înțelegeți de ce se retrag, trebuie să înțelegeți mai întâi ce a fost construit. Până în 2022, NATO funcționa după o logică moștenită din anii '90: europenii asigurau prezența de zi cu zi, americanii furnizau masa critică în caz de război. Nimeni nu testase serios această formulă de trei decenii. Pe 24 februarie 2022, Rusia a testat-o. La Summitul de la Madrid din iulie 2022, liderii NATO au aprobat crearea „NATO Force Model” — un nou cadru prin care fiecare țară aliată desemnează explicit ce forțe pune la dispoziția Comandantului Suprem Aliat în Europa (SACEUR) în timp de pace și ce forțe suplimentare poate mobiliza în caz de conflict. Nu mai era vorba de promisiuni vagi — ci de angajamente concrete, cu număr de unități, capabilități tehnice și termene. SUA au contribuit la acest model cu active fără echivalent european: submarine nucleare pentru protecția rutelor atlantice, bombardiere strategice B-52 și B-2 pentru lovituri la distanță mare, avioane de realimentare în zbor fără de care avioanele europene nu pot opera la distanțe mari, sisteme de supraveghere și inteligență prin satelit, rețele de comandă-control și distrăgătoare Arleigh Burke staționate în Spania. Aceasta era „umbrelă” — nu o metaforă diplomatică, ci un strat real de capabilități militare. „Aliații depind în mod fundamental de SUA pentru capabilități esențiale în luptă: comandă-control, inteligență prin satelit și lovituri la adâncime. Fără aceste capabilități, majoritatea aliaților nu ar putea monta o descurajare eficientă.” — Pentagon, Fact Sheet NATO Capabilities. La Summitul de la Vilnius din 2023, NATO a construit pe aceeași bază, aprobând o nouă generație de planuri regionale de apărare și înființând „Allied Reaction Force” — o forță de reacție rapidă de 500.000 de militari pe diferite grade de alertă. Construcția dura. Acum începe demontarea!

Ce se retrage: tehnica, bazele, oameni

Echipamentele strategice

Pe 23 mai 2026, Der Spiegel a publicat detaliile dintr-o reuniune închisă de la sediul NATO de la Bruxelles. Trimisul special al secretarului Apărării Pete Hegseth, Alexander Velez-Green, a informat aliații europeni despre următoarele reduceri din NATO Force Model:

REDUCERILE ANUNȚATE ÎN NATO FORCE MODEL (mai 2026)

• Avioane de luptă americane alocate NATO: reducere cu aprox. o treime

• Bombardiere strategice (B-52, B-2): reducere la jumătate

• Aeronave de realimentare în zbor: reducere semnificativă

• Distrăgătoare navale: reducere (număr neconfirmat public)

• Submarine: retragere completă din planificarea NATO

• Drone de recunoaștere și înarmate: reducere semnificativă

• Portavioane: scoase din modelul de forțe pentru scenarii de criză

Sursa: Der Spiegel, 26 mai 2026 / Reuters, Defense News

Alexander Velez-Green nu este un general sau un diplomat de carieră — e un think-tank-ist conservator ajuns în centrul puterii Consilier senior al Subsecretarului Apărării (redenumit „Subsecretar al Războiului" în actualul mandat), Velez-Green a asigurat chiar funcția de Subsecretar interimar între ianuarie și aprilie 2025. Anterior, a fost analist senior la Heritage Foundation, unde s-a specializat în strategie de apărare, descurajare și managementul alianțelor — inclusiv compromisurile privind forțele americane în teatrele cheie. A fost autorul principal al raportului Heritage intitulat „Imperativul prioritizării: O strategie pentru apărarea intereselor Americii într-o lume mai periculoasă." Înainte de Heritage, a fost consilier pentru securitate națională al senatorului republican Josh Hawley și a lucrat ca adjunct la RAND Corporation. Pe scurt: omul care a anunțat retragerea submarinelor americane din NATO nu vine din uniformă militară, ci din cercetarea de politică de apărare a dreptei americane. Raportul pe care l-a scris la Heritage — „Imperativul prioritizării" — era practic manualul de instrucțiuni pentru exact ceea ce a prezentat la Bruxelles. Velez-Green a îndemnat aliații să închidă cât mai rapid golurile de capabilitate care se vor deschide în urma retragerii americane, remarci interpretate de oficialii NATO ca o amenințare indirectă. E un detaliu important— faptul că mesajul cel mai dur primit vreodată de aliații NATO a fost livrat nu de un general cu patru stele, ci de un fost analist de 30 și ceva de ani de la un think-tank conservator din Washington.

De ce sunt aceste reduceri fără precedent?

Pentru că NATO Force Model însuși a fost creat în 2022 tocmai ca răspuns la invazia Rusiei. Cu alte cuvinte, SUA nu revin la un status quo anterior — ci desființează un cadru de securitate construit special pentru amenințarea curentă. În cazul submarinelor, situația este și mai gravă: nu au existat niciodată submarine alocate formal unui fond NATO de forțe de criză înaintea lui 2022, deci retragerea completă înseamnă o revenire sub orice nivel istoric recent. Reducerea avioanelor cisternă este văzută de analiști ca deosebit de problematică. Majoritatea avioanelor europene au rază de acțiune limitată — un Eurofighter Typhoon, de exemplu, are rază de luptă de circa 1.400 km, insuficientă pentru operațiuni pe frontul esticfără realimentare. Avioanele cisterna americane KC-135 și KC-46 sunt cele care transformă avioane europene în forțe capabile de proiecție reală.

Trupele — zigzagul polonez și retragerea din Germania

Dacă reducerile de echipamente au fost anunțate discret, retragerile de trupe au produs un spectacol public săptămânal. La începutul lui mai 2026, Pentagonul a retras din România Brigada 2 de Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată (circa 4.000 de militari), retrimițând-o la baza din Kentucky fără înlocuitor. Motivul oficial: „procesul deliberat al secretarului Hegseth de a asigura o postură echilibrată.” Pe 2 mai, Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de militari din Germania. Printre unitățile afectate se numără o brigadă blindată și un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune, care fusese programat să ajungă în Germania la sfârșitul anului. Retragerea ar trebui finalizată în 6-12 luni și va lăsa în continuare peste 30.000 de militari americani în țară. Pe 13 mai, secretarul Apărării Pete Hegseth a anulat brusc desfășurarea în Polonia a Brigăzii 2 de Luptă Blindată din Divizia 1 Cavalerie — 4.000 de militari din Fort Hood, Texas, care se aflau deja în faza finală de pregătire. Misiunea de nouă luni fusese anulată fără consultarea prealabilă a Congresului. Șapte zile mai târziu, Trump a anunțat pe Truth Social că SUA vor trimite 5.000 de soldați în Polonia — mai mulți decât brigada anulată. Motivul invocat: succesul electoral al președintelui conservator Karol Nawrocki, susținut public de Trump. Chiar în aceeași zi, generalul Grynkewich declarase la Bruxelles că 5.000 de trupe vor părăsi Europa. Confuzia era completă!

Structurile de comandă — golurile invizibile

Dincolo de titluri, retragerea americană a afectat și infrastructura intelectuală a NATO. Chiar de la începutul mandatului Trump, SUA au eliminat aproximativ 200 de poziții din structurile NATO care supervizează operațiunile militare și de informații. Printre cele desfăcutele se numără:

· Centrul de Fuziune a Informațiilor din Marea Britanie (intelligence sharing hub)

· Comandamentul Forțelor Speciale din Bruxelles

· Comandamentul maritim STRIKFORNATO din Portugalia

· Aproximativ 200 de poziții în total din structurile de planificare și operațiuni

Aceste poziții nu sunt vizibile pe hărți militare, dar sunt coloana vertebrală a coordonării în timp real între forțele aliate. Fără ele, partajarea datelor de inteligență și coordonarea operațională devin mult mai lente și mai vulnerabile.

De ce? - cele trei cauze reale

1. China — cauza strategică profundă

Retragerea din Europa nu a început cu Trump al doilea. A început în mintea strategilor americani cu mult timp înainte. Logica e simplă: SUA nu pot menține simultan capacitatea de a descuraja Rusia în Europa și China în Indo-Pacific. Alegeți au spus generali politicienilor americani!. Elbridge Colby, „Subsecretarul Războiului” (cum s-a redenumit funcția în actualul mandat) și arhitectul doctrinar al acestei schimbări, a spus-o direct în fața Comitetului pentru Servicii Armate al Senatului în martie 2026: Strategia Națională de Apărare prioritizează apărarea teritoriului american și descurajarea Chinei. Europa, care este „substanțial mai puternică decât Rusia”, trebuie să preia responsabilitatea apărării sale convenționale. „Acesta este o revenire la mentalitatea Războiului Rece, când se aștepta ca acestea să fie alianțe militare reale, cu împărțirea sarcinilor. Și ne întoarcem la acea moștenire nobilă?” — Elbridge Colby, audiere Senat, 3 martie 2026 Aceeași doctrină a expus-o și la întâlnirea miniștrilor apărării NATO din Bruxelles, în februarie 2026, cerând „parteneri, nu dependențe” și un „NATO 3.0” în care Europa conduce apărarea convențională a continentului.

Doctrina Hegseth — „America First” operaționalizată

Dacă Colby e arhitectul intelectual, Pete Hegseth e executorul brutal. Strategia sa de apărare din 2026 oficiează o schimbare de la „ordinea internațională bazată pe reguli” la o postură „homeland-first”: prioritatea întâi sistemul antirachetă „Golden Dome” pentru teritoriul american, apoi descurajarea în Indo-Pacific, apoi — pe locul trei — Europa. Alianțele devin tranzacționale: sprijinul militar e legat de contribuții financiare și loialitate politică.

Iranul — catalizatorul care a personalizat retragerile

Dacă primele două cauze ar fi produs o recalibrare lentă și ordonată, războiul SUA-Israel împotriva Iranului, început în februarie 2026 (Operațiunea Epic Fury), a transformat procesul într-un zigzag punitiv. Spania a închis bazele de la Rota și Moron pentru operațiunile legate de Iran. Italia a refuzat folosirea bazei aeriene din Sicilia. Germania a criticat public strategia americană. Răspunsul lui Trump a fost imediat: amenințări de retragere a trupelor din toate trei țările. Retragerea din Germania a și început. Iar operațiunile militare intensive din Iran au consumat capabilitățile critice alocate NATO — portavioane, bombardiere, sisteme antirachetă — în timp ce Pentagonul a informat aliații europeni că trebuie să se aștepte la întârzieri în livrările de armament, SUA reconstituindu-și stocurile consumate în conflict.

Ce spun generalii și oamenii politici ?

Generalul Grynkewich — SACEUR

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate în Europa (SACEUR din iulie 2025, succesor al generalului Cavoli), a încercat să îmbine mesaje contradictorii într-o singură conferință de presă la Bruxelles, pe 19 mai 2026. În aceeași zi în care Trump anunța 5.000 de soldați spre Polonia, Grynkewich confirmase că 5.000 de militari vor părăsi Europa.

Generalul a dat însă și imagina de ansamblu: Europa trebuie să se aștepte „absolut” la retrageri suplimentare în viitor. Procesul va dura „câțiva ani”. Dar a subliniat și că, spre deosebire de 2022, Țările Baltice, Polonia și mulți alții „au construit substanțial mai multă putere de luptă terestră.” Brigada Multinațională din Letonia este „complet operațională și extrem de eficientă”. Germania continuă propria construcție militară. Detaliu tehnic important confirmat de Grynkewich: brigada din Fort Hood care fusese oprită la drum spre Polonia nu era singura unitate afectată de cele 5.000 de retrageri din Germania. Celelalte sute de militari provin din „câteva elemente minore suplimentare” al căror detaliu încă era în lucru. Inclusiv un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune care fusese programat să ajungă în Europa.

Elbridge Colby — arhitectul doctrinar

Colby a întâlnit 12 ambasadori europeni la Washington în aprilie 2026 și a raportat pe social media: „Am avut discuții productive despre NATO 3.0 și necesitatea urgentă a aliaților de a crește cheltuielile de apărare pentru a permite o apărare convențională condusă de europeni. Este esențial ca această retorică să se transforme rapid în acțiune.”

Mark Rutte — Secretarul General NATO

Rutte a ales linia optimistă: retragerea “nu va afecta planurile de apărare ale NATO” și se va desfășura într-un mod „structurat”. A subliniat că SUA „trebuie să pivoteze spre Asia” și că era de așteptat. A cerut Europei să „preia un rol mai mare împreună cu Canada”. Dar chiar în aceeași zi, NATO a recunoscut printr-un purtător de cuvânt că există o „supra-dependență” a alianței de SUA — o admitere implicită că golul care se creează este real.

Congresul american — împotriva propriei administrații

Senatori republicani din Comitetul pentru Servicii Armate, de obicei loiali administrației, au ridicat voci. Roger Wicker, președintele republican al Comitetului: „Orice evaluare lucidă a situației militare din Europa arată clar că nu putem delega complet problema Rusiei aliaților noștri europeni.” Senatoarea democrată Jeanne Shaheen: anularea deplasării în Polonia „a venit ca o surpriză. Nu am fost notificați.”

Ce scrie presa nordica si cea europeană?

Țările nordice — Norvegia, Suedia, Finlanda și Danemarca — sunt printre cele mai afectate de retragerea americană, deoarece depind de capabilitățile americane de apărare submarină în Mările Nordică și Arctică. Presa din regiune a reflectat îngrijorarea crescândă. The Economist a scris că Europa pregătește un „Plan B fără America”. Norvegia începe să încheagă propriul „bloc viking” la frontierele nordice ale Rusiei, în care Suedia și Finlanda devin nu doar membri noi ai NATO, ci parte a unei arhitecturi militare regionale unificate. Aceasta nu mai este o discuție teoretică — primul ministru suedez Ulf Kristersson a solicitat NATO să ajute Ucraina să direcționeze mai bine dronele, iar Norvegia, cu cheltuieli de apărare per capita depășind SUA, dă tonul pe continent. Tot în nord, NATO organizează în iunie 2026 exercițiile „Rammstein Flag 26”, care pentru prima dată au ca teatru principal Europa de Nord: Finlanda, Suedia, Norvegia și Danemarca. Elementul nou, semnificativ: piloții vor exersa aterizări pe drumuri ne-amenajate și dispersia forțelor în caz de atac surpriză. Terminologia în sine — „agățarea pe șosea”, „dispersie” — trimite la scenariul unui război real pe sol european, nu al unui exercițiu de rutină. Tot în zona nordică, dezbaterea nucleară a revenit la suprafață. Finlanda și Suedia, cele mai recente membre NATO, sunt deschise revizuirii posturii nucleare. Președintele finlandez Alexander Stubb a semnalat disponibilitatea de a permite tranzitarea armelor nucleare prin Finlanda. Suedia a manifestat interes față de propunerea președintelui Macron de extindere a descurajării nucleare franceze la întreaga Uniune Europeană. Danemarca și Norvegia, oficial non-nucleare în timp de pace, încep să pună semnul întrebării pe această postură. În Germania, ministrul de Externe a declarat că eforturile Berlinului de a obține o „inversare” similară celei din Polonia sunt în curs, fără a lăsa să se înțeleagă că ar exista vreo șansă reală. Defense News a semnalat că Marea Britanie, Polonia și Lituania se numără printre țările care se așteaptă la întârzieri în livrările de armament american, deoarece SUA îi reconstituie stocurile consumate în războiul din Iran.

Ce rămâne Europei și de cât timp este nevoie?

Bilanțul real: ce are și ce nu are Europa

Analiza Defense News din februarie 2026, bazată pe sondarea a 16 experți din think-tank-uri europene, oferă cel mai lucid bilanț disponibil. Concluzia: Europa va avea nevoie până la începutul anilor 2030 pentru a dezvolta unele dintre capabilitățile critice necesare descurajării sau înfrângerii Rusiei fără SUA.

Bilanțul capabilităților europene (estimare Defence News / IISS)

Bine poziționate (pot fi autonome în 2-3 ani):

• Transport aerian strategic: Airbus A400M + C-17 în operații comune — capabilitate suficientă

• Realimentare în zbor: flota Airbus MRTT e competitivă, problemă de număr, nu calitate

• Sateliți de comunicații militare: capabilitate existentă, scalabilă

• Comandă-control la nivel de teatru: în construcție accelerată

Deficit mediu (5-7 ani pentru a atinge autonomie):

• Apărare aeriană și antirachetă integrată: fragmentată, fără echivalent Patriot unificat

• Drone ISR (supraveghere): în curs de achiziție, dar stocuri insuficiente

• Lovituri la distanță lungă: rachete Storm Shadow (UK/FR) + SCALP există, dar în cantități mici

• Culegere de informații prin satelit: dependență masivă de NSA / NRO

Deficit critic (10+ ani sau imposibil fără investiții majore):

• Bombardiere strategice: ZERO capabilitate europeană, nici un program în derulare

• Submarine de atac nucleare: doar UK și Franța, în număr mic

• Portavioane: UK (HMS Queen Elisabeth) + Franța (Charles de Gaulle) — total 2 vs. 11 americane

• Război submarin de adâncime (ASW): dependență cvasi-totală de SUA

• Apărare antirachetă de nivel superior (THAAD, SM-3): absentă în arsenalul european

Surse: Defence News, IISS, Bloomberg, McKinsey Feb. 2026

Fragilitatea structurală este amplificată de o altă problemă veche: fragmentarea. Europa operează 12 tipuri diferite de tancuri principale de luptă, potrivit analizei McKinsey din februarie 2026. SUA operează unul. Această fragmentare a crescut cu circa 10% din 2014, îngreunând interoperabilitatea și scumpind logistica. În plus, stocurile de echipamente ale națiunilor europene NATO sunt încă sub nivelul din 2021, în ciuda creșterilor de cheltuieli — pentru că țările au donat tehnică Ucrainei și au dezafectat sisteme vechi înainte ca cele noi să fie livrate.

Costul adevărat

Institutul International de Studii Strategice (IISS) a calculat că înlocuirea capabilităților convenționale americane alocate Europei ar costa circa un trilion de dolari. Comisia Europeană a lansat un plan de apărare de 860 de miliarde de euro, dar întâmpină un obstacol concret: industria de apărare are nevoie de 600.000 de muncitori calificați până în 2030, din care 200.000 încă din 2026. Chiar și cu bani, producte de apărare nu se fabrică instant.

Ce poți face în câțiva ani și ce nu poți?

Împărțind capabilitățile în funcție de orizontul de timp realist:

· 2026-2027: Creșterea numărului de avioane cisternă Airbus MRTT (comandă deja plasată). Activarea Scutului European Aerian și Spațial (mid-2026). Inițiativa europeană de Apărare cu Drone (capacitate inițială sfârșit 2026). Brigada Multinațională din Letonia — deja operațională.

· 2028-2030: Apărare pe frontul estic (greșit - Eastern Flank Watch; corect Eastern Front Watch), sisteme de obstacole. Integrarea apărării aeriene naționale. Prime livrări F-35 către Germania (2027) și accelerarea programelor Polonia, Olanda, Belgia.

· 2030-2035: Autonomie parțială în lovituri la distanță lungă. Posibil program comun de bombardier european (deocamdată ipotetic). Decizie strategică privind extinderea descurajării nucleare franceze sau britanice.

· Niciodată (fără SUA): Superioritate navală în Atlantic comparabilă cu cea americană. Infrastructura de inteligență spațială la nivel NSA/NRO. Capacitate de forță expediționară globală.

În același timp, există puncte de sprijin. Norvegia cheltuiește peste 3% din PIB și a depășit SUA în cheltuieli per capita. Polonia alocă 4,7% din PIB. Toți aliații depășesc acum 2%. Iar la Summitul de la Haga din 2025, toți membrii NATO s-au angajat să atingă 5% din PIB până în 2035. Banii încep să curgă. Întrebarea e dacă curg suficient de repede.

Încheiere: un moment de maturizarea sau de fractură?

Retragerea americană din Europa nu este nici catastrofa iminentă pe care o pictează unii analiști, nici simpla „recalibrare ordonată” pe care o prezintă Washingtonul. Este ceva mai complicat: un amestec de strategie coerentă (pivotul spre China), ideologie tranzacțională (America First) și furie politică (Iranul), toate trei acționând simultan.

Pe termen scurt, există o fereastră de vulnerabilitate reală. Serviciile olandeze de inteligență au avertizat că Rusia ar putea fi pregătită pentru o operațiune militară cu obiective geografice limitate în mai puțin de un an după încheierea conflictului din Ucraina. Iar Europa este, în aceeași perioadă, atât în construcție militară, cât și privată de o parte din scudul care o acoperea. Pe termen mediu, foarfeca se poate închide. Europa cheltuie mai mult, produce mai mult, se integrează mai bine. Dar „mai mult” nu înseamnă „suficient” și „mai repede” nu înseamnă „la timp”. Golul strategic în submarini, bombardiere și inteligență spațială nu se umple în un deceniu — și nici nu poate fi umplut fără decizii politice dureroase, inclusiv privind descurajarea nucleară europeană. „Există domenii în care europenii au zero capabilitate relevantă, câteva domenii în care au capabilitate argumentabil suficientă azi, și câteva domenii în care problema nu e calitatea, ci scala.” — François Heisbourg, consilier special, Fundația pentru Cercetare Strategică, Paris Summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie 2026 va fi testul. Marea Britanie, Franța, Germania și țările nordice vor încerca să formuleze un plan multi-anual pentru a gestiona reducerile americane. NATO vrea să impună creșterea stocurilor de armament cu 30%. Agenda va include drone, inteligentă artificială și, inevitabil, discuția pe care Europa a tot amânat-o: cine garantează nuclear apărarea continentului dacă Washingtonul devine din ce în ce mai puțin predictibil?

Răspunsul la această întrebare — sau eludarea ei — va defini securitatea europeană pentru următoarea generație.

O știre la zi!

Înainte de a aborda subiectul voi vorbi pe scurt despre incidentul de la Galați. O dronă rusească lovește un bloc din Galați: cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului. De la începutul războiului au fost peste 90 de atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În tot acest interval 28 de drone au trecut în teritoriul României. Ministerul Apărării a confirmat că în noaptea de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre drone a intrat în spațiul aerian românesc, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul blocului. Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza Fetești, sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT, iar piloții au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei — totuși drona nu a fost doborâtă. Din cercetările efectuate de specialiștii SRI la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat. De la începutul războiului din Ucraina, acesta este cel mai grav incident de pe teritoriul României. România dispune în prezent de capacități de apărare aeriană care includ avioane F-16, sisteme Patriot, lansatoare HIMARS, rachete sol-aer cu rază scurtă și sisteme antiaeriene Gepard. România a testat un nou sistem de apărare aeriană bazat pe inteligență artificială, în cadrul unor exerciții la Marea Neagră. În centrul testelor s-au aflat interceptoarele de drone Merops, dezvoltate de compania americană Project Eagle, fondată de fostul CEO Google Eric Schmidt. Potrivit ministrului Apărării Radu Miruță, sistemul urma să fie operațional în România în câteva zile (testele au avut loc în aprilie 2026). Sistemele de contra-drone MEROPS sunt deja în serviciu în armatele Statelor Unite, Poloniei și Lituaniei. NATO pregătea o schimbare fundamentală a modului în care protejează Flancul Estic, din Finlanda până în România — un plan ce vizează crearea unei „zone tampon" tehnologizate, unde senzori, inteligența artificială și sisteme autonome să funcționeze integrat. Implementarea acestei linii nu înseamnă însă retragerea trupelor clasice, prezența fizică a militarilor rămânând vitală pentru descurajare. Incidentul de la Galați scoate în evidență tocmai lacuna operațională — România are sisteme de detecție funcționale (drona a fost urmărită radar și interceptoarele au decolat), dar nu a reușit doborârea țintei deasupra unei zone nepopulate. Sistemul MEROPS anti-dronă cu AI, aflat în curs de operaționalizare, ar trebui să acopere exact acest tip de amenințare la altitudini joase. F-16-ul e construit să distrugă avioane de luptă și blindate, nu să vâneze drone lente cât un ”frigider” care zboară la 50 de metri deasupra blocurilor — iar dacă tragi și ratezi, racheta de un milion de dolari cade tot pe oraș.