Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul" aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

ANAF lansează platforma online pentru vânzarea bunurilor sechestrate: licitații deschise pentru toți, direct pe internet

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță lansarea unei noi platforme digitale – eLicitațiiANAF – prin care bunurile sechestrate sau confiscate vor putea fi vândute online. Sistemul va deveni funcțional din 30 martie 2026 și promite acces mai simplu și mai transparent pentru publicul larg.

ANAF va lansa o platformă specială pentru vânzarea bunurilor sechestrate FOTO: Captură ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală, împreună cu Ministerul Finanțelor, a anunțat marți lansarea platformei digitale „eLicitațiiANAF”, dedicată promovării și vânzării online a bunurilor supuse valorificării prin licitație.

Potrivit instituției, platforma face parte din procesul de modernizare și digitalizare a administrației fiscale și este realizată cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua platformă va fi disponibilă începând cu 30 martie 2026 și va permite accesul publicului la informații despre bunurile scoase la vânzare.

„Prin lansarea platformei eLicitațiiANAF facem un pas important în direcția modernizării și digitalizării administrației fiscale, în sensul posibilității participării la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executării silite și al valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către A.N.A.F., prin mijloace electronice. Ne dorim să oferim tuturor persoanelor interesate de achiziționarea acestor bunuri, accesul facil, în condiții egale, într-un sistem online, dinamic, rapid și eficient”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

Cine poate participa și cum funcționează platforma

Orice persoană va putea consulta bunurile disponibile pe platformă fără a avea un cont, însă participarea efectivă la licitații va fi posibilă doar pentru cei care dețin un cont în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Platforma este împărțită în două secțiuni principale: „Publicitate bunuri” și „Licitație bunuri”. În prima etapă, bunurile sunt afișate timp de 30 de zile pentru informarea publicului. În această perioadă, cei interesați pot analiza ofertele și pot solicita programarea unei vizionări.

Vizionarea bunurilor se realizează la datele stabilite, în prezența funcționarilor publici desemnați, cu atribuții în domeniu, anterior înscrierii la procedura de licitație”, precizează ANAF.

După expirarea perioadei de publicitate, bunurile sunt transferate automat în secțiunea de licitație.

Cum se desfășoară licitațiile

Licitațiile vor avea loc exclusiv online și vor dura 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea bunurilor. În acest interval, participanții pot depune oferte și achita taxa de participare.

Dacă apare o ofertă mai mare, ceilalți participanți sunt anunțați automat și pot reveni cu noi propuneri.

„Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul inițial de pornire, prețul de pornire, la prima licitație, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitație se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară. La finalul licitației, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câștigător, în conformitate cu prevederilor legale. În cazul bunurilor sechestrate adjudecatarul are posibilitatea de a achita prețul integral sau în rate”, explică ANAF.

Instituția mai precizează că, în cel mult 5 zile de la încheierea licitației, taxele de participare vor fi returnate celor care nu au câștigat sau în cazul licitațiilor anulate.

Plata bunurilor adjudecate va putea fi realizată prin mai multe metode: cu cardul bancar (online), prin transfer bancar, inclusiv internet sau mobile banking, sau prin mandat poștal, data trimiterii fiind considerată momentul efectuării plății.

De unde provin bunurile scoase la licitație

Reprezentanții ANAF precizează că bunurile vândute prin această platformă provin din executări silite pentru recuperarea datoriilor fiscale, din măsuri dispuse în cauze penale sau din bunuri intrate legal în proprietatea statului.

„Bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești sau intrate, potrivit legii în proprietatea statului”, arată ANAF.

Din punct de vedere juridic, acestea sunt împărțite în două mari categorii: bunuri sechestrate și bunuri confiscate, vândute prin proceduri de executare silită, conform legii.

Mai multe detalii despre bunurile disponibile și modul de participare vor putea fi consultate direct pe platformă, odată cu lansarea oficială.

