Fraude uriașe în gestionarea deșeurilor: prejudiciu de peste 47 de milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au descins în 24 martie 2026 la 83 de adrese din București și 13 județe, într-un dosar legat de managementul integrat al deșeurilor. Ancheta vizează falsificarea și decontarea frauduloasă a operațiunilor comerciale privind colectarea deșeurilor, cauzând un prejudiciu uriaș Administrației Fondului pentru Mediu.

Conform comunicatului oficial, „la data de 25.03.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a 14 inculpați, persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

În sarcina acestora s-a reținut că, între decembrie 2021 și decembrie 2023, „au creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor, prin raportarea acestora către organizațiile pentru transferul responsabilității (O.I.R.E.P) și acceptarea de către acestea a unor cantități de deșeuri mult mai mari decât în realitate, scopul fiind îndeplinirea unor obligații anuale asumate față de producători și decontarea/încasarea unor sume de bani în mod fraudulos”. Prejudiciul total calculat se ridică la 236.952.252 lei (aproximativ 47,4 milioane de euro).

Măsuri preventive și sechestru pe bunuri

În aceeași zi, cei 14 inculpați au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. „Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de 5 inculpați pentru o perioadă de 60 de zile, iar pentru alți 6 inculpați propunerea de arestare a fost respinsă”, se precizează în comunicat. În cazul celor 3 inculpați propuși pentru arestare în lipsă, decizia urmează să fie luată ulterior. Parchetul a formulat contestație împotriva tuturor încheierilor pronunțate de judecători.

Totodată, la data de 24.03.2026, Parchetul a dispus sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspecților, precum și poprirea sumelor aflate sau care vor fi creditate în conturile acestora, până la concurența prejudiciului. Printre bunurile sechestrate se află cinci imobile, patru terenuri, 30 de autoturisme și suma de 17.000 euro, evaluate în total la 10.413.953 euro.



Sprijinul autorităților

Acțiunea a beneficiat de sprijin tehnic și logistic din partea Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale, Biroul Operațiuni Speciale București, precum și de suportul polițiștilor din Direcția de Investigare a Criminalității Economice și al serviciilor similare din județele vizate.

Parchetul subliniază că „punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unor măsuri preventive și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.