Lacul de acumulare Călimănești, curățat în șase zile de tone de gunoaie. Ministrul Mediului: „Nu mai întoarce nimeni privirea”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a lăudat finalizarea, în mai puțin de o săptămână, a operațiunii de curățare a lacului de acumulare de la Călimănești, după ce a sesizat Administrația Națională „Apele Române” în legătură cu cantitățile mari de deșeuri observate pe luciul apei.

„Haideți să vă povestesc ceva fain. În 6 zile de la sesizarea ANAR privind existența a tone de deșeuri în lacul de acumulare de la Călimănești, acestea au fost curățate. Așadar, da, putem avea o Românie curată acolo unde autoritățile înțeleg că nu mai întoarce nimeni privirea și unde responsabilitatea devine principiul de bază al activității lor”, a scris ministrul Mediului, duminică, pe Facebook.

Diana Buzoianu a explicat cum a ajuns să sesizeze Administrația Națională „Apele Române”

„Acum fix o săptămână (...), treceam întâmplător, în drum spre București, pe lângă lacul de acumulare Călimănești care era plin de gunoaie, așa cum puteți vedea și dumneavoastră. Am oprit, am făcut poze, am anunțat ANAR de această situație. Reprezentanții Apele Române au mers imediat pe teren și au luat legătura cu reprezentanții Hidroelectrica care administrează această lucrare. Ieri, la 6 zile de la momentul în care am sesizat autoritățile cu privire la această problemă, se finalizau lucrările de curățare a lacului. Le mulțumesc reprezentanților Hidroelectrica că au colaborat cu reprezentanții ANAR și că au curățat în 6 zile tonele de deșeuri din lacul de acumulare de la Călimănești”.

„E importantă vigilența noastră, a tuturor”

Diana Buzoianu a subliniat importanța colaborării între instituții pentru protejarea resurselor de apă, precizând că astfel de intervenții arată că sesizările cetățenilor și ale autorităților pot produce schimbări reale:

„E vital pentru noi toți să avem ape curate. Așa că lecția e simplă: e importantă vigilența noastră, a tuturor. Da, e nevoie și de modificări de sistem, acolo unde ele au sunt nefuncționale azi. Dar e important și fiecare caz în care autoritățile sunt sesizate, fiecare exemplu de ,,se poate, de azi începând, să vedem o schimbare în bine”.

Toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea, începând din această lună, indicatori clari de performanță,

Amintim că marţi, 4 martie, ministrul Mediului a anunțat că toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea, începând din această lună, indicatori clari de performanță.